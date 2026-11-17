Ключевые тезисы:
- Лавров заявил, что Москва не будет менять цели войны
- Размещение европейских войск в Украине РФ будет рассматривать как вступление в войну
- Переговоры в формате США - Россия - Украина продолжатся
Страна-агрессор Россия не собирается отказываться от своих целей в войне против Украины, а появление европейских военных контингентов на украинской территории Москва будет расценивать как прямое вступление Европы в конфликт. В то же время Кремль заявил о продолжении переговоров с США и Украиной и подготовке встречи лидеров России, США и Китая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Маниле по итогам Восточноазиатского саммита, сообщают российские пропагандистские СМИ.
Что известно о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Москва подтвердила подготовку трехсторонней встречи с участием диктатора и военного преступника Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам Лаврова, повестка дня уже сформирована, хотя лидеры смогут обсудить и другие вопросы.
"Не буду комментировать, что говорят другие участники о содержательной части запланированного мероприятия. Но примерно понятно, о чем будут говорить лидеры", - сказал Лавров.
Глава российского МИД также предположил, что заинтересованность участников может стать основанием для повторной встречи в таком формате. Он отметил, что организовать еще один контакт трех лидеров не составит труда, если они увидят в этом пользу.
Что Лавров заявил о переговорах по Украине
Российский министр заверил, что переговорный процесс с участием России, США и Украины продолжится. В то же время он призвал воздержаться от заявлений, которые, по его словам, могут осложнить дальнейшие контакты.
Отдельно Лавров высказался о возможном участии европейских государств в урегулировании. Он признал, что впоследствии привлечение Европы к этому процессу будет необходимым, однако обвинил европейские страны в стремлении создать систему безопасности без России.
"Да, наверное, правы те, кто говорит, что в конечном итоге это все-таки один регион и придется каким-то образом привлекать европейцев", - отметил Лавров.
Лавров пригрозил Европе в связи с возможным вводом войск в Украину
Особое внимание глава российского МИД уделил возможному размещению европейских военных контингентов в Украине. Москва считает такой сценарий неприемлемым и заранее предупреждает о своей реакции.
"Их тысячи раз предупреждали, начиная с президента, и ваш покорный слуга, и другие официальные лица говорили: любое размещение стабилизационных сил будет означать уже прямое неоспоримое вступление Европы в войну", - цинично сказал Лавров.
Он также заявил, что европейские страны якобы стремятся использовать возможное перемирие для ввода в Украину стабилизационных сил.
Что касается участия президента Франции Эммануэля Макрона в предстоящих переговорах, министр сообщил, что Москва не получала официальных предложений. При этом он упомянул о Минских соглашениях и заявил, что французский лидер уже имел возможность продемонстрировать свои переговорные способности.
Москва не собирается менять цели в войне
Лавров отдельно подчеркнул, что тактические изменения в действиях России не будут означать пересмотра стратегических задач Кремля. Он утверждает, что Москва якобы последовательно придерживается ранее озвученных позиций.
"Смею вас заверить: могут быть и будут, причем неоднократно, тактические ходы, но наши цели озвучены. И в отличие от наших партнеров мы никогда эти цели не меняли", - сказал он.
Также глава российского МИД повторил тезис Кремля о том, что война якобы ведется не за территории, а за людей, которые, по его словам, были лишены базовых прав.
Отдельно Лавров обвинил европейские страны в срыве договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже.
"Мы уже были на стадии достижения окончательной договоренности в Анкоридже, которую отвергли европейцы, а затем гордо заявили, что мы похоронили Анкоридж", - заявил глава МИД РФ.
Лавров потребовал отменить ограничения прав русскоязычных украинцев
Глава МИД РФ Сергей Лавров также выдвинул дерзкое требование в отношении прав русскоязычных жителей Украины. Он заявил, что этот вопрос не должен становиться предметом переговорного торга, а соответствующие ограничения, по мнению Москвы, необходимо отменить без каких-либо уступок.
"Почему требования Устава ООН ко всем без исключения странам хотят сделать предметом торга? Это всё нужно отменить немедленно и без каких-либо взаимных уступок. Это просто обязанность любой страны, являющейся членом ООН", - заявил Лавров.
Какое условие выдвинуло МИД России
Кроме того, заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил, что противоположная сторона якобы "должна демонстрировать готовность к компромиссам". Позицию Москвы он назвал "логичной и понятной".
"Мы достигнем своих целей либо политическими, либо военными методами", - пригрозил Рябков.
Готова ли Россия к компромиссу на переговорах
Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду обратил внимание на то, что Москва не спешит идти на уступки.
"Российская Федерация не демонстрирует готовности к компромиссным условиям прекращения огня", - подчеркнул эксперт.
Объясняя логику Кремля, политолог подчеркнул, что в нынешних условиях Россия не рассматривает возможность полного завершения войны.
"Москва в нынешних условиях не видит для себя возможности полностью завершить войну", - пояснил Чаленко.
В то же время угрозы Лаврова в адрес Европы имеют и обратную сторону. Доктор политических наук Максим Розумный в интервью Главреду объяснял, что война в Украине в определенной степени сдерживает Россию от нападения на европейские страны.
"Они понимают, что Россия вряд ли будет воевать на два фронта. И пока продолжается война в Украине, для них угроза такой полномасштабной войны меньше, чем, например, в случае завершения активных боевых действий в Украине", - отметил профессор.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Как сообщал Главред, 16 ноября Украина, США и европейские партнеры провели очередной раунд консультаций по вопросу прекращения войны. К ним впервые в полном составе присоединились представители европейских стран и организаций. Американскую сторону в онлайн-режиме представляли Стив Виткофф и Джаред Кушнер.
В то же время в Кремле пока не согласились на участие Европы в следующем раунде переговоров. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва ждет от европейцев "четкого сигнала". Дата новых переговоров пока не определена.
Накануне встречи Путина с посланцами Трампа в России уже обрушились с критикой на Европу. Рябков тогда заявил, что задача США - "привести в чувство своих подопечных в Европе". Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала роль европейцев на переговорах "унизительной".
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