БпЛА ударили по аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ

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- Атакованы два российских военных аэродрома — Шайковка и Кубинка
- Удары были нанесены по двум аэродромам противника
В ночь на 7 мая были атакованы два российских военных аэродрома — Шайковка и Кубинка, находящиеся в Калужской и Московской областях соответственно.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
"Удары были нанесены по двум аэродромам противника", — отметил Коваленко.
Он уточнил, что атаки затронули аэродром Шайковка в Калужской области, где размещены дальние бомбардировщики Ту-22М3 и хранятся ракеты, включая тип Х-22.
Кроме того, под удар также попала авиабаза Кубинка в Московской области, где дислоцированы истребители Су-27 и МиГ-29.
Отметим также, что спутники уже фиксируют очаги возгораний после ударов на обеих авиабазах страны-агрессора РФ.
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Напомним, как сообщал Главред, ранее в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза Энгельс в Саратовской области. По ней "прилетает" уже не впервые, однако в этот раз пострадали и склады с боеприпасами на аэродроме, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Ранее сообщалось о том, что авиабаза, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.
Как сообщалось ранее, украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.
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