В Европе назвали страну, способную повлиять на окончание войны в Украине

Кратко:
- Китай имеет непосредственный доступ к российскому руководству
- Норвежские чиновники считают, что переговоры должны начаться без условий
Норвегия призвала Китай активнее использовать свое влияние на Россию для содействия мирному урегулированию войны в Украине. По мнению норвежских властей, Пекин обладает достаточными возможностями, чтобы способствовать продвижению дипломатического процесса и одновременно укрепить отношения с европейскими странами. С таким заявлением выступил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его слова приводит агентство Reuters.
"Китай, вероятно, является страной, которая имеет лучший и самый непосредственный доступ к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и настоятельно призываем Китай воспользоваться этим каналом. Большая часть их беседы была посвящена Украине. Существует потенциал для углубления сотрудничества между Европой и Китаем, но пока продолжается эта война и Китай является близким партнером России, это ограничивает такие возможности", - отметил он журналистам после встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Осло.видео дня
В то же время министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде ранее подчеркнул, что диалог с Китаем по поводу прекращения войны был "конструктивным и многообещающим".
"Я не являюсь представителем Китая. Я не буду цитировать их, но в их словах есть определенные намеки", - сказал он.
Норвежские чиновники добавили, что переговоры должны начаться без каких-либо условий, начиная с прекращения огня на текущей линии фронта в Украине.
"Это само по себе является значительной уступкой со стороны Украины. Ведь это происходит на их территории", - подчеркнул Стере.
Как Китай использует войну в Украине - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам политолога, офицера ВСУ и руководителя Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктора Тарана, последний визит Владимира Путина в Китай был не демонстрацией силы, а очередным унижением для России.
В обмен на политическую поддержку Пекина, доступ к технологиям двойного назначения, закупку российских энергоносителей и экономическую поддержку в условиях санкций Москва все больше соглашается на роль младшего партнера КНР.
Позиция Китая по войне в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Китай в конце 2025 года провел секретную подготовку около 200 российских военных, часть которых после обучения вернулась для участия в войне против Украины.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И по итогам встречи главы КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом заявил о заинтересованности китайской и американской сторон в продолжении содействия завершению войны РФ с Украиной.
Накануне стало известно, что китайские компании активно поставляют в Россию и Иран комплектующие для производства беспилотников, в частности дронов типа Shahed, обходя американские санкции.
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Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
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