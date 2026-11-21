В канун Нового года люди издавна пытались заглянуть в будущее с помощью необычных ритуалов.

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Необычное гадание на Новый год / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как с помощью металла раньше предсказывали будущее

Что означали различные фигуры и какие новогодние гадания существовали

Почему свинец больше не используют и чем его можно заменить

В канун Нового года люди издавна пытались узнать, что принесет им следующий год. Для этого использовали различные предметы и ритуалы. Одним из необычных способов было литье свинца.

Главред выяснил, откуда берет начало традиция литья свинца, что означали полученные фигуры и почему сегодня для такого гадания используют более безопасные материалы.

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Когда-то металл расплавляли над пламенем, выливали в холодную воду, а по форме застывшей фигуры пытались предсказать будущее, пишет Kerteszkedj.hu. Этот обычай был популярным новогодним развлечением. Сейчас он встречается гораздо реже, однако до сих пор сохранился в некоторых семьях в Германии, Финляндии и других странах Европы.

Откуда берет начало традиция новогоднего гадания на металле

Литье свинца упоминается в Венгерской этнографической энциклопедии среди обрядов, связанных с новогодней ночью. Последний день года в древности считался особым временем, когда можно было заглянуть в будущее и узнать о возможных переменах в жизни.

Для ритуала использовали свинец, поскольку он был доступен в домашних хозяйствах и легко плавился даже над пламенем свечи. Расплавленный металл выливали в миску с холодной водой, где он быстро застывал, образуя причудливые фигуры.

Участники гадания рассматривали получившиеся формы и пытались найти в них знакомые предметы, животных или символы. Считалось, что они могут подсказать, чего ожидать в новом году.

Какие еще обычаи были связаны с новогодней ночью

Литье свинца было лишь одним из многих старинных новогодних обрядов. В Венгерской этнографической энциклопедии также упоминаются любовные гадания, предсказания смерти и попытки определить будущую погоду с помощью так называемого лукового календаря.

В некоторых местностях проводились необычные обрядовые действа, связанные с зимними погребениями. Также существовали шумные традиции, в которых участвовали пастухи, молодежь и подростки.

Со временем большинство этих обычаев ушло в прошлое. Сейчас новогодние празднования чаще ассоциируются с вечеринками, семейными застольями и встречами с друзьями.

Как с помощью свинца девушки гадали на будущего мужа

Одной из самых распространенных тем новогодних гаданий была любовь. Девушки пытались узнать, каким будет их будущий муж, чем он будет заниматься и когда появится в их жизни.

Для этого они расплавляли свинец и рассматривали фигуры, которые образовывались после контакта с холодной водой. По их форме пытались определить будущую профессию избранника.

Особенностью такого гадания было коллективное участие: несколько человек вместе рассматривали одну фигуру и высказывали свои предположения. Именно возможность по-разному трактовать необычные формы делала ритуал интересным праздничным развлечением.

Что означали фигуры при литье свинца

В немецкой традиции существовали отдельные списки значений фигур, полученных во время новогоднего гадания. Считается, что этот обычай имеет историю, уходящую корнями в XV век. Сначала для него использовали остатки металла с печатных станков, а позже начали продавать специальные наборы.

Некоторые фигурки трактовали так:

Очки - долгая жизнь.

- долгая жизнь. Мост - новые знакомства и отношения.

- новые знакомства и отношения. Колодец - глубокая любовь в ближайшем окружении.

- глубокая любовь в ближайшем окружении. Замок - желание изменить жизнь.

В финской традиции также обращали внимание на форму и поверхность застывшего металла. Например, гладкая и плоская фигура могла символизировать лень, а большое количество отверстий - удачу и новые возможности.

Другие формы имели следующие значения:

Длинная фигура с хвостообразным концом - крепкое здоровье и долголетие.

- крепкое здоровье и долголетие. Множество мелких частей - насыщенный событиями год.

- насыщенный событиями год. Острые края - защита от неприятностей.

- защита от неприятностей. Изогнутые формы - путешествия и новые впечатления.

Конечно, толкование зависело от воображения участников. Одна и та же фигура могла напоминать разным людям совершенно разные вещи.

Как гадают на Новый год в Финляндии

В Финляндии традиция новогоднего литья металла называется uudenvuodentina, что переводится как "новогодняя бляшка". Она известна еще с XVIII века. Сначала обычай был распространен среди шведской элиты страны, а впоследствии стал частью празднований во многих финских и шведских семьях.

Особенность финского гадания заключается в том, что люди рассматривают не только форму застывшего металла, но и его тень. Для этого фигурку подносят к свету свечи и пытаются разглядеть в тени определенные образы.

Интересно, что традиция приобрела настолько большую популярность, что даже попала в книгу рекордов. В новогоднюю ночь 2010 года добровольные пожарные в финском городе Ловииса изготовили самую большую в мире фигурку для такого гадания. Её вес составлял 41 килограмм, а для отливки использовали 2000 литров холодной воды.

Почему свинец больше не используют для гадания

Несмотря на популярность старинного обычая, сегодня литье свинца считается опасным. Этот металл токсичен, а при нагревании могут образовываться вредные пары. Кроме того, брызги расплавленного металла способны вызвать серьёзные ожоги.

В 2018 году в Финляндии запретили использование свинца в традиционных миниатюрных подковах для новогоднего гадания. Вместо этого стали использовать олово и другие более безопасные материалы.

В Германии производители специальных наборов также перешли на альтернативные материалы, в частности олово и воск. Сегодня для домашнего гадания рекомендуют использовать воск для свечей, который при застывании в воде также образует необычные фигуры.

Если вы хотите воссоздать старинную традицию, лучше выбрать именно воск, а не свинец. При этом важно осторожно обращаться с расплавленным материалом, использовать устойчивую миску и не позволять детям самостоятельно работать с горячими предметами.

Старинная традиция может оставаться интересной частью новогоднего празднования, но воссоздавать её лучше с помощью безопасных материалов. Воск позволяет получить не менее необычные фигуры и сохранить саму идею гадания без лишнего риска для здоровья.

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