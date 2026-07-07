Инсульт в 29 лет: украинская блогерша рассказала, что случилось

Кратко:
- Что случилось с блогершей
- Почему она перенесла инсульт
Молодая украинская блогерша Анита Соловей, которая два года назад пережила ишемический инсульт, рассказала о том, в чем была причина ее тяжелого заболевания.
Оказалось, что причиной такого состояние стало курение, в том числе электронных сигарет, а также кальянов. Этот комментарий она оставила под видео врача-терапевта Артема Пальна, который объяснил, почему инсульт все чаще встречается среди молодых людей.
"А еще курение! Я получила инсульт в 29 лет. Причина - курение! Электронные сигареты, кальяны. Я была адептом этого. А сосуды в это время рушились. Очень прошу всех, кто читает, выбросить все. Я стала человеком с инвалидностью, а могло быть еще хуже. За здоровьем следила, чек-апы проходила. Так что бросайте курить и идите в зал. Он снижает на 33% вероятность сосудистых болезней", - подчеркнула блогер.
Она также предупредила, что необходимо отказаться от вредной привычки и заниматься спортом.
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О персоне: Анита Соловей
Анита Соловей - молодая украинская блошерша. В 2024 году блогерша Анита Соловей перенесла ишемический инсульт. После этого она частично потеряла зрение и на некоторое время была вынуждена приостановить работу.
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