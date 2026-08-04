Что обязательно нужно положить в корзину на Яблочный Спас: ответ священника

Священник ПЦУ Тимчук объяснил, можно ли класть бананы и какие фрукты предпочтительнее при освящении.

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Освящение плодов в день Спаса / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Y.V.Tymchuk

Вы узнаете:

Можно ли освящать бананы, апельсины и другие экзотические фрукты

Для чего освящают плоды в день Спаса

Что советует священник класть на Спас

В четверг, 6 августа, христиане отмечают праздник Преображения Господня, который в народе часто называют Яблочным Спасом. В этот день верующие традиционно приходят в храмы, чтобы освятить плоды нового урожая - яблоки, груши, виноград, мед и другие дары земли.

Однако каждый год накануне праздника возникают споры о том, что именно можно класть в корзину для освящения. Некоторые спрашивают, уместны ли там бананы, апельсины, киви и другие привезенные из-за границы фрукты. Священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук объяснил в Facebook, что главное значение имеет не состав корзины, а отношение человека к празднику.

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Можно ли класть экзотические фрукты в корзину на Спас

По словам Юлиана Тимчука, освящение плодов не должно превращаться в соревнование между верующими по поводу того, чья корзина выглядит дороже или необычнее.

"Освящение плодов - это не конкурс на самую экзотическую корзину. Это молитва благодарения за то, что Господь благословил землю, дал дождь, солнце, урожай и силы для работы", - отметил священник.

Он подчеркнул, что сам по себе банан или апельсин не являются чем-то запретным для освящения. Важно не происхождение фрукта, а понимание того, зачем человек приносит его в храм.

"Конечно, нет греха в том, чтобы положить в корзину банан или апельсин. Вопрос не в самом фрукте. Вопрос в том, помним ли мы, за что сегодня благодарим", - пояснил Тимчук.

Какие плоды традиционно освящают в день Спаса

По словам священника, традиционно в храм люди несли прежде всего то, что выросло на их земле и созрело в этот период. Наши предки приносили яблоки, груши, сливы, виноград, мед нового сбора и другие плоды собственного труда. Именно эти дары символизировали благодарность за урожай и Божью помощь.

"Наши предки несли в храм не самое дорогое, а самое первое. То, что созрело на их земле. То, что они вырастили собственным трудом", - рассказал Юлиан Тимчук.

Священник призвал обращать внимание на простые вещи - собственный сад, огород родителей или бабушки, плоды, выращенные украинскими хозяевами. По его словам, в таких дарах есть не только пища, но и память о труде людей и связь с родной землей.

Смотрите видео о том, что кладут в корзину для освящения на Преображение Господне:

В чём главный смысл освящения корзины

Во время освящения плодов важно не просто получить благословение на продукты, а выразить благодарность за все, что есть у человека. Праздник напоминает о труде, благодаря которому появляется урожай, и о Божьей поддержке в этом процессе.

Поэтому, по словам священника, главным в этот день должно быть не то, какие именно фрукты лежат в корзине, а искренняя молитва и благодарность.

"В этих дарах - история нашей земли, труд людей и Божье благословение", - подытожил Юлиан Тимчук.

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О персоне: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

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