Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на следующую неделю.

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Официальный курс валют в Украине на 23 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в понедельник

Какая новая стоимость злотого

На понедельник, 23 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Стоимость доллара, евро и злотого существенно снизилась. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,92 грн/долл. При этом 20 ноября валюта стоила 45,05 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел на 13 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 23 ноября установлен на уровне 49,27 грн/евро, что на 26 копеек меньше, чем в пятницу (49,53 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на понедельник установлен на уровне 11,06 грн/злотый. 20 ноября эта валюта стоила 11,22 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 16 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 29 ноября

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что в период с 23 по 29 ноября курс доллара в Украине будет находиться в пределах 45,1–45,75 грн, а евро - в пределах 50–52 грн.

По его словам, несмотря на давление на гривню, Национальный банк будет иметь возможности для поддержания относительной стабильности валютного рынка.

Банкир также предостерег от чрезмерной реакции на громкие сообщения о скачках курса доллара. Информационный ажиотаж может побудить людей скупать валюту из-за страха дальнейшего подорожания, хотя такая стратегия не всегда оправдана.

"И именно здесь возникает наибольший риск. Ведь наличный доллар, приобретенный в начале месяца по курсу 46,5–47 грн, вовсе не обязательно удастся выгодно продать в конце года. После пиковых спредов, достигавших 1–1,5 грн, на следующей неделе мы увидим их "сужение". Поэтому продавцам "в моменте" придется думать, что делать с поспешно приобретенной наличной валютой", - подчеркнул он.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов заявил, что до конца 2026 года резкого и длительного обесценивания гривни не прогнозируется. Основные колебания курса доллара на межбанковском рынке ожидаются в пределах 45–46 грн, хотя в наличном сегменте валюта может стоить дороже.

Экономист и финансист Александр Савченко считает, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года. Гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46–47 грн за доллар.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупреждал, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

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