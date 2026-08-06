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Теневой флот и НПЗ России попали "под раздачу" Украины: что поражено

Анна Косик
6 августа 2026, 11:03
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Силы обороны нанесли удар по объектам в глубоком тылу противника.
Теневой флот и НПЗ России попали
Украинские военные нанесли успешные удары по России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Что сообщил Зеленский:

  • В результате украинской атаки в Башкортостане был поражен НПЗ
  • В Чёрном море под удар Украины попали суда теневого флота РФ

Сегодня, 6 августа, украинские дальнобойные санкции вновь сработали, ограничив нефтяные доходы страны-агрессора России, за счет которых она финансирует войну и убийства украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам РФ на расстоянии более 1300 километров от линии фронта.

видео дня

"В Башкортостане поражен НПЗ "Башнефть-Новойл". В Ярославской области - почти в 700 километрах от нашей границы - НПЗ "Славнефть-Янос", - сообщил глава государства.

Скрин из тг
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки на Ярославль:

Зеленский добавил, что успешные ответные удары по российской агрессии были нанесены и в акватории Чёрного моря. Там были поражены два военных сторожевых катера и суда теневого флота.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

В Генштабе также прокомментировали успешные удары Сил обороны по объектам на территории России. В ночь на 6 августа зафиксировано попадание в "Славнефть-Янос" с последующим пожаром на территории предприятия - подтверждены три очага возгорания. Степень нанесенного ущерба уточняется.

5 августа зафиксировано поражение "Башнефть-Новойл" в Уфе. По предварительной информации, поражена комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.

"Кроме того, подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районах Железного Порта Херсонской области и Оленевки (АР Крым). Они использовались противником для обеспечения устойчивого управления беспилотными летательными аппаратами", - добавили в Генштабе.

Как удары Украины могут привести к катастрофическому для Кремля сценарию

Главред писал , что, по словам члена Украинского общества финансовых аналитиков, экс-члена Совета Национального банка Украины Виталия Шапрана, вывод из строя энергетической инфраструктуры нескольких российских городов за Уралом осенью способен запустить процесс, который Москва уже не сможет остановить до следующего лета.

Речь идет о Норильске, Якутске, Салехарде и ещё около двух десятков населённых пунктов с суровым климатом, где зимой температура опускается до минус 50 градусов. Аналитик описал гипотетический сценарий, согласно которому удар по энергосистеме таких городов наносится именно в ноябре, когда там уже наступает полноценная зима. В этих условиях человек не может находиться на улице дольше нескольких минут, а транспортная инфраструктура работает в форсированном режиме.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в городе Королев Московской областипроизошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), который является главным аналитическим центром российской государственной корпорации "Роскосмос".

Ранее Служба безопасности Украины заявила о завершении 40-дневной кампании воздействия на Россию с целью прекращения войны, в рамках которой было поражено более 100 стратегических объектов в тылу врага и более 21 тысячи военных целей на фронте.

Накануне стало известно, что после украинских атак в российском Белгороде обсохло городское водохранилище. Местным властям не удалось остановить бесконтрольный сброс воды на плотине водохранилища.

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О персоне: Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

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Владимир Зеленский Ярославль НПЗ война России и Украины Удары вглубь РФ
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