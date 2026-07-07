Солнечную панель проверили в квартире: результат оказался неожиданным

Реальный эксперимент показал, сколько энергии дает солнечная панель на балконе квартиры, от чего зависит ее эффективность и на что хватает заряда.

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Солнечную панель установили прямо в квартире / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Сколько электричества реально дает солнечная панель в квартире

Почему эффективность может оказаться вдвое ниже ожидаемой

Стоит ли устанавливать солнечную панель в квартире

Установка солнечной панели на балконе квартиры может стать полезным резервным источником электроэнергии, однако полностью заменить централизованное электроснабжение она не способна.

Практический эксперимент показал, сколько энергии реально удается получить в городских условиях и на что ее хватает. Результатами поделилась корреспондентка УНИАН Екатерина Жирий.

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Сколько энергии вырабатывает солнечная панель в квартире

Во время тестирования использовалась солнечная панель мощностью около 450 Вт, подключенная к портативной зарядной станции. В солнечный день система стабильно вырабатывала около 350–360 Вт, а в отдельные моменты показатели приближались к паспортной мощности.

Полученной электроэнергии оказалось достаточно для работы основных бытовых приборов / Фото: скриншот с Youtube

Полученной электроэнергии оказалось достаточно для работы основных бытовых приборов одновременно с накоплением заряда в аккумуляторной станции. Такая система позволяет использовать запасенную энергию вечером или во время отключений электроэнергии.

Какие приборы можно питать от солнечной панели

В теплое время года вырабатываемой мощности хватает для большинства повседневных задач. Система способна обеспечить работу роутера, освещение квартиры, питание холодильника, зарядку смартфонов и ноутбуков, а также работу телевизора.

В теплое время года вырабатываемой мощности хватает для большинства повседневных задач / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, при наличии заряженной станции возможна кратковременная работа более энергоемкой техники. Например, электрического чайника, кофемашины, микроволновой печи или отпаривателя. В отдельных случаях можно даже запустить короткий цикл стирки на экономичном режиме, однако подобная нагрузка заметно быстрее расходует накопленный заряд.

Сколько стоит установить солнечную панель

Стоимость самой солнечной панели сегодня составляет примерно 4100–4400 гривен. Дополнительно потребуются крепления, а также зарядная станция, если планируется хранить накопленную электроэнергию.

В одном из протестированных вариантов панель вместе с металлическими креплениями обошлась примерно в 6400 гривен, без учета стоимости монтажа и портативной электростанции.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

При этом самой сложной частью проекта оказалось не оборудование, а установка. Владельцы квартир отмечают, что найти специалистов для безопасного монтажа панели на балконе бывает непросто. Иногда стоимость работ оказывается выше цены самой панели, поэтому некоторые пользователи изготавливают крепления отдельно и выполняют установку самостоятельно.

От чего зависит эффективность солнечной панели

Производительность системы напрямую зависит от расположения квартиры и количества солнечного света.

Лучшие результаты достигаются при соблюдении нескольких условий:

квартира находится на высоком этаже;

балкон выходит на южную сторону;

отсутствует затенение деревьями или соседними зданиями;

панель получает несколько часов прямого солнечного света ежедневно.

Даже небольшая тень может существенно уменьшить объем вырабатываемой электроэнергии.

Работает ли солнечная панель зимой

Наиболее эффективно такие системы показывают себя весной и летом, когда продолжительность светового дня максимальна. Зимой производительность заметно снижается из-за меньшего количества солнечного света и более низкого угла падения солнечных лучей.

В холодный период солнечная панель чаще используется для поддержания заряда аккумуляторной станции, чем для полноценного питания бытовой техники.

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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