Какие отсеки стиральной машины предназначены для порошка, кондиционера и геля

Блогерша объяснила, что нужно налить в каждый отсек, чтобы одежда после стирки была идеально чистой.

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Как эффективно использовать средства для стирки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Куда заливать жидкие средства для стирки

В какой отсек нужно засыпать стиральный порошок

Правильное использование отсеков стиральной машины помогает стиральным средствам работать максимально эффективно. Однако лишь немногие знают, куда нужно заливать кондиционер или засыпать порошок.

Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok объяснила, как легко запомнить назначение отсеков, и поделилась ещё несколькими полезными лайфхаками для стирки одежды.

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"Оказывается, многие путают, куда именно нужно класть стиральный порошок, а куда - кондиционер для белья. На самом деле у каждого отсека есть свои цифровые обозначения, и достаточно запомнить это один раз", - отметила она.

Например, при использовании жидкого средства для стирки важно обратить внимание на специальную вставку в отсеке. Синяя разделительная пластинка нужна для того, чтобы жидкое средство не вытекало раньше времени и попадало в барабан именно тогда, когда это нужно.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Порошок нужно засыпать в средний отсек стиральной машинки, обозначенный цифрой "II" или буквой "B". Кондиционер следует заливать в специальный средний отсек лотка, который обычно обозначается символом "звездочки".

Смотрите видео об отсеках для средств в стиральной машине:

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О персоне: Ирина Денисенко Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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