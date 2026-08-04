Начинаю с чистого листа: Пономарев заинтриговал заявлением

Кратко:
- Что написал Пономарев
- Что говорят подписчики
Популярный украинский исполнитель Александр Пономарев заинтриговал своих поклонников странным постом.
На своей странице в Instagram он написал пост от аккаунтов 30dnivshiludyna и ponomaryovoleksandr, который сразу привлёк внимание подписчиков. На изображении - лист светлой бумаги с рукописной чёрной надписью "Я Починаю" ("Я Начинаю"), без какого-либо дополнительного текстового пояснения. Публикация уже собрала 128 отметок "Нравится".
Отсутствие пояснений спровоцировало волну комментариев с предположениями. Пользовательница nataly_petlyk отметила, что у неё есть собственные догадки, но она сознательно воздерживается от деталей, чтобы не испортить интригу.
"Но чисто для меня это просто супер новость", - написала она.
Другая подписчица, annet_kyiv, отреагировала коротко и эмоционально.
"Мне страшно", - отметила она.
Сам артист ничего не прокомментировал и оставил вопрос открытым.
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О персоне: Александр Пономарев
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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