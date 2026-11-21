Судно шло в Калининград, по версии РФ его атаковали два беспилотника, а Финляндия ограничила движение на востоке залива.

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Дроны атаковали российский корабль, следовавший в Калининград / коллаж: Главред, фото: Википедия

Что произошло:

Дроны атаковали грузовое судно РФ, шедшее в Калининград

На борту пожар, экипаж эвакуируют

Финляндия ограничила движение на востоке залива

Беспилотники атаковали российское грузовое судно, которое шло в Калининград через Финский залив, - на борту вспыхнул пожар, а горящее судно начало дрейфовать в территориальные воды Финляндии. Атака произошла через десять дней после ударов дронов по порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Об инциденте сообщил губернатор Калининградской области страны-агрессора РФ Алексей Беспрозванных в Telegram.

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"В нейтральных водах Финского залива атаковано грузовое судно, которое шло в Калининград", - написал Беспрозванных.

По его словам, сейчас идет эвакуация экипажа, а специалисты выясняют обстоятельства и последствия происшествия. Губернатор заверил, что атака не отразится на снабжении области, и сообщил, что координирует действия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом.

Где атаковали судно и кто стоит за ударом

Дрозденко, в свою очередь, назвал место атаки и количество беспилотников, сообщает Al Jazeera.

"В трех морских милях от границы Российской Федерации грузовое судно, следовавшее в Калининград, было атаковано двумя беспилотниками", - заявил Дрозденко.

Кто стоит за атакой, официально не установлено. Название судна в заявлениях российских чиновников не приводится.

Что говорят в Финляндии

Пограничная служба Финляндии подтвердила пожар на российском грузовом судне в восточной части Финского залива. Поврежденное судно начало дрейфовать из международных вод в территориальные воды Финляндии, передает Reuters.

В погранслужбе подчеркнули, что угрозы для других судов нет, и сообщили о подготовке к возможной спасательной операции.

"Ситуация не представляет опасности для другого морского судоходства... В сотрудничестве с другими органами власти Финляндии и на международном уровне ведутся подготовительные работы к возможным спасательным операциям", - говорится в заявлении финской пограничной службы.

Кроме того, Финляндия ввела ограничения воздушного и морского движения в восточной части залива, а пограничники готовятся к возможному экологическому ущербу.

Калининградская область - эксклав России на побережье Балтийского моря, граничащий с Польшей и Литвой. Регион отделен от основной территории РФ и имеет для Москвы стратегическое значение.

Почему Финский залив и Калининград - уязвимые точки России?

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что у России в Балтийском регионе есть две слабые точки, и первая из них - Калининградская область.

"У России в этом регионе есть две уязвимые точки. Первая - Калининградская область, которая является эксклавом и не имеет прямого сухопутного сообщения с Российской Федерацией. С моря ее можно изолировать с помощью кораблей и авиации и таким образом нейтрализовать ее потенциал", - пояснил эксперт.

Второй такой точкой, по словам Горбача, является именно Финский залив, через который Россия выходит в Балтийское море.

"Его также можно перекрыть силами флота и авиации, ограничив выход России в Балтийское море. Расстояние между Финляндией и Эстонией - двумя странами НАТО - позволяет Альянсу это сделать", - объяснил Горбач.

При этом эксперт подчеркнул, что в Кремле воспринимают такие сценарии как угрозу собственным планам в Балтии.

"Если НАТО изолирует Калининградскую область и перекроет Финский залив, россиянам будет очень трудно добиться хотя бы той молниеносной победы, которую они могут себе представлять в трех странах Балтии или в какой-то одной из них", - отметил аналитик.

Атаки на суда РФ - новости

Как сообщал Главред, летом украинские удары по судам теневого флота РФ заметно участились. В июле Роберт Бровди ("Мадяр") сообщил, что украинские дроны за сутки поразили 12 судов теневого флота России. Такие удары направлены на подрыв экспортных доходов РФ.

Атаки на теневой флот не прекращались и в августе. Тогда под удар Украины попали суда теневого флота и НПЗ России. Нефтяная отрасль остается главным источником доходов Кремля.

Тема теневого флота остается и в санкционной повестке. В октябре Reuters сообщило, что США могут смягчить санкции против теневого флота РФ. Теневым флотом называют суда, с помощью которых Россия обходит ограничения на экспорт нефти.

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