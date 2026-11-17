Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Украина защищается, а значит, атаки на логистические узлы противника неизбежны.

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Рютте признал успешным удар Украины по Крымскому мосту / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, УНИАН

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Рютте: удар по Крымскому мосту, вероятно, был успешным

Генсек НАТО назвал удары по логистике РФ неизбежными

Заявление прозвучало перед заседанием "Рамштайн-37" в Брюсселе

Судя по кадрам, которые распространяются в СМИ, украинская атака на незаконно построенный Крымский мост была успешной. Такую оценку генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал журналистам в Брюсселе перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-37"), сообщает УНИАН.

Генсека НАТО спросили о реакции на удар по переправе накануне трехсторонней встречи. В ней примут участие инициатор войны Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин.

Логистика как законная цель

Рютте связал атаку с правом Киева на самооборону. В то же время он не стал делать окончательных выводов относительно ее последствий.

"Конечно, я видел кадры в СМИ. Я считаю важным, что Украина защищается. А это также означает, что наносятся удары по логистическим узлам. Это неизбежно - они это делают", - подчеркнул Рютте.

По его словам, обстоятельства атаки ещё предстоит подробно выяснить. Однако уже имеющиеся данные свидетельствуют в пользу украинской стороны.

"Но, по крайней мере, судя по кадрам в СМИ, кажется, что они добились успеха", - добавил генсек НАТО.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Чем удар по Крымскому мосту грозит Путину

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман в колонке для Главреда отметил, что, разрушив сакральный для Кремля символ "возрождения империи", украинцы доказали: для них нет ничего невозможного.

"Путин и Ко стали крайне уязвимы. Теперь им придется учитывать, что каждый день этой войны несет для них все новые личные риски", - подчеркнул Эйдман.

Публицист также убежден, что расчеты Кремля на перелом в войне не оправдаются, в частности с учетом позиции нового состава Конгресса США.

"Однако ничего подобного не происходит и не может произойти. Наоборот, начиная с января, новый Конгресс будет всячески препятствовать предательским планам Трампа и вскоре, скорее всего, возобновит помощь Украине", - считает он.

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Как сообщал Главред, удар по Крымскому мосту стал седьмым этапом совместной операции СБУ и Генштаба ВСУ. Президент Владимир Зеленский раскрыл детали атаки и поблагодарил всех, кто несколько недель готовил операцию. Среди средств поражения он назвал "Паляницу", "Нептун", "Руту" и "Фламинго".

Арка автомобильной части моста обрушилась около полуночи. В Fire Point назвали оружие, поразившее цель, а судоходство с Азовского моря оказалось заблокированным. В то же время часть россиян начала выезжать с оккупированного полуострова.

Российские власти признали уничтожение арочного пролета автомобильной части. Путину доложили о частичном обвале моста, а в Кремле пообещали полностью его восстановить. Песков также связал атаки с возможной встречей РФ, США и Китая.

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