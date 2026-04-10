"Мы наблюдаем": Минобороны Британии заявило о срыве тайной операции РФ в океане

Москва пыталась угрожать британской подводной инфраструктуре в Атлантическом океане.

Минобороны Британии заявило о срыве тайной операции РФ в океане

Кратко:

Лондон зафиксировал рост российской активности в Северной Атлантике

Джон Хили адресовал предупреждение диктатору Путину

Лондон предупредил Москву о возможных серьезных последствиях в случае дальнейших угроз подводной инфраструктуре страны в Атлантике. Также британские власти раскрыли подробности сорванной операции. Об этом сообщает Sky News.

Глава оборонного ведомства Джон Хили отметил, что Великобритания зафиксировала усиление активности России в северной части Атлантического океана.

По его словам, операции по противодействию российским подводным лодкам продолжались более месяца и включали участие свыше 500 британских военнослужащих. На данный момент они завершены.

Хили подчеркнул, что сделал это заявление, чтобы обратить внимание на действия России в данном регионе. Он также адресовал предупреждение диктатору Владимиру Путину, заявив, что британская сторона внимательно отслеживает происходящее.

"Мы наблюдаем за вашей активностью вблизи наших кабелей и трубопроводов. Любые попытки нанести им ущерб будут пресечены и приведут к серьезным последствиям", - заявил министр.

Заявления Минобороны Британии - главное

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о намерении стать первым главой оборонного ведомства, который развернет британских военных в Украине после заключения мирного соглашения. По его убеждению, 2026 год должен стать "годом окончания этой ужасной войны".

Министр обороны Великобритании допустил возможность похищения и задержания российского диктатора и военного преступника Путина для привлечения его к ответственности за военные преступления, как это недавно произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Великобритания направит $270 млн на финансирование подготовки к развертыванию войск в Украине.

Читайте также:

Об источнике: Sky News Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

