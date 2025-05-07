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Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Анна Косик
7 мая 2025, 11:07
17714
В США убеждены, что Украина готова установить перемирие, в отличие от РФ.
Кэллоуг, Путин
В США поняли, кто на самом деле мешает перемирию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сказал Келлог:

  • Украина соглашается на перемирие
  • Препятствием к прекращению огня является Путин
  • Стороны близки к установлению возможного перемирия

Американская сторона предложила Украине и стране-агрессору России перемирие и пока только Киев согласился на всеобъемлющее прекращение огня. Об этом в эфире Fox News сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

По его словам, главным препятствием на пути к перемирию является кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, который не соглашается на все условия, кроме тех, которые выгодны РФ.

видео дня

"Они (украинцы - Главред) согласились, что необходимо всеобъемлющее перемирие на земле, на воде и в небе, на 30 дней, которое может быть продлено. Они хотят этого сегодня. Мы вернулись из Лондона две недели назад, мы общались с "коалицией решительных", которую возглавляют британцы, французы и немцы, что они готовы к этому всеобъемлющему перемирию, с множеством условий. И украинцы на это согласны", - подчеркнул американский чиновник.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Келлог добавил, что несмотря на то, что не все условия нравятся Украине, в сотрудничестве удается выходить на то, что это путь, по которому надо двигаться и сейчас спецпредставитель США убежден, что стороны близки к возможному прекращению огня.

"Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может принести результат - это президент Трамп. Но если Путин согласится", - подытожил он.

Заявления Кэллога относительно перемирия и окончания войны в Украине

Ранее Келлог сообщал, что США предложили идею создания 30-километровой демилитаризованной зоны, которую контролировали бы как Украина, так и Россия. Он добавил, что Киев готов обсуждать замораживание конфликта на основе текущей линии фронта.

Накануне спецпредставитель президента США заявлял, что страна-агрессор Россия не выиграет войну в Украине, потому что не достигла никаких значительных успехов за последние годы. Эту войну можно закончить только дипломатическим путем.

Напомним, Главред писал, что генерал Кит Келлог также заявил, что американская сторона готова частично согласиться на территориальные требования Кремля в переговорах по завершению войны России и Украины. В то же время Киев якобы готов к фактическому признанию территориальных потерь.

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Кто такой Кит Кэллог?

Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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