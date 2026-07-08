Навроцкий поговорил с Зеленским и сделал неожиданное заявление — что он сказал

Навроцкий добавил, что его позиция в отношении двусторонней напряженности остается неизменной.

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Навроцкий выступил с заявлением о диалоге с Украиной / коллаж: Главред, фото: Офис президента, president.pl

Главное из заявления Навроцкого:

Киев и Варшава должны поддерживать диалог

Исторические вопросы не отменяют сотрудничества

Россия остается общей угрозой для обеих стран

Президент Польши Кароль Навроцкий во время ужина лидеров перед саммитом НАТО в Анкаре рассказал о беседе с Владимиром Зеленским и заявил, что Киев и Варшава должны продолжать диалог, несмотря на разногласия.

Несмотря на последние конфликты, Навроцкий не стал акцентировать внимание на разногласиях, передает корреспондент "Европейской правды".

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Он заявил о необходимости диалога между соседними государствами, у которых есть общий враг - Россия, "независимо от определенных двусторонних напряжений".

"Моя позиция в отношении двусторонней напряженности неизменна. Думаю, что Польша и вся Европа не могут терпеть прославление солдат УПА. Но это не исключает нашего диалога. Мы ощущаем общую угрозу со стороны РФ. Украина сейчас находится в состоянии войны с Россией, а Польша на протяжении веков была с ней в конфликте", - подчеркнул президент Польши.

Когда возможен пик эскалации отношений между Польшей и Украиной

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что самая острая фаза напряженности в отношениях с Польшей еще впереди и может наступить уже на этой неделе - 11 июля исполняется годовщина Волынской трагедии.

"Он (пик напряженности) точно будет впереди. 11 июля будет годовщина Волынской трагедии. Судя по той информации, которой я располагаю, они готовят целый ряд, на мой взгляд, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится", - подчеркнул он.

По его словам, в случае недружественных шагов со стороны Варшавы реакция со стороны Украины точно последует, "молча сидеть никто не будет".

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Скандал с Польшей - что известно

Как сообщал Главред, ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды страны. Он объяснил свое решение конфликтом вокруг исторической памяти и отношения к Украинской повстанческой армии.

Также Польша решила не передавать Украине свои последние истребители МиГ-29, а списать и утилизировать их. Речь идет о 14 самолетах, которые ранее рассматривались как потенциальная военная помощь Киеву.

Историк, бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович заявил, что рост рейтинга президента Польши Кароля Навроцкого основан исключительно на антиукраинских заявлениях. Изменить это каким-либо образом с украинской стороны невозможно.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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