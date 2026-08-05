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Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

Инна Ковенько
5 августа 2026, 20:19
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В Сети разгорелся скандал после того, как украинка показала купленные российские учебники для детей.
Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка
Российские учебники в Украине - украинка заказала учебную литературу для ребенка / Коллаж: Главред, фото: скриншот
  • Украинка показала посылку с российскими учебниками для ребенка
  • Среди них - "Русский язык" и "Литературное чтение"
  • Публикация вызвала возмущение на фоне уничтожения РФ украинских книг

Украинка показала в соцсетях российскую учебную литературу, которую приобрела для ребенка. Ее публикация вызвала возмущение в сети.

Соответствующий пост появился в Threads. Сейчас страница автора закрыта, однако скриншоты её публикации продолжают распространяться в соцсетях.

На опубликованных кадрах виден комплект учебной литературы на русском языке. В частности, среди книг можно разглядеть учебники "Русский язык" и "Литературное чтение".

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Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка
Российские учебники / Фото: скриншот поста из threads

На обложке одного из учебников виден логотип образовательной системы "Школа России".

"Моя "санкционка" пришла. Переживала, чтобы она пересекла государственную границу целой и невредимой. Сейчас будем смотреть, насколько хорошо она замаскирована", - написала автор поста.

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка
Российские учебники / Фото: скриншот поста из threads

Публикация вызвала возмущение в комментариях. Пользователи соцсетей удивлялись, зачем заказывать российские учебные материалы для ребенка в Украине, в то время как Россия продолжает уничтожать украинское культурное и образовательное наследие.

Осторожно, нецензурная лексика.

Украинский учитель и блогер Руслан Цыганков обратил внимание на то, что российские учебники пытаются завозить в Украину в то время, когда Россия уничтожает украинские книги.

"Нет, нет, нет, нет, нет… Я не верю в это. Мой мозг отказывается в это верить. Это происходит в то же время, когда уничтожаются украинские книги…", - написал он.

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

На ситуацию отреагировали и в издательстве "Ранок"

"Просто оставим здесь фото, которое сделала Россия из 0,6 млн учебников, миллионами учебных и развивающих материалов для детей, а также миллионами книг всех жанров на украинском языке, пока эта дама контрабандой ввозит в Украину учебную литературу", - отметили в издательстве.

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

В комментариях пользователи также обратили внимание на содержание российских учебников.

"Кто ещё ребёнку в первом классе расскажет о "России - Родине", которой нужно "служить", о "Руси", за которую нужно "в беде жизнь отдать", о том, что "мир строит, а война разрушает", как не учебники, утвержденные в российских министерствах и ФСБ", - написал пользователь.

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

Россия уничтожает книжную инфраструктуру Украины

Между тем российские атаки уже неоднократно приводили к масштабному уничтожению украинских книг и учебников. В частности, 1 августа российский удар по логистическому центру издательства "Ранок" и дистрибьюторскому центру сети книжных магазинов "КнигоЛенд" в Харькове уничтожил около 8 млн книг, среди которых были и школьные учебники. Генеральный директор "Ранока" Виктор Круглов назвал это крупнейшей потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны.

По данным Министерства культуры, только в июле в результате российских атак было уничтожено более 1,5 млн книг и учебников украинских издательств. Значительные разрушения понесли, в частности, типография "Конви Плюс", издательства Mison.Publishing и "Книголав".

В "Конви Плюс" сгорели более 600 тысяч готовых книг и учебников, а еще около 350 тысяч экземпляров, находившихся в производстве, были уничтожены.

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Об источнике: Threads

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