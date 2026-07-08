Будут ломится от плодов: что обязательно нужно сделать с помидорами в июле

Правильный уход за помидорами в июле помогает защитить растения от жары, сохранить завязи и получить крупные, здоровые и сочные плоды.

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В жаркие июльские дни томатам требуется значительно больше влаги / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какие четыре процедуры помогут собрать рекордный урожай

Что происходит с томатами во время жары

Почему опытные огородники удаляют часть листьев в июле

Июль считается одним из самых важных месяцев для ухода за томатами. Именно в это время растения активно цветут, завязывают плоды и особенно остро реагируют на ошибки в поливе, подкормках и уходе.

Несколько простых правил помогут сохранить кусты здоровыми и увеличить будущий урожай. Об этом пишет Homes and Gardens.

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Главной задачей в середине лета является обеспечение томатам стабильного ухода без резких перепадов влажности. Если почва регулярно пересыхает, растения могут сбрасывать цветки, а уже сформировавшиеся плоды нередко начинают растрескиваться или страдают от гнили.

Регулярный полив

В жаркие июльские дни томатам требуется значительно больше влаги, чем в начале сезона. Опытные садоводы советуют проверять влажность почвы на глубине нескольких сантиметров и поливать растения только после подсыхания верхнего слоя.

Особенно внимательно стоит следить за томатами, выращиваемыми в контейнерах или теплицах, поскольку земля там высыхает гораздо быстрее. При этом воду следует направлять исключительно под корень, не смачивая листья, чтобы снизить риск развития грибковых заболеваний.

Подкормки помогают наливаться плодам

После начала цветения томаты особенно нуждаются в удобрениях с повышенным содержанием фосфора и калия. Именно эти элементы помогают растениям направлять силы на формирование и созревание плодов.

Подкормки помогают наливаться плодам / Фото: скриншот с Youtube

При выращивании в открытом грунте подкормки обычно проводят раз в одну-две недели, а растения в горшках рекомендуется удобрять чаще, поскольку питательные вещества быстрее вымываются при поливах.

Лишние побеги лучше удалять каждую неделю

Июль - подходящее время для регулярного удаления молодых ростков у высокорослых сортов. Такие боковые побеги отнимают у растения силы, которые могли бы пойти на образование новых кистей и развитие плодов.

Лишние побеги лучше удалять каждую неделю / Фото: скриншот с Youtube

Также специалисты рекомендуют постепенно удалять нижние и пожелтевшие листья. Это улучшает циркуляцию воздуха между кустами, снижает влажность внутри растений и уменьшает вероятность появления грибковых инфекций.

В сильную жару потребуется дополнительная защита

Хотя томаты любят тепло, температура выше +32 градусов может вызвать стресс и привести к опаданию цветков. В особенно жаркие дни растения в теплицах желательно притенять специальной сеткой или другими материалами, пропускающими часть солнечного света.

Не менее важно своевременно подвязывать кусты к опорам. По мере роста и увеличения количества плодов стебли становятся тяжелее, и без надежной поддержки могут наклоняться или даже ломаться.

Смотрите в видео о том, как правильно поливать помидоры:

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Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

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