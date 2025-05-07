Байден резко раскритиковал подход Трампа к РФ и завершению войны: что он сказал

Джо Байден заявил, что Трамп пытается умиротворить Путина, оказывая давление на Украину.

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Байден высказался о методах администрации Трампа закоечить войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, скриншот

Главные тезисы Байдена:

Администрация Трампа занимается "политикой умиротворения"

Путин считает Украину частью РФ

Хозяин Кремля не успокоится, если отдать ему территории

Экс-президент США Джо Байден раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа из-за его подхода в отношении войны России против Украины.

В интервью BBC Байден назвал действия Трампа современной политикой умиротворения и опасается, что это может стать сигналом для других европейских стран, что пришло время уступить РФ.

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В частности, у бывшего президента попросили прокомментировать предложения администрации Трампа, предполагающей, что Киев должен отказаться от части территории, чтобы заключить мирное соглашение, которое положит конец боевым действиям.

"Это современная политика умиротворения", — заявил Байден.

По словам Байдена, Путин считает Украину "частью матери-России".

"Он [Путин] верит, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем, что [...] Советский Союз распался. И любой, кто думает, что он остановится, является просто дураком", - сказал экс-президент США.

Говоря о Путине, Байден сказал: "Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю".

Байден добавил, что во время его каденции США предоставили Украине "все необходимое для обеспечения их независимости".

"И мы были готовы ответить более агрессивно, если Путин действительно сделает новый шаг", – сказал он.

Также Байден заявил, что стремился избежать перспективы "Третьей мировой войны с ядерными державами", и у него это получилось.

Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине на фоне усилий по прекращению войны между двумя странами. При этом глава Белого дома не раскрыл подробности переговоров.

Позже Трамп заявил о намерении привлечь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к урегулированию войны между Украиной и Россией.

Тем временем спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что главным препятствием на пути к перемирию является кремлевский диктатор Владимир Путин, который не соглашается на все условия, кроме тех, которые выгодны РФ.

Келлог также сообщил, что США предложили идею создания демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия.

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