Начинаю с чистого листа: Пономарев заинтриговал заявлением

Пост с фразой "Я Начинаю" собрал сотни лайков и десятки версий в комментариях, но певец пока не раскрывает деталей.

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Александр Пономарев удивил заявлением/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

Кратко:

Что написал Пономарев

Что говорят подписчики

Популярный украинский исполнитель Александр Пономарев заинтриговал своих поклонников странным постом.

На своей странице в Instagram он написал пост от аккаунтов 30dnivshiludyna и ponomaryovoleksandr, который сразу привлёк внимание подписчиков. На изображении - лист светлой бумаги с рукописной чёрной надписью "Я Починаю" ("Я Начинаю"), без какого-либо дополнительного текстового пояснения. Публикация уже собрала 128 отметок "Нравится".

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Пономарев озадачил заявлением / Скриншот

Отсутствие пояснений спровоцировало волну комментариев с предположениями. Пользовательница nataly_petlyk отметила, что у неё есть собственные догадки, но она сознательно воздерживается от деталей, чтобы не испортить интригу.

Александр Пономарев скрывает свою личную жизнь / фото: instagram.com, Александр Пономарев

"Но чисто для меня это просто супер новость", - написала она.

Другая подписчица, annet_kyiv, отреагировала коротко и эмоционально.

"Мне страшно", - отметила она.

Сам артист ничего не прокомментировал и оставил вопрос открытым.

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О персоне: Александр Пономарев Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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