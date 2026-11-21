Российские силы пытаются использовать новую территорию для продвижения на юге.

https://glavred.info/analytics/rossiya-menyaet-taktiku-i-brosaet-v-boy-novye-sily-gde-vrag-idet-na-proryv-10814210.html Ссылка скопирована

Силы обороны отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 31 ОМБр, 28 ОМБр

Главное:

РФ выбрала новое направление для наступления

Новые подробности операции Вивальди

Где РФ пошла на прорыв границы

После разрушения Каховской ГЭС территория осушенного водохранилища постепенно превратилась в густые заросли, за которые идут бои.

Теперь эта местность стала одним из участков противостояния российских подразделений и украинской военной разведки, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных.

видео дня

РФ выбрала новое направление для наступления

Российские силы пытаются использовать эту территорию для продвижения в сторону Запорожья. Из-за плотной растительности обнаруживать противника сложно даже с помощью беспилотников.

Украинские разведчики препятствуют проникновению российских групп и проводят операции непосредственно среди зарослей.

/ Инфографика: Главред

Россияне пошли на новый штурм

Тем временем российские военные предприняли попытку атаки позиций 42-й отдельной механизированной бригады верхом на лошадях. Видео инцидента опубликовали украинские защитники.

По их данным, один из всадников упал с лошади, а второй оказался на минном участке. После гибели животного российский военнослужащий попал под удар украинского беспилотника. В бригаде отметили, что противник продолжает использовать различные доступные средства для проведения штурмов.

Новые подробности операции Вивальди

В Третьем армейском корпусе сообщили об изменениях в действиях противника после операции "Вивальди". Российская сторона перебросила дополнительные подразделения беспилотных систем, усилив разведывательные и ударные возможности.

/ Kraken

По словам заместителя командира 21-го полка Kraken Даниила Полужухно, российские войска продолжают локальные атаки, однако добиться существенного продвижения им не удается. При этом качество подготовки прибывающего пехотного пополнения, по оценке украинской стороны, остается невысоким.

РФ накапливает силы для новых атак

Несмотря на сезонное изменение растительности, российские подразделения не отказались от тактики небольших групп. Военные продолжают пытаться проникать на украинские позиции по одному-двое человек.

/ Инфографика: Главред

После опадания листвы такие перемещения стало проще обнаруживать, что, по словам украинского офицера, увеличивает потери противника. Вместе с тем отсутствие естественной растительности усложняет маскировку и для украинских подразделений.

В Третьем армейском корпусе характеризуют обстановку на своем участке как стабильную: российские силы продолжают локальные атаки и наращивают возможности беспилотной авиации, но заметных изменений линии фронта, по оценке украинского командования, нет.

/ Kraken

Где РФ пошла на прорыв границы

За прошедшие сутки, 20 ноября 2026 года, на Южно-Слобожанском направлении враг пытался атаковать украинские укрепления, однако успеха не достиг.

Как сообщает пресс-центр Группировки Объединенных сил, воспользовавшись ухудшением погодных условий, захватчики предприняли попытку прорвать государственную границу Украины с использованием броне- и мототехники. Наши воины нанесли огневой удар, в результате которого были уничтожены две ББМ и два квадроцикла противника.

На Великобурлуцком направлении захватчики безуспешно атаковали наши позиции недалеко от Нововасильевки.

Новые попытки вражеских штурмов

Также отмечается, что на Купянском направлении вчера наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Глушковка.

Всего за прошедшие сутки подразделения Группировки объединенных сил нейтрализовали восемь атак оккупантов.

"Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред