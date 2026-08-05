Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

- Украинка показала посылку с российскими учебниками для ребенка
- Среди них - "Русский язык" и "Литературное чтение"
- Публикация вызвала возмущение на фоне уничтожения РФ украинских книг
Украинка показала в соцсетях российскую учебную литературу, которую приобрела для ребенка. Ее публикация вызвала возмущение в сети.
Соответствующий пост появился в Threads. Сейчас страница автора закрыта, однако скриншоты её публикации продолжают распространяться в соцсетях.
На опубликованных кадрах виден комплект учебной литературы на русском языке. В частности, среди книг можно разглядеть учебники "Русский язык" и "Литературное чтение".
На обложке одного из учебников виден логотип образовательной системы "Школа России".
"Моя "санкционка" пришла. Переживала, чтобы она пересекла государственную границу целой и невредимой. Сейчас будем смотреть, насколько хорошо она замаскирована", - написала автор поста.
Публикация вызвала возмущение в комментариях. Пользователи соцсетей удивлялись, зачем заказывать российские учебные материалы для ребенка в Украине, в то время как Россия продолжает уничтожать украинское культурное и образовательное наследие.
Осторожно, нецензурная лексика.
Украинский учитель и блогер Руслан Цыганков обратил внимание на то, что российские учебники пытаются завозить в Украину в то время, когда Россия уничтожает украинские книги.
"Нет, нет, нет, нет, нет… Я не верю в это. Мой мозг отказывается в это верить. Это происходит в то же время, когда уничтожаются украинские книги…", - написал он.
На ситуацию отреагировали и в издательстве "Ранок"
"Просто оставим здесь фото, которое сделала Россия из 0,6 млн учебников, миллионами учебных и развивающих материалов для детей, а также миллионами книг всех жанров на украинском языке, пока эта дама контрабандой ввозит в Украину учебную литературу", - отметили в издательстве.
В комментариях пользователи также обратили внимание на содержание российских учебников.
"Кто ещё ребёнку в первом классе расскажет о "России - Родине", которой нужно "служить", о "Руси", за которую нужно "в беде жизнь отдать", о том, что "мир строит, а война разрушает", как не учебники, утвержденные в российских министерствах и ФСБ", - написал пользователь.
Россия уничтожает книжную инфраструктуру Украины
Между тем российские атаки уже неоднократно приводили к масштабному уничтожению украинских книг и учебников. В частности, 1 августа российский удар по логистическому центру издательства "Ранок" и дистрибьюторскому центру сети книжных магазинов "КнигоЛенд" в Харькове уничтожил около 8 млн книг, среди которых были и школьные учебники. Генеральный директор "Ранока" Виктор Круглов назвал это крупнейшей потерей книжной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной войны.
По данным Министерства культуры, только в июле в результате российских атак было уничтожено более 1,5 млн книг и учебников украинских издательств. Значительные разрушения понесли, в частности, типография "Конви Плюс", издательства Mison.Publishing и "Книголав".
В "Конви Плюс" сгорели более 600 тысяч готовых книг и учебников, а еще около 350 тысяч экземпляров, находившихся в производстве, были уничтожены.
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Об источнике: Threads
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