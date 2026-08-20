Запрещенные кадры — пять объектов, которые категорически нельзя снимать

Какие предметы не рекомендуется фотографировать согласно народным приметам. Почему избегают фотографировать зеркала, спящих людей, руины и чёрных кошек.

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Что нельзя фотографировать / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие фотографии считаются опасными

Почему не рекомендуют фотографировать спящих

Фотографии с определенными объектами или людьми, согласно народным поверьям, могут нести негативную энергетику и якобы привлекать в жизнь человека проблемы и несчастья. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечают на Радио Трек, в народных приметах некоторые предметы, места и существа считаются нежелательными объектами для фотографирования. Наши предки верили, что снимок может сохранять часть энергетики того, что на нем изображено, поэтому к выбору объектов для фотографирования советовали относиться осмотрительно. В то же время такие представления являются народными поверьями и не имеют научного подтверждения.

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Руины и заброшенные здания

Старые заброшенные дома, руины и другие заброшенные сооружения считались местами с тяжелой энергетикой. По поверьям, фотографии таких объектов могут переносить их негативную атмосферу в дом. Поэтому снимки руин якобы не стоит хранить в спальнях или других жилых комнатах. В то же время с практической точки зрения такие фотографии не представляют никакой доказанной опасности.

Спящие люди

В народных поверьях сон считался временем, когда человек особенно уязвим. Из-за этого наши предки не советовали фотографировать спящих без их ведома. Считалось, что такой снимок может негативно повлиять на человека или даже навлечь проблемы со здоровьем. Особенно осторожно относились к фотографированию спящих маленьких детей.

Отражение в зеркале

Зеркалам издавна приписывали особые свойства, поэтому фотографии отражений в них также попали в список нежелательных. По некоторым приметам, такие снимки могут якобы привлекать ссоры, конфликты и недоразумения в семье. Сторонники этого поверья считают, что цифровые фотографии на телефоне менее опасны, а вот распечатанные снимки лучше не хранить дома.

Об источнике: "Радио Трек" Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте. Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Похороны и покойники

Фотографирование покойных и похоронной процессии также связывают с печальными приметами. Считалось, что хранение таких снимков в доме может напоминать о смерти и привлекать негативные события. Именно поэтому наши предки относились к подобным фотографиям очень осторожно и не советовали размещать их среди обычных семейных снимков.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Черные кошки

Черные кошки в народных поверьях часто имеют неоднозначную репутацию. По одним приметам, фотографирование чужой или бездомной черной кошки может якобы привлечь неприятности. В то же время к собственным домашним животным это правило якобы не применяется: хозяева могут фотографировать своего черного кота без опасений.

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