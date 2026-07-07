Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Солнечную панель проверили в квартире: результат оказался неожиданным

Константин Пономарев
7 июля 2026, 13:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Реальный эксперимент показал, сколько энергии дает солнечная панель на балконе квартиры, от чего зависит ее эффективность и на что хватает заряда.
Солнечную панель установили прямо в квартире
Солнечную панель установили прямо в квартире / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Сколько электричества реально дает солнечная панель в квартире
  • Почему эффективность может оказаться вдвое ниже ожидаемой
  • Стоит ли устанавливать солнечную панель в квартире

Установка солнечной панели на балконе квартиры может стать полезным резервным источником электроэнергии, однако полностью заменить централизованное электроснабжение она не способна.

Практический эксперимент показал, сколько энергии реально удается получить в городских условиях и на что ее хватает. Результатами поделилась корреспондентка УНИАН Екатерина Жирий.

видео дня

Сколько энергии вырабатывает солнечная панель в квартире

Во время тестирования использовалась солнечная панель мощностью около 450 Вт, подключенная к портативной зарядной станции. В солнечный день система стабильно вырабатывала около 350–360 Вт, а в отдельные моменты показатели приближались к паспортной мощности.

Полученной электроэнергии оказалось достаточно для работы основных бытовых приборов
Полученной электроэнергии оказалось достаточно для работы основных бытовых приборов / Фото: скриншот с Youtube

Полученной электроэнергии оказалось достаточно для работы основных бытовых приборов одновременно с накоплением заряда в аккумуляторной станции. Такая система позволяет использовать запасенную энергию вечером или во время отключений электроэнергии.

Какие приборы можно питать от солнечной панели

В теплое время года вырабатываемой мощности хватает для большинства повседневных задач. Система способна обеспечить работу роутера, освещение квартиры, питание холодильника, зарядку смартфонов и ноутбуков, а также работу телевизора.

В теплое время года вырабатываемой мощности хватает для большинства повседневных задач
В теплое время года вырабатываемой мощности хватает для большинства повседневных задач / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, при наличии заряженной станции возможна кратковременная работа более энергоемкой техники. Например, электрического чайника, кофемашины, микроволновой печи или отпаривателя. В отдельных случаях можно даже запустить короткий цикл стирки на экономичном режиме, однако подобная нагрузка заметно быстрее расходует накопленный заряд.

Сколько стоит установить солнечную панель

Стоимость самой солнечной панели сегодня составляет примерно 4100–4400 гривен. Дополнительно потребуются крепления, а также зарядная станция, если планируется хранить накопленную электроэнергию.

В одном из протестированных вариантов панель вместе с металлическими креплениями обошлась примерно в 6400 гривен, без учета стоимости монтажа и портативной электростанции.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

При этом самой сложной частью проекта оказалось не оборудование, а установка. Владельцы квартир отмечают, что найти специалистов для безопасного монтажа панели на балконе бывает непросто. Иногда стоимость работ оказывается выше цены самой панели, поэтому некоторые пользователи изготавливают крепления отдельно и выполняют установку самостоятельно.

От чего зависит эффективность солнечной панели

Производительность системы напрямую зависит от расположения квартиры и количества солнечного света.

Лучшие результаты достигаются при соблюдении нескольких условий:

  • квартира находится на высоком этаже;
  • балкон выходит на южную сторону;
  • отсутствует затенение деревьями или соседними зданиями;
  • панель получает несколько часов прямого солнечного света ежедневно.

Даже небольшая тень может существенно уменьшить объем вырабатываемой электроэнергии.

Работает ли солнечная панель зимой

Наиболее эффективно такие системы показывают себя весной и летом, когда продолжительность светового дня максимальна. Зимой производительность заметно снижается из-за меньшего количества солнечного света и более низкого угла падения солнечных лучей.

В холодный период солнечная панель чаще используется для поддержания заряда аккумуляторной станции, чем для полноценного питания бытовой техники.

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что происходит после установки солнечных панелей. Эксперты объяснили, как проходит процесс и какие этапы занимают больше всего времени.

Вам может быть интересно:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Технологии электроэнергия солнечные панели
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

13:17Украина
Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

12:54Война
Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Муравьи исчезнут за считанные дни: домашний способ, о котором знают немногие

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Прополка больше не нужна: простой фокус быстро избавит участок от сорняков

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик даже гениев

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Трамп проведет переговоры с Зеленским: в Белом доме раскрыли дату и место

Как отмыть посуду из нержавейки до блеска за 35 минут: классный лайфхак

Как отмыть посуду из нержавейки до блеска за 35 минут: классный лайфхак

Последние новости

14:28

Женщина вернулась домой с "находкой века" из секонд-хенда: что она купила

14:24

Никакой не "бувший": как сказать правильно на украинском языке

14:19

Кум Насти Каменских не может дозвониться певице: в чем причина

14:02

Зачем люди кладут листок бумаги в дверцу холодильника: хитрый трюкВидео

13:34

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
13:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

13:29

СМИ назвали причины, по которым земля почти не подорожала за последние пять лет

13:29

Солнечную панель проверили в квартире: результат оказался неожиданным

13:17

"Теневой флот выходит из чата": ВСУ за ночь поразили восемь танкеров РФ

Реклама
13:13

Только не в холодильнике: где следует хранить хлеб, чтобы он долго не портился

13:07

Было 37 лет: внезапно скончалась популярная британская певицаВидео

13:05

Излучают невероятную энергию: в какие дни рождаются харизматичные люди

12:54

Украина разнесла заводы ВПК, нефтебазу и мосты в Крыму - Генштаб

12:15

Как отмыть холодильник одним бюджетным средством за считанные минуты — лайфхак

12:14

"Забрать гражданство": в сети жестко опустили сбежавшую блогершу из Украины

12:11

Под Киевом найдено тело подозреваемой в подрыве олигарха в Монако - СМИ

12:00

Путин готовится к новой эскалации и боится проявить слабость перед Трампом — Жовтенко

11:53

Упали с неба: на берег выбросило загадочные металлические сферы

11:40

"Теперь всё будет хорошо": на Киевщине мужчина чудом нашёл собаку после атаки РФВидео

11:36

В Дамаске прогремели взрывы возле отеля, где остановился Макрон: что известноВидео

Реклама
11:29

Как бороться с клещами, муравьями и клопами — эффективное натуральное средство

11:20

5 причин обратить внимание на iPhone 17 в 2026 году новости компании

11:13

Почему 8 июля нельзя купаться в водоемах: какой церковный праздник

11:00

Самый важный день июля: каким знакам откроются новые возможности

10:48

Гороскоп на завтра, 8 июля: Девам — споры, Водолеям — радость

10:42

Фантастический салат из капусты, который готовится за 5 минут — рецепт

10:36

Пик обострения отношений между Польшей и Украиной ещё впереди: Буданов назвал дату

10:11

"Им ничего не мешает": Буданов оценил вероятность новой мобилизации в РФ

09:55

РФ ударила по "Новой почте" в Кривом Роге: под угрозой атаки еще два городаВидео

09:34

Как очистить антипригарное покрытие сковороды: простой домашний способ

09:31

Путин идет на отчаянные шаги: ISW раскрыл цели Кремля перед саммитом НАТО

09:15

"Требуется максимальная эскалация": Буданов оценил перспективы завершения войны

08:30

В Европе назвали страну, способную повлиять на окончание войны в Украине

08:14

"Свыше 430 дронов": в Москве заявили о массированной атаке на столицу и область

07:07

Серия взрывов в Белгороде: в городе вспыхнул масштабный пожар, исчезли свет и водаВидео

06:40

Кремль готов на перемирие в обмен на выборы президента Украины — Климовскиймнение

05:56

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

05:23

Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: повар поразил правдой

04:30

Три знака зодиака могут неожиданно разбогатеть: кому вот-вот повезет

04:09

На 200 лет старше Львова: какое село на Западе Украины стало столицей целого государстваВидео

Реклама
03:33

Поздравления с Днём семьи — трогательные слова и картинки

02:55

Жара не испортит урожай огурцов: чем подкармливать растения в июле

02:02

Родившиеся в один месяц могут прожить более 100 лет: ученые удивили открытием

00:57

Молодой картофель будет как с грядки: секрет долгого хранения без ростковВидео

00:12

"Серьезная проблема": Коваленко раскрыл главную угрозу массированных ударов РФ

06 июля, понедельник
23:32

Дадут ли Украине новую ПВО после разрушительных атак РФ: Коваленко раскрыл картыФото

23:16

Сотни ракет и дронов: Жданов назвал вероятные сроки нового удара РФ

22:38

Класть в холодильник в жару не стоит – названы пять распространенных продуктовВидео

22:20

Жара может "убить" авто: водителей призвали срочно проверить одну детальВидео

22:00

Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять