Лавров заявил о неизменности целей Кремля и обвинил Европу в срыве договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

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Что заявил Лавров о переговорах по прекращению войны / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр", скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Лавров заявил, что Москва не будет менять цели войны

Размещение европейских войск в Украине РФ будет рассматривать как вступление в войну

Переговоры в формате США - Россия - Украина продолжатся

Страна-агрессор Россия не собирается отказываться от своих целей в войне против Украины, а появление европейских военных контингентов на украинской территории Москва будет расценивать как прямое вступление Европы в конфликт. В то же время Кремль заявил о продолжении переговоров с США и Украиной и подготовке встречи лидеров России, США и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Маниле по итогам Восточноазиатского саммита, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Что известно о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Москва подтвердила подготовку трехсторонней встречи с участием диктатора и военного преступника Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам Лаврова, повестка дня уже сформирована, хотя лидеры смогут обсудить и другие вопросы.

видео дня

"Не буду комментировать, что говорят другие участники о содержательной части запланированного мероприятия. Но примерно понятно, о чем будут говорить лидеры", - сказал Лавров.

Глава российского МИД также предположил, что заинтересованность участников может стать основанием для повторной встречи в таком формате. Он отметил, что организовать еще один контакт трех лидеров не составит труда, если они увидят в этом пользу.

Что Лавров заявил о переговорах по Украине

Российский министр заверил, что переговорный процесс с участием России, США и Украины продолжится. В то же время он призвал воздержаться от заявлений, которые, по его словам, могут осложнить дальнейшие контакты.

Отдельно Лавров высказался о возможном участии европейских государств в урегулировании. Он признал, что впоследствии привлечение Европы к этому процессу будет необходимым, однако обвинил европейские страны в стремлении создать систему безопасности без России.

"Да, наверное, правы те, кто говорит, что в конечном итоге это все-таки один регион и придется каким-то образом привлекать европейцев", - отметил Лавров.

Лавров пригрозил Европе в связи с возможным вводом войск в Украину

Особое внимание глава российского МИД уделил возможному размещению европейских военных контингентов в Украине. Москва считает такой сценарий неприемлемым и заранее предупреждает о своей реакции.

"Их тысячи раз предупреждали, начиная с президента, и ваш покорный слуга, и другие официальные лица говорили: любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое неоспоримое вступление Европы в войну", - цинично сказал Лавров.

Он также заявил, что европейские страны якобы стремятся использовать возможное перемирие для ввода в Украину стабилизационных сил.

Что касается участия президента Франции Эммануэля Макрона в предстоящих переговорах, министр сообщил, что Москва не получала официальных предложений. При этом он упомянул о Минских соглашениях и заявил, что французский лидер уже имел возможность продемонстрировать свои переговорные способности.

Москва не собирается менять цели в войне

Лавров отдельно подчеркнул, что тактические изменения в действиях России не будут означать пересмотра стратегических задач Кремля. Он утверждает, что Москва якобы последовательно придерживается ранее озвученных позиций.

"Смею вас заверить: могут быть и будут, причем неоднократно, тактические ходы, но наши цели озвучены. И в отличие от наших партнеров мы никогда эти цели не меняли", - сказал он.

Также глава российского МИД повторил тезис Кремля о том, что война якобы ведется не за территории, а за людей, которые, по его словам, были лишены базовых прав.

Отдельно Лавров обвинил европейские страны в срыве договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже.

"Мы уже были на стадии достижения окончательной договоренности в Анкоридже, которую отвергли европейцы, а затем гордо заявили, что мы похоронили Анкоридж", - заявил глава МИД РФ.

Лавров потребовал отменить ограничения прав русскоязычных украинцев

Глава МИД РФ Сергей Лавров также выдвинул дерзкое требование в отношении прав русскоязычных жителей Украины. Он заявил, что этот вопрос не должен становиться предметом переговорного торга, а соответствующие ограничения, по мнению Москвы, необходимо отменить без каких-либо уступок.

"Почему требования Устава ООН ко всем без исключения странам хотят сделать предметом торга? Это всё нужно отменить немедленно и без каких-либо взаимных уступок. Это просто обязанность любой страны, являющейся членом ООН", - заявил Лавров.

Какое условие выдвинуло МИД России

Кроме того, заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что противоположная сторона якобы "должна демонстрировать готовность к компромиссам". Позицию Москвы он назвал "логичной и понятной".

"Мы достигнем своих целей либо политическими, либо военными методами", - пригрозил Рябков.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Готова ли Россия к компромиссу на переговорах

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду обратил внимание на то, что Москва не спешит идти на уступки.

"Российская Федерация не демонстрирует готовности к компромиссным условиям прекращения огня", - подчеркнул эксперт.

Объясняя логику Кремля, политолог подчеркнул, что в нынешних условиях Россия не рассматривает возможность полного завершения войны.

"Москва в нынешних условиях не видит для себя возможности полностью завершить войну", - пояснил Чаленко.

В то же время угрозы Лаврова в адрес Европы имеют и обратную сторону. Доктор политических наук Максим Розумный в интервью Главреду объяснял, что война в Украине в определенной степени сдерживает Россию от нападения на европейские страны.

"Они понимают, что Россия вряд ли будет воевать на два фронта. И пока продолжается война в Украине, для них угроза такой полномасштабной войны меньше, чем, например, в случае завершения активных боевых действий в Украине", - отметил профессор.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как сообщал Главред, 16 ноября Украина, США и европейские партнеры провели очередной раунд консультаций по вопросу прекращения войны. К ним впервые в полном составе присоединились представители европейских стран и организаций. Американскую сторону в онлайн-режиме представляли Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

В то же время в Кремле пока не согласились на участие Европы в следующем раунде переговоров. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва ждет от европейцев "четкого сигнала". Дата новых переговоров пока не определена.

Накануне встречи Путина с посланцами Трампа в России уже обрушились с критикой на Европу. Рябков тогда заявил, что задача США - "привести в чувство своих подопечных в Европе". Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала роль европейцев на переговорах "унизительной".

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