Вы узнаете:
- Как с помощью металла раньше предсказывали будущее
- Что означали различные фигуры и какие новогодние гадания существовали
- Почему свинец больше не используют и чем его можно заменить
В канун Нового года люди издавна пытались узнать, что принесет им следующий год. Для этого использовали различные предметы и ритуалы. Одним из необычных способов было литье свинца.
Главред выяснил, откуда берет начало традиция литья свинца, что означали полученные фигуры и почему сегодня для такого гадания используют более безопасные материалы.
Когда-то металл расплавляли над пламенем, выливали в холодную воду, а по форме застывшей фигуры пытались предсказать будущее, пишет Kerteszkedj.hu. Этот обычай был популярным новогодним развлечением. Сейчас он встречается гораздо реже, однако до сих пор сохранился в некоторых семьях в Германии, Финляндии и других странах Европы.
Откуда берет начало традиция новогоднего гадания на металле
Литье свинца упоминается в Венгерской этнографической энциклопедии среди обрядов, связанных с новогодней ночью. Последний день года в древности считался особым временем, когда можно было заглянуть в будущее и узнать о возможных переменах в жизни.
Для ритуала использовали свинец, поскольку он был доступен в домашних хозяйствах и легко плавился даже над пламенем свечи. Расплавленный металл выливали в миску с холодной водой, где он быстро застывал, образуя причудливые фигуры.
Участники гадания рассматривали получившиеся формы и пытались найти в них знакомые предметы, животных или символы. Считалось, что они могут подсказать, чего ожидать в новом году.
Какие еще обычаи были связаны с новогодней ночью
Литье свинца было лишь одним из многих старинных новогодних обрядов. В Венгерской этнографической энциклопедии также упоминаются любовные гадания, предсказания смерти и попытки определить будущую погоду с помощью так называемого лукового календаря.
В некоторых местностях проводились необычные обрядовые действа, связанные с зимними погребениями. Также существовали шумные традиции, в которых участвовали пастухи, молодежь и подростки.
Со временем большинство этих обычаев ушло в прошлое. Сейчас новогодние празднования чаще ассоциируются с вечеринками, семейными застольями и встречами с друзьями.
Как с помощью свинца девушки гадали на будущего мужа
Одной из самых распространенных тем новогодних гаданий была любовь. Девушки пытались узнать, каким будет их будущий муж, чем он будет заниматься и когда появится в их жизни.
Для этого они расплавляли свинец и рассматривали фигуры, которые образовывались после контакта с холодной водой. По их форме пытались определить будущую профессию избранника.
Особенностью такого гадания было коллективное участие: несколько человек вместе рассматривали одну фигуру и высказывали свои предположения. Именно возможность по-разному трактовать необычные формы делала ритуал интересным праздничным развлечением.
Что означали фигуры при литье свинца
В немецкой традиции существовали отдельные списки значений фигур, полученных во время новогоднего гадания. Считается, что этот обычай имеет историю, уходящую корнями в XV век. Сначала для него использовали остатки металла с печатных станков, а позже начали продавать специальные наборы.
Некоторые фигурки трактовали так:
- Очки - долгая жизнь.
- Мост - новые знакомства и отношения.
- Колодец - глубокая любовь в ближайшем окружении.
- Замок - желание изменить жизнь.
В финской традиции также обращали внимание на форму и поверхность застывшего металла. Например, гладкая и плоская фигура могла символизировать лень, а большое количество отверстий - удачу и новые возможности.
Другие формы имели следующие значения:
- Длинная фигура с хвостообразным концом - крепкое здоровье и долголетие.
- Множество мелких частей - насыщенный событиями год.
- Острые края - защита от неприятностей.
- Изогнутые формы - путешествия и новые впечатления.
Конечно, толкование зависело от воображения участников. Одна и та же фигура могла напоминать разным людям совершенно разные вещи.
Как гадают на Новый год в Финляндии
В Финляндии традиция новогоднего литья металла называется uudenvuodentina, что переводится как "новогодняя бляшка". Она известна еще с XVIII века. Сначала обычай был распространен среди шведской элиты страны, а впоследствии стал частью празднований во многих финских и шведских семьях.
Особенность финского гадания заключается в том, что люди рассматривают не только форму застывшего металла, но и его тень. Для этого фигурку подносят к свету свечи и пытаются разглядеть в тени определенные образы.
Интересно, что традиция приобрела настолько большую популярность, что даже попала в книгу рекордов. В новогоднюю ночь 2010 года добровольные пожарные в финском городе Ловииса изготовили самую большую в мире фигурку для такого гадания. Её вес составлял 41 килограмм, а для отливки использовали 2000 литров холодной воды.
Почему свинец больше не используют для гадания
Несмотря на популярность старинного обычая, сегодня литье свинца считается опасным. Этот металл токсичен, а при нагревании могут образовываться вредные пары. Кроме того, брызги расплавленного металла способны вызвать серьёзные ожоги.
В 2018 году в Финляндии запретили использование свинца в традиционных миниатюрных подковах для новогоднего гадания. Вместо этого стали использовать олово и другие более безопасные материалы.
В Германии производители специальных наборов также перешли на альтернативные материалы, в частности олово и воск. Сегодня для домашнего гадания рекомендуют использовать воск для свечей, который при застывании в воде также образует необычные фигуры.
Если вы хотите воссоздать старинную традицию, лучше выбрать именно воск, а не свинец. При этом важно осторожно обращаться с расплавленным материалом, использовать устойчивую миску и не позволять детям самостоятельно работать с горячими предметами.
Старинная традиция может оставаться интересной частью новогоднего празднования, но воссоздавать её лучше с помощью безопасных материалов. Воск позволяет получить не менее необычные фигуры и сохранить саму идею гадания без лишнего риска для здоровья.
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