Обломки автомобиля перекрыли Керченский пролив, а восстанавливать его придётся под обстрелом дронов в сезон штормов и льда.

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Крымский мост после атаки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ

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Обрушилась арка над пролетом длиной 270 метров

Обломки моста перекрыли судоходство в Керченском проливе

Ремонт под ударами дронов Жданов считает нереальным

Восстановление Крымского моста после обрушения центральной арки затянется не на год-два, а на многие годы, а в условиях войны ремонт фактически нереален. Автомобильной части переправы, которую оккупанты называли главной "крепостью", больше не существует. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов винтервью Главреду.

По его словам, повреждения моста не просто критические - Украина практически сорвала джекпот.

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Жданов пояснил, что слова российских военных корреспондентов об "ограниченном функционировании" моста означают лишь то, что часть конструкции ещё стоит. Главный удар пришёлся на несущую основу автомобильного пролёта.

"Центральная арка моста, то есть двуарковая металлическая ферма, которая стояла сверху, была несущей основой мостового пролета длиной 270 метров. И теперь эта махина просто рухнула в воду", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что этот пролет вместе с фермой в свое время собирали на берегу, доставляли на баржах и монтировали цельным куском. Россияне тогда хвастались уникальностью операции, ведь из-за сужения фарватера течение в проливе усилилось почти вдвое - примерно до 8 миль в час.

Отдельная проблема - обломки, которые заблокировали проход судов.

"Ведь разрушенные конструкции перекрыли судоходство. Это ещё одна из причин, позволяющих утверждать, что мы сорвали джекпот: автомобильная часть моста обрушилась и перекрыла Керченский пролив", - подчеркнул Жданов.

Почему восстановление Крымского моста затянется

По словам эксперта, работы осложнят сразу несколько факторов:

сезон штормов, а с наступлением морозов - ледяная шуга в проливе;

необходимость сначала поднять со дна все обломки, даже мелкие;

изготовление нового пролета с аркой и ремонт соседних пролетов;

повторная сложная операция по транспортировке и монтажу секции.

Кроме того, по оценке Жданова, такой ремонт обойдётся дороже, чем весь мост.

Крымский мост и атаки на него / Инфографика: Главред

Сколько продлится восстановление Крымского моста

Жданов также отметил, что сначала оккупантам придется расчистить дно пролива, а уже потом строить и монтировать новую секцию.

"Поэтому россиянам сначала нужно расгрести и убрать все обломки, затем создать новый пролет с новой аркой, восстановить конструкции на самом мосту, то есть пролеты с обеих сторон разрушенной части, а затем повторить уникальную операцию по транспортировке новой секции и ее установке", - пояснил специалист.

В то же время главным препятствием он считает постоянную угрозу новых ударов с воздуха.

"В условиях войны это сделать нереально. Наши „добрые дроны" будут сопровождать процесс своим присутствием, даже если налеты будут лишь периодическими, а это означает, что восстановление моста станет бесконечной работой", - подчеркнул Жданов.

На вопрос, речь идет ли о году-двух, эксперт ответил категорично.

"Это затянется на много лет. Автомобильного моста больше не существует", - подытожил он.

Крымский мост - новости по теме

Как сообщал Главред, Силы обороны поразили Крымский мост как минимум 11 видами украинских дронов и ракет. Среди примененного оружия были крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун". Всего по переправе было зафиксировано более 16 попаданий.

После разрушения автомобильной части моста российская армия лишилась важного маршрута снабжения. Олег Жданов отдельно объяснил, как удары по Крымскому мосту отразятся на фронте. Удар понес и железнодорожная часть переправы.

В ночь на 19 ноября Силы обороны атаковали мост ещё раз. Тогда по переправе нанесли новый ракетный удар. Оккупационные власти после атак заявляли о возобновлении движения по железнодорожной части моста.

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