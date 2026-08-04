РФ готовит новый массированный удар баллистикой и выделила цель - какой город под угрозой

Ключевые тезисы:
- Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистического удара
- Под угрозой находятся Киев и отдельные районы столицы
- Украинцев призывают реагировать на сигналы тревоги
Страна-агрессор Россия может готовить новый массированный удар с применением баллистических ракет по Киеву и области. Существует повышенный риск в течение ближайших 24–48 часов. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Угрожает ли Киеву массированный баллистический удар
Мониторинговый канал "Оперативный информ" сообщил об угрозе применения Россией баллистического оружия по столице в ночь с 4 на 5 августа.
"Угроза ракетного удара с применением баллистических ракет по Киеву в ночь с 4 на 5 августа. Реагируйте на тревоги", - сообщили авторы канала.
Также в сообщении отмечается, что в последнее время во время комбинированных атак российские войска часто применяют баллистические ракеты после часа ночи несколькими волнами с интервалом примерно 12–15 минут.
Какие районы Киева называют наиболее уязвимыми
Мониторы отдельно обратили внимание на районы столицы, которые, по их данным, могут находиться в зоне повышенной опасности.
"Особое внимание - Соломенский район, Жуляны, Воскресенка, Дарница (Здолбуновская/Днепровская набережная)", - говорится в сообщении мониторингового канала.
Какие населенные пункты Киевской области также находятся в зоне риска
Кроме того, по данным "єРадара", существует вероятность применения баллистического оружия в течение следующих двух суток не только в столице, но и в области. Жителей региона призывают внимательно следить за официальными сообщениями и своевременно укрываться в убежищах.
"В течение следующих 2 суток существует повышенная угроза применения врагом баллистического оружия по столице и области. Повышенная угроза для Броваров и Вишневого, а также для всего Левобережья в столице. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отметили авторы канала.
Когда может произойти новый массированный обстрел - комментарий эксперта
Россия может наносить до трёх-четырёх массированных ракетных ударов по Украине в течение одного месяца, а новые атаки возможны примерно каждые пять-шесть дней. Об этом сообщил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан в эфире "Апостроф ТВ".
По словам эксперта, тактика российской армии свидетельствует о стремлении поддерживать регулярную интенсивность ударов без быстрого истощения имеющегося арсенала.
"Там примерно каждые пять-шесть дней используют определенное количество ракет. Или они растягивают их использование. Потому что, например, ночью запустили несколько ракет, а перед этим тоже несколько запускали. А это в итоге уменьшает количество ракет (которые они могут запустить за месяц, - ред.)", - отметил Хазан.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что Киев де-факто стал прифронтовым городом из-за регулярных ударов зенитных комплексов С-400 по столице. Он подчеркнул, что массированные комбинированные атаки могут сочетать ракеты и беспилотники для усиления темпа атак. По его словам, противник способен применять 70–80 ракет в ходе одной атаки и проводить в среднем 3–4 обстрела столицы в неделю.
Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил об изменении тактики российских атак и о том, что увеличение количества реактивных беспилотников сопровождается сокращением количества традиционных дронов. Плетенчук также отметил, что баллистическое вооружение остается самым сложным для перехвата и представляет собой основной вызов.
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил об ударе по автозаправочной станции под Кривым Рогом и рассказал о последствиях атаки. Он сообщил, что атака была совершена реактивным беспилотником. В результате удара, по имеющимся данным, трое погибли и пятеро получили ранения.
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