В Одессе взорвалось авто с людьми: СБУ заявила о теракте

В результате взрыва пострадали два человека.

Теракт в Одессе / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины, СБУ

В Приморском районе Одессы вечером 23 мая взорвался автомобиль Volkswagen. В результате взрыва пострадали два человека. Об этом сообщила полиция Одессы.

По данным правоохранителей, в результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в салоне транспортного средства. Их госпитализировали, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На следующий день, 24 мая, в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области заявили, что происшествие квалифицировано как террористический акт. По факту взрыва открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ сообщили, что совместно с Национальной полицией проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и лиц, которые могут быть причастны к его организации.

Можетли в Украине происходить больше терактов - мнение эксперта

После инцидента со стрельбой в Киеве, в результате которого погибли люди, в Украине вновь обострилась дискуссия о внутренней безопасности. Часть общества выражает обеспокоенность тем, что массовые нападения могут стать новым инструментом дестабилизации со стороны страны-агрессора России.

В то же время, как пояснил в интервью Главреду военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, сейчас РФ использует другие методы влияния. По его словам, российские структуры могут передавать оружие, обустраивать тайники и готовиться к точечным ликвидациям украинских чиновников или лидеров общественного мнения.

"Массовые стрельбы как инструмент — это не то, с чем раньше приходилось сталкиваться. Что касается взрывов — такие случаи были: закладка взрывных устройств в общественных местах, в частности вблизи торговых центров, с поражающими элементами. Это более характерная тактика. Поэтому говорить о массовых стрельбах как о системном инструменте пока нет оснований", - пояснил эксперт.

По мнению Ступака, полностью исключать какой-либо сценарий нельзя, однако пока нет оснований считать массовые стрельбы системной тактикой.

Как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины и Национальная полиция сорвали подготовку серии терактов в Кировоградской и Одесской областях. По данным следствия, организация могла координироваться российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что к подготовке были привлечены двое школьников, которых, вероятно, завербовали через TikTok и Telegram с использованием манипуляций и шантажа.

Также 14 апреля в Броварах произошел взрыв в частном секторе, который квалифицировали как теракт. В результате инцидента ранения получил мужчина, подозреваемые по делу уже задержаны.

Кроме того, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. По предварительным данным, конфликт мог носить бытовой характер и возник из-за длительных личных споров между соседями.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

