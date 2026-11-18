Автомобильное движение по мосту приостановлено, а обломки конструкции перекрыли фарватер Керченского пролива, сообщили в ведомстве.

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Крымский мост после атаки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления Минобороны:

Автомобильное движение по Крымскому мосту прервано

Обломки конструкции перекрыли фарватер

Хмара пообещал отвечать на удары в два, в три раза сильнее

После обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора РФ. Автомобильное движение по мосту прервано, а обломки конструкции перекрыли фарватер Керченского пролива. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что меньшее количество маршрутов означает большую нагрузку на логистику российских оккупационных войск на запорожском и херсонском направлениях.

видео дня

Министр обороны Евгений Хмара также заявил, что Украина и впредь будет отвечать на российские атаки.

"На каждый удар по нашей территории мы будем отвечать вдвое, втрое сильнее. Это наше право на защиту", - заявил Хмара.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Сможет ли РФ восстановить Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что после обрушения моста полуостров фактически отрезан от основного сухопутного сообщения с РФ.

"С военной точки зрения Крым оказался в оперативном окружении", - подчеркнул специалист.

Говоря о ситуации на фронте, эксперт обратил внимание, что последствия удара оккупанты почувствуют далеко за пределами полуострова.

"А фронт очень хорошо ощутит разрушение моста, причем ощутит вплоть до Орехова", - пояснил Жданов.

В то же время на быстрое восстановление переправы россиянам, по его словам, рассчитывать не стоит.

"Это затянется на много лет. Автомобильного моста больше не существует", - подытожил эксперт.

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Как сообщал Главред, после обрушения пролета российские Z-блогеры признали последствия удара для логистики Крыма. Они сравнили полуостров с чемоданом без ручки. Движение тяжелых грузовиков по мосту оккупанты запретили еще с 1 ноября.

Проблемы могут возникнуть и с судоходством в Керченском проливе. Аналитики ISW оценили последствия обрушения моста для прохода крупных судов. По их оценке, РФ придется в большей степени полагаться на трассы М-14 и М-18.

Удар по переправе привлек внимание и западных партнеров. В НАТО отреагировали на атаку на Крымский мост словами "Похоже, они добились успеха". Предыдущая атака на мост произошла 16 ноября.

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