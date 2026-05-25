Взрывы в Ярославле: после налета БПЛА в РФ перекрыли трассу на Москву

Анна Ярославская
25 мая 2026, 07:44
Ярославская область подверглась атаке БПЛА. В регионе вводили ограничения на движение по дорогам и на полеты.
Взрывы в Ярославле прогремели во время массированной атаки БПЛА

Ключевые факты:

  • Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрывали
  • В городе ночью прогремели мощные взрывы
  • Утром аэропорт возобновил работу

В ночь на 25 мая в российском Ярославле объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. В местном аэропорту объявляли план "Ковер" - воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

Местных жителей предупреждали о возможных перебоях в работе интернета и связи.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрывали движение из-за атаки БПЛА.

"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", — говорится в сообщении.

После трех часов ночи в Ярославле были слышны "оглушающие" взрывы. В Сети появились кадры атаки - смотрите видео в Telegram-канале Главреда.

Утром Евраев сообщил, что мирный житель пострадал из-за массированной атаки БПЛА на Ярославскую область. Лёгкое осколочное ранение получила женщина.

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы было восстановлено. В 06:37 аэропорт Туношна возобновил свою работу в обычном режиме.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Отметим, в Ярославле находится крупный нефтеперерабатывающий завод — ПАО "Славнефть-ЯНОС" (Ярославский НПЗ, ранее известный как "Ярославнефтеоргсинтез"). Это одно из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное по адресу Московский проспект, 130, пишет Википедия.

Завод рассчитан на переработку около 15 млн тонн нефти в год. Выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и различные масла.

В 2026 году завод неоднократно подвергался атакам беспилотников, из-за чего его работа временно приостанавливалась или ограничивалась.

Также в городе функционирует меньшее профильное предприятие — Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод им. Менделеева (выпускает специализированные смазки, битумы и масла).

Как писал Главред, в ночь на 19 мая украинские беспилотники атаковали территорию страны-агрессора России. Под атакой оказались как минимум четыре города. Среди них Ярославль. Целью удара стал НПЗ.

В ночь на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

21 мая в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. После атаки дронов вспыхнул пожар после атаки. Местные жители сообщают, что горит одна из установок переработки нефти на Сызранском НПЗ.

В ночь на 22 мая в российском Ярославле также прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. Из-за угрозы ударов был перекрыт участок трассы М-8 в направлении Москвы. Работа местного аэропорта была временно приостановлена.

Украина атаковала почти все крупные НПЗ в России - СМИ

Как пишет российское издание Вот Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ нанесли как минимум 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Атакам подверглись все НПЗ в европейской части России, утверждает издание.

Нетронутыми среди крупных НПЗ (с мощностью более 10 млн тонн нефти в год) остались лишь два предприятия за Уралом — Омский и Ангарский НПЗ.

Всего с начала войны Украина нанесла удары по 24 из 33 российских НПЗ мощностью от 1 млн тонн нефти в год и выше.

Чаще всего атаки ВСУ наносились в 2025 году — 88. Но за 5 месяцев 2026 года ВСУ нанесли уже 32 удара — почти столько же, сколько за весь 2024 год.

Больше всего ударов пришлось по Рязанскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам — по 15 атак на каждый. Оба предприятия входят в число крупнейших НПЗ европейской части России.

Об источнике: Вот так

"Вот Так" (vot-tak.tv) — это крупное независимое русскоязычное информационное медиа (телеканал, сайт и сеть соцсетей), созданное как международный проект под эгидой Польского национального телевещания (TVP).

Проект запущен в 2017 году как русскоязычная новостная программа на базе независимого телеканала "Белсат" (Belsat TV), который финансируется МИД Польши и международными донорами.

Цель создания - противодействие официальной государственной пропаганде России и Беларуси, предоставление объективной, оперативной и цензурно свободной информации для русскоязычных жителей Восточной Европи, Балтии и Центральной Азии.

Физический офис и студии расположены в Варшаве (Польша). В штате работают журналисты, редакторы и аналитики из Украины, Беларуси, России, Казахстана и Польши.

Основной платформой дистрибуции контента является YouTube-канал "ВОТ ТАК" (у него более 1,85 млн подписчиков и "Золотая кнопка"), где ежедневно выходят утренние и вечерние прямые эфиры, аналитические программы, интервью с экспертами и короткие новостные сводки.

Запущены специализированные суббренды и YouTube-каналы для конкретных стран, например, "Вот Так. Moldova", а также редакции для Казахстана, Армении, Грузии и Азербайджана.

Сайт издания заблокирован Генпрокуратурой РФ на территории России.

Министерство юстиции РФ внесло проект "Вот Так" в реестр "иностранных агентов", а материнская структура ("Белсат") признана в России "нежелательной организацией". В Беларуси материалы проекта признаны "экстремистскими".

