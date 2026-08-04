Не только для жарки: зачем автомобилисты хранят масло в бардачке

Масло в бардачке может пригодиться не только на кухне. Водители используют растительное масло для ухода за автомобилем, удаления клея и других лайфхаков.

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Масло в автомобиле / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему опытные водители возили в бардачке обычное растительное масло

Как масло помогает ухаживать за салоном автомобиля

На первый взгляд обычное растительное масло вряд ли ассоциируется с автомобилем. Однако многие водители держат небольшую бутылку в бардачке не случайно - она может пригодиться в нескольких бытовых ситуациях, когда под рукой нет специальных средств. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает MASHYNA.com.ua, опытные автомобилисты используют растительное масло не только для ухода за салоном, но и для борьбы со следами клея, защиты отдельных деталей от влаги и других мелких лайфхаков. В то же время такие способы не заменяют профессиональную автохимию и больше подходят в качестве временного или бюджетного решения.

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Освежает пластиковые и кожаные поверхности

Небольшое количество растительного масла помогает временно вернуть блеск пластиковым и кожаным элементам салона. Его наносят на мягкую ткань и аккуратно протирают поверхность. Некоторые водители добавляют несколько капель лимонного сока или эфирного масла лимона, чтобы освежить воздух в салоне. При этом важно не использовать слишком много масла, чтобы не оставить жирный слой, который будет притягивать пыль.

Помогает предотвратить примерзание дверей

В сильные морозы влага на дверях или отдельных металлических деталях может замерзать, затрудняя открывание автомобиля. Тонкий слой масла способен временно отталкивать воду, что снижает риск образования льда. Однако для резиновых уплотнителей специалисты рекомендуют использовать специальную силиконовую смазку, которая лучше защищает материал и не способствует его старению.

Видео о том, как часто следует менять масло в автомобиле, можно посмотреть здесь:

Удаляет следы клея после наклеек

После снятия заводских или рекламных наклеек на стекле или кузове нередко остаются липкие следы. Растительное масло помогает размягчить клей, после чего его значительно легче удалить мягкой тканью. После процедуры поверхность желательно промыть автомобильным шампунем или моющим средством, чтобы удалить жирный налет.

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Временно защищает обувь от влаги

Еще один необычный лайфхак касается не самого автомобиля, а водителя. Если нанести тонкий слой масла на кожаную зимнюю обувь, оно может создать временный водоотталкивающий барьер. Благодаря этому в салон будет попадать меньше талой воды и грязи. Однако такой способ не подходит для замши, нубука и мембранной обуви, а для длительной защиты лучше использовать специальные водоотталкивающие пропитки.

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Об источнике: MASHYNA.com.ua MASHYNA.com.ua - украинское онлайн-издание, посвященное автомобильной тематике. Публикует новости автопрома, советы по эксплуатации и обслуживанию автомобилей, обзоры моделей, информацию об изменениях в правилах дорожного движения, а также практические лайфхаки для водителей.

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