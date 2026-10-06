Убираться каждую неделю больше не нужно: новый метод занимает до 20 минут

Вместо того чтобы убираться по несколько часов подряд в конце недели, можно уделять этому несколько минут каждый вечер.

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Метод "закрытия смены" / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Что такое метод "закрытия смены"

Как убрать дом за 10–20 минут

Почему этот метод помогает избежать большого беспорядка

Еженедельная уборка может отнимать много времени, особенно когда мелкий беспорядок накапливается в течение нескольких дней. Новый метод "закрытия смены" предлагает другой подход - в конце дня быстро привести дом в порядок, чтобы на следующее утро начать день в чистом пространстве.

Главред выяснил, как работает метод "закрытия смены", сколько времени он занимает и почему его сторонники считают его эффективным.

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Что такое метод "закрытия смены"

Название метода происходит от практики работы магазинов и ресторанов, пишет Femcafe.hu. Перед окончанием смены сотрудники убирают помещение, чтобы на следующий день начать работу в чистом и организованном пространстве.

Эту же идею можно применить дома. В конце дня жилище быстро приводят в порядок: убирают вещи, моют посуду, наводят порядок в наиболее часто используемых комнатах и устраняют мелкий беспорядок.

Как работает "закрытие смены"

Такая вечерняя уборка не предполагает полноценной уборки. Обычно достаточно 10–20 минут, чтобы выполнить самые важные дела.

На кухне можно помыть посуду, протереть столешницу и прибрать раковину. В гостиной - разложить вещи по местам. Также можно заранее подготовить одежду, сумку или необходимые вещи на следующее утро.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Почему этот метод помогает поддерживать порядок

Главное преимущество "закрытия смены" заключается в том, что небольшой беспорядок не успевает превратиться в масштабный хаос. Утром дом остается более организованным, а начало дня может быть более спокойным.

В то же время этот метод не заменяет регулярную уборку. Мытье пола, чистка ванной комнаты и тщательная уборка по-прежнему необходимы, но их может быть проще выполнять, когда повседневный беспорядок не накапливается.

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