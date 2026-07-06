Неопрятность налицо: 3 ошибки, которые удешевляют любой образ

Стилист Яна Марковская объяснила, какие мелочи воспринимаются как небрежность даже при безупречно подобранном наряде.

https://glavred.info/fashion/neopryatnost-nalico-3-oshibki-kotorye-udeshevlyayut-lyuboy-obraz-10778462.html Ссылка скопирована

Правила ухоженности в образе / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, thebeautyculture; скриншот из видео

Вы узнаете

Почему образ выглядит дешево

Какие детали создают визуальный шум

Даже самый дорогой гардероб не заставит вас выглядеть королевой красоты, если игнорируются правила базовой ухоженности. Главред расскажет о трех деталях, которые создают визуальный шум и делают образ дешевым.

Неухоженные волосы

Первым элементом, на который падает взгляд при знакомстве, стилистка Яна Марковская называет волосы. Они должны быть чистыми, ухоженными и выглядеть естественно, без лишнего стайлинга.

видео дня

"Когда волосы тусклые, секущиеся или залакированы так, что не двигаются, - это создает эффект тяжести. Прическа не должна быть главным героем вашего образа. Она должна служить фоном, который подчеркивает ваше лицо, а не затмевает его своей неопрятностью", - отмечает она.

Неухоженные волосы удешевляют образ / фото: pinterest.com, buffymunoz

Ошибки в макияже, которые портят образ

Вторым триггером специалист считает избыток декоративной косметики, когда внимание смещается с лица на сами средства.

"Слишком плотный тон, графические брови или яркие тени там, где они неуместны, создают дистанцию. Такой макияж выглядит как маска, за которой вы пытаетесь спрятаться. И это воспринимается как неуверенность, сколько бы слоев пудры вы ни нанесли", - подчеркивает Марковская.

Тяжелый макияж / фото: pinterest.com, njhgbCreate

Неактуальный маникюр

Третьей деталью, на которую эксперт советует обратить внимание, являются руки. Яна Марковская считает, что чрезмерный дизайн или яркие цвета могут сделать образ неаккуратным.

"Попытка выглядеть нарядно там, где нужна чистота. Сложный дизайн, неоновые цвета или излишняя длина - это визуальный шум. Чем больше на ваших руках посторонних элементов, тем меньше в образе легкости и утонченности", - убеждена стилистка.

Слишком яркий маникюр / фото: pinterest.com, kolinchakkarina

По словам специалистки, исправить эти недостатки можно быстро, без затрат на новую одежду или процедуры.

"Маникюр должен быть продолжением ваших рук, а не отдельным арт-объектом. Эти вещи можно изменить за один день, но именно они определяют, как мир воспринимает вас", - подытоживает Яна Марковская.

Как сделать образ ухоженным - советы стилиста:

Читайте также:

Об авторе: Яна Марковская Яна Марковская - персональный стилист и популярный fashion-блогер. Специализируется на разборе гардероба, создании эффективных формул образов и анализе антитрендов. Аудитория эксперта в TikTok насчитывает более 20 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред