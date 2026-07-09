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Как навсегда избавиться от моли в шкафу: три простых шага от экспертов по уборке

Руслан Иваненко
9 июля 2026, 01:01обновлено 9 июля, 01:52
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Специалисты рассказали, как правильно ухаживать за гардеробом, чтобы моль не испортила любимые вещи.
Как навсегда избавиться от моли в шкафу: три простых шага от экспертов по уборке
Какие натуральные средства помогают отпугивать моль без химии / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/ericeven1, Pixabay/Pexels

Вы узнаете:

  • Какие ткани моль портит чаще всего
  • Как правильно хранить сезонную одежду
  • Что делать при первых признаках заражения

Моль в шкафу способна нанести серьёзный ущерб гардеробу, причём её появление часто остаётся незамеченным до того момента, когда на вещах уже появляются повреждения. Эксперты отмечают, что несколько простых правил ухода за одеждой и регулярная уборка помогут значительно снизить риск появления вредителя, пишет marthastewart.com.

Главред решил выяснить, какие вещи больше всего привлекают моль, как правильно организовать хранение одежды и какие средства помогут защитить шкаф от нежелательных насекомых.

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По словам специалистов, наибольшую опасность моль представляет для изделий из натуральных материалов. Прежде всего речь идет о шерсти, кашемире, шелке, мехе, коже и вещах с перьями.

Особенно привлекательными для личинок являются ткани, на которых остаются следы пота, кожного жира, еды или шерсти домашних животных. Именно эти загрязнения становятся для них источником питания.

В то же время синтетические ткани, в частности полиэстер, значительно реже привлекают внимание вредителя. Риск появления моли также повышается, если вещи долгое время лежат без использования в коробках или на дальних полках шкафа, особенно в условиях повышенной влажности и тепла.

Как правильно стирать и хранить одежду

Эксперты советуют перед сезонным или длительным хранением обязательно стирать вещи или сдавать их в химчистку. Чистая одежда менее привлекательна для моли и её личинок.

Для изделий из натуральных волокон рекомендуется использовать герметичные системы хранения. Это помогает создать дополнительный барьер между вещами и вредителями.

"Вакуумные пакеты - один из самых надежных вариантов, ведь они удаляют воздух, необходимый для выживания яиц и личинок моли, а также защищают от влаги и пыли. Для деликатных вещей лучше использовать жесткие пластиковые контейнеры с плотными крышками, выстланные безкислотной бумагой", - рассказала эксперт по уборке София Мартинес.

Какие натуральные средства помогают отпугивать моль

Специалисты также рекомендуют использовать натуральные ароматические средства для профилактики. Эксперт по уборке Алексия Форд советует приготовить домашний спрей, смешав стакан дистиллированной воды, столовую ложку гамамелиса или спирта, а также по 10 капель эфирных масел кедра и лаванды.

Полученным раствором можно обрабатывать полки шкафа, ящики, контейнеры для хранения и плинтусы. При этом специалисты предостерегают от нанесения средства непосредственно на деликатные ткани без предварительного тестирования.

Дополнительную защиту обеспечивают саше с сушеной лавандой, которые не только отпугивают насекомых, но и придают вещам приятный аромат. София Мартинес также рекомендует добавлять несколько капель лавандового эфирного масла на шарики для сушки или использовать стиральные средства с соответствующим ароматом.

Что делать при появлении личинок моли

Если в шкафу появились личинки, паутина или характерные повреждения на тканях, действовать нужно без промедления. Эксперты объясняют, что даже единичные признаки могут свидетельствовать о начале заражения.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде
Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

В таком случае необходимо полностью освободить место хранения, внимательно проверить каждую вещь, уделяя особое внимание швам, воротникам и карманам. Пораженную одежду нужно постирать или отдать в химчистку, а вещи со значительными повреждениями - утилизировать.

После этого следует тщательно пропылесосить полки, углы, плинтусы и все щели, где могут оставаться яйца или личинки вредителя. Завершающим этапом должна стать влажная уборка перед возвращением вещей в шкаф.

Вывод

Таким образом, главным условием защиты одежды от моли остается регулярный уход за вещами и правильная организация их хранения.

Эксперты отмечают, что чистая одежда, герметичные контейнеры и своевременная уборка значительно снижают риск появления вредителя. Если же признаки заражения уже появились, быстрая реакция поможет избежать серьезного повреждения гардероба.

Какие простые средства помогут защитить одежду от моли - смотрите в видео.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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