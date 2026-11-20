Основные запасы ракет противник хранит в Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областях.

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Когда РФ может вновь нанести массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

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Массированный ракетный удар возможен до конца текущей недели

Под угрозой Киевская, Полтавская и Днепропетровская области

Для атаки на столицу РФ подготовила до 12 "Цирконов"

Страна-агрессор Россия может нанести массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами до конца текущей недели. Наибольший риск - для Киева и области, а также для Полтавской и Днепропетровской областей. Об этом сообщили мониторы в Telegram.

Для удара по столице противник может использовать ракеты, сосредоточенные у северной границы Украины.

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"Киев - возможно применение до 10 ракет РМ-48У и до 12 "Цирконов" - они находятся в пределах Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.

В то же время в Полтавской и Днепропетровской областях возможно применение баллистических и гиперзвуковых ракет.

Известно, что в районе Воронежа находятся в боевой готовности до 9 северокорейских ракет KN-23, в Ростовской области - около 15 ракет "Искандер-М".

"Запасов баллистических "Искандеров-М" в Брянской области пока нет, однако в ближайшее время Россия планирует доставить туда новые ракеты", - добавили мониторы.

"Искандер-М" / Инфографика: Главред

Как РФ использует флот для ударов по Украине

Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что в ночь на 20 ноября российский Черноморский флот впервые за шесть месяцев вышел в море, чтобы атаковать Украину.

По его словам, ночной удар не был спонтанным. Россия заранее планирует и сами комбинированные атаки на Украину, и то, как в них будет задействован Черноморский флот.

"Сегодня они впервые за полгода выходили в море, применяли свои корабли. Корабли применяли из гавани, как всегда, подводные лодки, конечно, за пределами (пункта базирования – ред.). Применить их из пункта базирования они не могут. Всего сегодня было более 20 пусков", - сказал он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время ночной атаки страна-агрессор РФ наносила удары по Украине несколькими группами ракет с паузами в 20–30 минут, чтобы затруднить тушение пожаров, разбор завалов и восстановление. Это был один из самых массированных ударов, а его тактика была особенно подлой.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 20 ноября Россия атаковала Украину более чем 480 ракетами и БПЛА. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 462 воздушные цели.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что в результате ночной массированной атаки страны-агрессора РФ на Украину погибли восемь человек, еще 28 - пострадали. Под ударом оказались Киев и девять областей, а в столице ракеты попали в критически важную инфраструктуру, в частности в мосты через Днепр.

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