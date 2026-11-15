У Путина "разыгрался аппетит", на переговорах выдвинул новые ультиматумы - WP

Важное:
- Россия вновь озвучила ультиматумы, которые выдвигала США и НАТО
- Москва требует пересмотра всей европейской архитектуры безопасности
На мирных переговорах на этой неделе Россия вновь озвучила ультиматумы, которые выдвигала США и НАТО накануне полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Как пишет The Washington Post, Москва вновь озвучила требования о пересмотре всей европейской архитектуры безопасности, требуя от НАТО сократить военное присутствие до уровня 1997 года - периода до расширения Альянса на восток от Германии.
Как отмечает Washington Post со ссылкой на подготовленные РФ переговорные тезисы, эти требования повторяют ультиматумы Кремля в адрес США и НАТО перед полномасштабным вторжением в Украину.
Их реализация означала бы запрет на размещение войск и вооружений Альянса в странах, присоединившихся после 1997 года, в частности в Польше, Венгрии, Чехии и странах Балтии. Заключению соглашения тогда помешала позиция администрации Джо Байдена и союзников, которые сразу отвергли эти требования как неприемлемые.
В некоторых аспектах новый документ идет даже дальше, чем проекты "договоров" о безопасности, которые Россия выдвинула в 2021 году - непосредственно перед своим вторжением.
Ранее Россия требовала лишь от США воздерживаться от размещения ядерного оружия в Европе, лишая таким образом защиты союзников Америки на континенте. Новые предложения содержат требования, чтобы Франция и Великобритания также прекратили "ядерный обмен" - концепцию, предложенную в прошлом году французским президентом Эмманюэлем Макроном в рамках усилий Европы по построению "стратегической автономии" от США.
Кроме того, Россия требует не только того, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО, но и того, чтобы Украине запретили участвовать в политике коллективной обороны и безопасности Европейского Союза, если она когда-либо станет членом этого блока.
Документ идет дальше проектов 2021 года, требуя введения ограничений в отношении украинской армии, в частности, сокращения численности военнослужащих и вооружения в рядах Вооруженных сил и силовых структур Украины, прекращения любых поставок западного оружия и военной техники в страну, а также запрета на пребывание иностранных войск и военных объектов на территории Украины.
В документе Россия также требует, чтобы НАТО не проводило никакой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, которые Россия рассматривает как свою сферу влияния.
"Долгосрочной целью Путина остается стремление Москвы оказывать большее влияние на соседние страны, которые когда-то входили в состав Советского Союза", - пишет WP.
Зеленский предупредил о планах Кремля: какие европейские страны под угрозой
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегические намерения России могут выходить далеко за рамки войны против Украины. По его оценке, Москва стремится добиться серьезных изменений в расстановке сил и политической карте Европы, затрагивающих интересы сразу нескольких государств.
Среди стран, которые потенциально могут попасть в сферу российских интересов, украинский лидер упомянул Финляндию, Швецию, Венгрию и государства Балтии. Особое внимание он обратил на присутствие американских военных на европейской территории. Об этом Зеленский рассказал представителям СМИ.
Глава государства также сообщил, что во время контактов с представителями США обсуждалось будущее европейской системы безопасности после завершения российско-украинской войны. Речь шла о возможных изменениях механизмов защиты и взаимодействия между странами континента.
В то же время, по мнению Зеленского, Кремль заинтересован в пересмотре действующего геополитического порядка. Президент считает, что стремление Москвы изменить существующие границы и баланс влияния следует рассматривать не как отдельные инициативы, а как часть более масштабной стратегии по переустройству Европы.
Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.
Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.
Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.
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