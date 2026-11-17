Президент Финляндии считает, что Вашингтон пока ближе к логике разделения континента на сферы влияния.

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Стубб призвал к переговорам с Кремлем / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/news_kremlin

Главное из заявления Стубба:

Европа должна вернуться к самостоятельному диалогу с Кремлем

Вашингтон может подтолкнуть континент к новому расколу

Путин готов к переговорам, но Европа опоздала с подготовкой

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу возобновить собственный диалог со страной-агрессором Россией и не полагаться исключительно на США. По его мнению, Вашингтон может выбрать курс, который приведет к новому разделению континента на сферы влияния. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

В то же время Стубб отдал должное американским переговорщикам: именно им удалось сдвинуть с мертвой точки переговоры между Украиной и Россией. Финский лидер также положительно оценил то, что Вашингтон поддерживает участие европейских стран в предстоящих переговорах.

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Впрочем, эти успехи, как он убежден, не дают Европе оснований и в дальнейшем держать коммуникацию с Москвой в чужих руках.

"Мы слишком долго передавали европейское взаимодействие с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным", - подчеркнул президент Финляндии.

Теперь, когда появились определенные рамки для переговоров, европейские лидеры, по мнению Стубба, должны самостоятельно выходить на контакт с российским диктатором Владимиром Путиным. Ключевое условие - единство: все они должны посылать одинаковый сигнал и придерживаться общей позиции.

Каким может быть распределение сфер влияния

Стубб считает, что Европа сейчас стоит перед выбором между двумя историческими моделями: Ялтинским соглашением 1945 года и Хельсинкскими соглашениями 1975 года. Первое закрепило послевоенное распределение сфер влияния и фактически оставило Центральную и Восточную Европу в советской орбите. Вторая же способствовала разрядке между Востоком и Западом и утвердила принципы суверенитета, территориальной целостности и прав человека.

На вопрос, к какой из двух моделей склоняется нынешняя американская администрация, финский лидер выразил надежду на лучший сценарий. Однако он признал, что окончательного выбора Вашингтон пока не сделал.

"Мы не знаем, на чью сторону склонятся США сейчас. Вероятно, они склоняются больше к Ялтинскому лагерю, но в будущем могут склониться больше к Хельсинкскому", - отметил он.

По его словам, неопределенность американского курса не должна становиться для Европы поводом для прекращения диалога или отказа от защиты собственных интересов.

Готов ли Путин к разговору с Европой

Отдельно Стубб подчеркнул, что Россия не одержала победу в войне против Украины и, по его убеждению, не одержит ее.

По его словам, Путин открыт для диалога с европейцами, однако сам континент опоздал с подготовкой к таким переговорам.

Сможет ли Европа сохранить единство на переговорах

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный отметил, что угроза со стороны России сплочает европейцев, однако на этапе принятия конкретных решений единство может дать трещину.

По его мнению, именно на разногласиях внутри Европы играет Кремль, поэтому ЕС, вероятно, придется менять и сам механизм принятия решений.

"С одной стороны, российская угроза в определенной степени объединяет Европу, актуализирует вопросы общей безопасности и побуждает к коллективным решениям - в области перевооружения, мобилизации ресурсов, пересмотра общей внешней политики. Но если и когда дело дойдет до практических шагов, очевидно, что Европе будет очень трудно сохранить единодушие", - убежден он.

Участие Европы в переговорах - последние новости

Как сообщал Главред, Россия пока не согласилась на участие представителей Европы в следующем раунде мирных переговоров по Украине. Это противоречит заявлениям американской стороны и планам ЕС сформировать европейскую переговорную команду.

Австрия предложила наделить европейскую команду на мирных переговорах по прекращению войны, которую страна-агрессор Россия ведет против Украины, содержательным мандатом по четырем направлениям: политическому, безопасности, гуманитарному и экономическому.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на страну-агрессора Россию.

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