Главное из заявления Минобороны:
- Автомобильное движение по Крымскому мосту прервано
- Обломки конструкции перекрыли фарватер
- Хмара пообещал отвечать на удары в два, в три раза сильнее
После обрушения Крымского моста переправа больше не функционирует как транспортная артерия страны-агрессора РФ. Автомобильное движение по мосту прервано, а обломки конструкции перекрыли фарватер Керченского пролива. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что меньшее количество маршрутов означает большую нагрузку на логистику российских оккупационных войск на запорожском и херсонском направлениях.
Министр обороны Евгений Хмара также заявил, что Украина и впредь будет отвечать на российские атаки.
"На каждый удар по нашей территории мы будем отвечать вдвое, втрое сильнее. Это наше право на защиту", - заявил Хмара.
Сможет ли РФ восстановить Крымский мост
Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что после обрушения моста полуостров фактически отрезан от основного сухопутного сообщения с РФ.
"С военной точки зрения Крым оказался в оперативном окружении", - подчеркнул специалист.
Говоря о ситуации на фронте, эксперт обратил внимание, что последствия удара оккупанты почувствуют далеко за пределами полуострова.
"А фронт очень хорошо ощутит разрушение моста, причем ощутит вплоть до Орехова", - пояснил Жданов.
В то же время на быстрое восстановление переправы россиянам, по его словам, рассчитывать не стоит.
"Это затянется на много лет. Автомобильного моста больше не существует", - подытожил эксперт.
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Как сообщал Главред, после обрушения пролета российские Z-блогеры признали последствия удара для логистики Крыма. Они сравнили полуостров с чемоданом без ручки. Движение тяжелых грузовиков по мосту оккупанты запретили еще с 1 ноября.
Проблемы могут возникнуть и с судоходством в Керченском проливе. Аналитики ISW оценили последствия обрушения моста для прохода крупных судов. По их оценке, РФ придется в большей степени полагаться на трассы М-14 и М-18.
Удар по переправе привлек внимание и западных партнеров. В НАТО отреагировали на атаку на Крымский мост словами "Похоже, они добились успеха". Предыдущая атака на мост произошла 16 ноября.
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