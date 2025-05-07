Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Байден резко раскритиковал подход Трампа к РФ и завершению войны: что он сказал

Анна Ярославская
7 мая 2025, 11:29
251
Джо Байден заявил, что Трамп пытается умиротворить Путина, оказывая давление на Украину.
Байден, Трамп, Путин
Байден высказался о методах администрации Трампа закоечить войну / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН, скриншот

Главные тезисы Байдена:

  • Администрация Трампа занимается "политикой умиротворения"
  • Путин считает Украину частью РФ
  • Хозяин Кремля не успокоится, если отдать ему территории

Экс-президент США Джо Байден раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа из-за его подхода в отношении войны России против Украины.

В интервью BBC Байден назвал действия Трампа современной политикой умиротворения и опасается, что это может стать сигналом для других европейских стран, что пришло время уступить РФ.

видео дня

В частности, у бывшего президента попросили прокомментировать предложения администрации Трампа, предполагающей, что Киев должен отказаться от части территории, чтобы заключить мирное соглашение, которое положит конец боевым действиям.

"Это современная политика умиротворения", — заявил Байден.

По словам Байдена, Путин считает Украину "частью матери-России".

"Он [Путин] верит, что имеет исторические права на Украину... Он не может смириться с тем, что [...] Советский Союз распался. И любой, кто думает, что он остановится, является просто дураком", - сказал экс-президент США.

Говоря о Путине, Байден сказал: "Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю".

Байден добавил, что во время его каденции США предоставили Украине "все необходимое для обеспечения их независимости".

"И мы были готовы ответить более агрессивно, если Путин действительно сделает новый шаг", – сказал он.

Также Байден заявил, что стремился избежать перспективы "Третьей мировой войны с ядерными державами", и у него это получилось.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни он и его советники провели несколько полезных дискуссий о России и Украине на фоне усилий по прекращению войны между двумя странами. При этом глава Белого дома не раскрыл подробности переговоров.

Позже Трамп заявил о намерении привлечь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к урегулированию войны между Украиной и Россией.

Тем временем спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что главным препятствием на пути к перемирию является кремлевский диктатор Владимир Путин, который не соглашается на все условия, кроме тех, которые выгодны РФ.

Келлог также сообщил, что США предложили идею создания демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Джо Байден война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов

12:40Интервью
Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

12:36Экономика
Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

12:18Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

Последние новости

12:44

Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

12:40

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов

12:36

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

12:18

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

12:15

Путин выбрал новую цель для штурма: в Times узнали, какая область под угрозой

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
12:03

В дом украинской певицы и участницы Евровидения попали дроны РФ

11:50

РФ перебрасывает большое войско: аналитик предупредил об опасном маневре врага

11:47

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

11:29

Байден резко раскритиковал подход Трампа к РФ и завершению войны: что он сказал

Реклама
11:20

"1-2 дрона долетят – трибуны опустеют": прогноз удара по параду Путина на 9 мая

11:12

Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара "Орешником" - СМИ

11:07

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

11:04

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотниковВидео

10:59

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

10:38

Взорвали мост и перерезали трассу: ISW рассказали об успехах ВСУ на Курщине

10:32

БпЛА ударили по аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ

10:26

РФ ударила ракетами и дронами по Украине, есть погибшие - ЗеленскийФото

10:25

Живой подарок маме: почему комнатные цветы — самый теплый знак внимания на День матери новости компании

10:18

Атака Индии на Пакистан: что стало причиной конфликта и как отреагировал мир

10:14

Максима Галкина заподозрили в увеличении губ - как он сейчас выглядит

Реклама
09:50

Форсирование реки Днепр: известно, возможен ли прорыв РФ в ближайшее время

09:37

3 знака зодиака, которые должны уделять приоритетное внимание здоровью в мае

09:24

Удар РФ по Киеву: в квартире вместе с сыном погибла спасавшая животных волонтер

09:10

Подопечная Потапа перебралась в РФ и расхвалила оккупантов на росТВ - детали

08:38

Производят Грады, Ураганы и Смерчи: дроны атаковали важные предприятия ВПК в РФ

08:16

У Трампа раскрыли план заморозки войны и разведения войск в Украине

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Санкции Грэма: как Трамп загоняет Россию в тупикмнение

08:00

"Чей Крым": Кристина Орбакайте поддержала Аллу Пугачеву и заговорила о войне

07:52

Дроны атаковали РФ: под удар попали важные военные заводы и аэродром в ПодмосковьеВидео

07:10

Загадка, которая заинтересует всех: где 3 различия между собаками в машине

06:48

В Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшиеФото

06:10

Как российские оккупанты хвастаются новыми поставками оружия из Иранамнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

05:30

Почему неправильно говорить "випити горнятко кави": какой ошибки надо избегатьВидео

05:07

Как правильно мыть клубнику: простой и эффективный способ

04:30

Можно ли заезжать на кладбище на автомобиле: ответ священникаВидео

04:03

Гороскоп на завтра 8 мая: Тельцам - внезапный прилив денег, Козерогам - сюрприз

03:30

"Будут драпать на границы 1991 года": Загородний предрек России "цунами"Видео

02:50

Путин "накаркал": в Сети узнали о ликвидации ВСУ комдива "элитных" воск РФ

Реклама
02:25

"Куда только время делось?": Меган Маркл показала свежее фото сына-именинника

02:10

Авиаудары и отмененные рейсы: что происходит в Пакистане

02:00

"Как свинья": путинистка Кудрявцева очень располнела и не влезает в свои вещи

01:16

Россия ударила по Киеву баллистикой: Киев сообщает о взрывах и возгораниях

00:13

Сергей Притула на редком фото показал маму и старшего брата

00:12

Атака дронов на Москву: ПВО работает, а рейсы отменяютВидео

06 мая, вторник
23:38

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

23:04

Дипломатические шаги в ближайшие недели: Зеленский анонсировал новые пакеты помощиВидео

22:51

Ким Кардашьян набросилась на охранника за платье: что тот сделал

22:46

"Дело закрыто": Кондратюк сообщил об окончании конфликта с Козловским

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять