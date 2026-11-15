Сравнил Путина с подростком и упрекнул Зеленского: Байден удивил заявлением

Бывший президент США также объяснил, почему не разрешил окружению Трампа вести переговоры с Кремлем до инаугурации.

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Байден неожиданно высказался о Зеленском и Путине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

Байден назвал Зеленского капризным и упрямым в частных беседах

Поведение Путина на встречах он сравнил с подростковым

Байден отказался дать команде Трампа карт-бланш на переговоры с РФ

Бывший президент США Джо Байден в мемуарах "Пообещай мне, Америка" упрекнул Владимира Зеленского в неблагодарности, а диктатора Владимира Путина сравнил с подростком. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что книга поступит в продажу во вторник, 17 ноября. Часть воспоминаний Байден посвятил закулисным беседам с мировыми лидерами, с которыми работал во время своего президентства.

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О Зеленском экс-президент пишет неоднозначно. Он признает, что актерское прошлое стало для украинского лидера хорошей подготовкой к новой роли. Однако за закрытыми дверями диалог двух президентов не всегда складывался гладко.

"Он мог быть капризным и упрямым в наших частных беседах, и не таким благодарным, как я ожидал", - написал Байден.

Как Байден охарактеризовал Путина

Отдельно Байден вспоминает свои встречи с российским диктатором.

По его наблюдениям, Путин во время переговоров любил сутулиться и демонстративно показывал, что ему всё равно.

"Словно подросток", - так он охарактеризовал поведение хозяина Кремля.

В чем Байден отказал Трампу

Еще один эпизод мемуаров касается периода передачи власти. Как пишет Байден, люди из окружения Дональда Трампа просили его подписать письмо, которое позволило бы им напрямую контактировать с Путиным еще до того, как Трамп вернется в Белый дом.

Однако Байден на это не согласился. Экс-президент признается, что опасался, чем такие договоренности обернутся для Киева.

"Карт-бланш на то, что, как я ожидал, стало бы своеобразной капитуляцией за счёт Украины", - подчеркнул он.

Джо Байден - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал предыдущую администрацию за военную помощь Украине и европейским союзникам. Он заявил, что его администрация восстановила американские вооруженные силы, тогда как его предшественник Джо Байден, по его словам, передал значительную часть военных ресурсов другим странам.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал действия американских президентов Джо Байдена и Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. По его мнению, главное отличие двух американских президентов - их подход к прекращению войны в Украине.

Экс-президент США Джо Байден раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа за его подход к войне России против Украины. Он назвал действия Трампа современной политикой умиротворения и опасается, что это может стать сигналом для других европейских стран о том, что пришло время уступить РФ.

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