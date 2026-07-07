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Инсульт в 29 лет: украинская блогерша рассказала, что случилось

Алена Кюпели
7 июля 2026, 22:29
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Молодая девушка рассказала о том, как она перенесла инсульт и получила инвалидность.
Блогерша рассказала, от чего с ней случился инсульт
Блогерша рассказала, от чего с ней случился инсульт / Коллаж Главред, фото Instagram/ Основна світлина anita_solovei anita_solovei

Кратко:

  • Что случилось с блогершей
  • Почему она перенесла инсульт

Молодая украинская блогерша Анита Соловей, которая два года назад пережила ишемический инсульт, рассказала о том, в чем была причина ее тяжелого заболевания.

Оказалось, что причиной такого состояние стало курение, в том числе электронных сигарет, а также кальянов. Этот комментарий она оставила под видео врача-терапевта Артема Пальна, который объяснил, почему инсульт все чаще встречается среди молодых людей.

видео дня
Анита Соловей перенесла инсульт
Анита Соловей перенесла инсульт / Фото Instagram/anita_solovei

"А еще курение! Я получила инсульт в 29 лет. Причина - курение! Электронные сигареты, кальяны. Я была адептом этого. А сосуды в это время рушились. Очень прошу всех, кто читает, выбросить все. Я стала человеком с инвалидностью, а могло быть еще хуже. За здоровьем следила, чек-апы проходила. Так что бросайте курить и идите в зал. Он снижает на 33% вероятность сосудистых болезней", - подчеркнула блогер.

Анита Соловей перенесла инсульт
Анита Соловей перенесла инсульт / Фото Instagram/anita_solovei

Она также предупредила, что необходимо отказаться от вредной привычки и заниматься спортом.

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Отметим, как сообщал Главред, известная певица Наталья Могилевская сообщила о неприятном инциденте, который произошел после ее выступления в городе Ровно. О причинах ухудшения своего состояния артистка рассказала в Instagram.

Ранее также Оскароносный британский актер, режиссер, композитор и художник сэр Энтони Хопкинс изменился до неузнаваемости.

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О персоне: Анита Соловей

Анита Соловей - молодая украинская блошерша. В 2024 году блогерша Анита Соловей перенесла ишемический инсульт. После этого она частично потеряла зрение и на некоторое время была вынуждена приостановить работу.

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