Анита Цой, которая поддерживает войну, прошла облучение.

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Путинистка Цой прошла облучение / Коллаж Главред, фото Instagram/anitatsoy

Кратко:

Что заявила путинистка

О каком заболевании идет речь

Российская певица-путинистка Анита Цой, которая открыто поддерживает террориста Путина и нападения России на Украину, по слухам, болеет онкологией.

Об этом написали ряд российских пропагандистских СМИ.

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По словам Цой, проблемы со здоровьем связаны с заболеванием щитовидной железы, с которым она живет уже много лет. Кроме того, недавно она проходила лечение в онкологическом центре.

Путинистка Цой заговорила о раке / Фото Instagram/anitatsoy

Между тем, певица решила откреститься от слухов о своем здоровье.

"Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение. Я действительно себя очень плохо чувствовала. Это было в апреле. Но раком я не болею", - объяснила путинистка.

Цой о войне

Анита Цой поддерживает террористическую России и выступает с провластных позиций относительно войны. В частности, она ездила на оккупированные территории, где посещала госпитали с ранеными и заявляла о необходимости "закатать в банку зло, разжигающее войны".

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О персоне: Анита Цой Анита Цой - российская певица, композитор, поэтесса, телеведущая, предпринимательница и филантроп корейского происхождения; народная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан. Официально поддерживает войну, убийства мирных украинцев и захват Россией украиинских территорий.

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