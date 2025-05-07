БпЛА ударили по аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ

Атаки затронули аэродром Шайковка в Калужской области, где размещены дальние бомбардировщики Ту-22М3.

https://glavred.info/world/bpla-udarili-po-aerodromam-bazirovaniya-istrebiteley-i-yadernyh-raketonoscev-rf-10662446.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали авиабазы РФ / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот

Главное:

Атакованы два российских военных аэродрома — Шайковка и Кубинка

Удары были нанесены по двум аэродромам противника

В ночь на 7 мая были атакованы два российских военных аэродрома — Шайковка и Кубинка, находящиеся в Калужской и Московской областях соответственно.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

видео дня

"Удары были нанесены по двум аэродромам противника", — отметил Коваленко.

Он уточнил, что атаки затронули аэродром Шайковка в Калужской области, где размещены дальние бомбардировщики Ту-22М3 и хранятся ракеты, включая тип Х-22.

/ Инфографика Главреда

Кроме того, под удар также попала авиабаза Кубинка в Московской области, где дислоцированы истребители Су-27 и МиГ-29.

Отметим также, что спутники уже фиксируют очаги возгораний после ударов на обеих авиабазах страны-агрессора РФ.

/ t.me/astrapress

/ t.me/astrapress

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза Энгельс в Саратовской области. По ней "прилетает" уже не впервые, однако в этот раз пострадали и склады с боеприпасами на аэродроме, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что авиабаза, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.

Как сообщалось ранее, украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред