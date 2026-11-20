Неправильная обрезка роз перед зимой может привести к тому, что кусты останутся без цветов. Узнайте, какие побеги нельзя обрезать осенью и как подготовить растения к холодам.

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Обрезка роз перед зимой / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Нужно ли обрезать розы перед зимой

Какие розы нельзя сильно обрезать осенью

Как правильно подготовить кусты к морозам

С приближением зимы садоводы начинают готовить розы к холодам. Многие стремятся максимально обрезать кусты, чтобы весной они быстрее восстановились и порадовали обильным цветением. Однако такая процедура может привести к обратному результату. Несвоевременная или слишком сильная обрезка способна существенно уменьшить количество цветов в следующем сезоне. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Mon Jardin & Ma Maison, главное правило осеннего ухода за розами - учитывать особенности их цветения. Некоторые сорта хорошо переносят умеренную обрезку, тогда как другие могут потерять будущие бутоны из-за удаления побегов.

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Можно ли обрезать розы перед зимой

Осенью розы постепенно переходят в состояние покоя. В этот период их можно очищать от поврежденных ветвей и проводить осторожную санитарную обрезку. Однако специалисты не советуют спешить с радикальным укорачиванием всех побегов.

Дело в том, что розы делятся на ремонтантные, способные цвести несколько раз в течение сезона, и неремонтантные, цветущие только один раз.

От этой особенности зависит, какие ветки можно обрезать перед зимой.

Неремонтантные розы формируют будущие цветы на побегах предыдущего года. Если осенью сильно укоротить такие стебли, в следующем сезоне куст может зацвести значительно слабее или вообще остаться без цветов.

Ремонтантные сорта лучше переносят обрезку, однако даже их не стоит чрезмерно укорачивать перед наступлением холодов.

Если садовод не знает, к какому типу относится роза, лучше ограничиться удалением сухих и поврежденных ветвей. При необходимости можно понаблюдать за цветением куста в течение сезона, прежде чем проводить сильную обрезку.

Видео о том, как правильно перед зимой обрезать розы, можно посмотреть здесь:

Как правильно обрезать ремонтантные розы

Для роз, которые цветут несколько раз в год, допускается умеренное укорачивание побегов.

Прежде всего необходимо удалить самые старые и толстые стебли, которые уже почти не дают цветов. Основные здоровые ветки можно укоротить примерно на треть их длины.

Молодые побеги, которым ещё нет года, лучше оставить. Исключение - ветки, которые мешают проходу, переплетаются с другими или чрезмерно загущают куст.

Особенно осторожно следует обращаться с плетистыми ремонтантными розами. Некоторым сортам, в частности New Dawn, достаточно лишь легкой обрезки.

Виды роз / Инфографика: Главред

Какие розы категорически не стоит сильно обрезать осенью

Наибольшую осторожность нужно проявлять с неремонтантными розами, которые цветут один раз за сезон.

Их молодые побеги, выросшие в течение текущего года, станут основой будущего цветения весной или в начале лета.

Именно поэтому перед зимой такие ветки не рекомендуется укорачивать.

Достаточно удалить сухую древесину, сломанные стебли и слабые побеги у основания куста.

Основную формирующую обрезку неремонтантных роз лучше проводить сразу после окончания цветения. Обычно этот период приходится на июль или август.

Такой подход позволяет сохранить побеги, на которых в следующем сезоне появятся цветы.

Что обязательно нужно сделать с розами перед зимой

Независимо от сорта, перед наступлением холодов розам необходима санитарная обрезка.

Садоводам рекомендуется:

Удалить все сухие, отмершие и поврежденные ветки.

Убрать увядшие цветы, оставшиеся на кустах.

Удалить листья с пятнами, которые могут быть поражены болезнями.

Проредить слабые побеги у основания растения.

Собрать и утилизировать все растительные остатки после обрезки.

Продезинфицировать секатор после завершения работы.

Для обрезки необходимо использовать хорошо заточенный и чистый инструмент. Срез рекомендуется делать под углом, чуть выше почки, направленной наружу.

Важно также учитывать погоду. Непосредственно перед сильными морозами проводить обрезку нежелательно, поскольку свежие срезы могут сделать растение более уязвимым к холоду.

Когда лучше всего проводить основную обрезку роз

Эксперты советуют не спешить с масштабной обрезкой перед зимой. В период покоя, который длится до конца февраля, лучше ограничиться необходимым уходом.

Основную формирующую обрезку ремонтантных роз целесообразно запланировать на конец зимы, когда растения постепенно начинают выходить из состояния покоя.

Одним из естественных ориентиров может служить цветение форзиции - декоративного кустарника, который весной покрывается ярко-желтыми цветами.

В то же время для неремонтантных сортов главное правило остается неизменным: сильное укорачивание побегов проводят после летнего цветения, а не перед зимой.

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