Без трещин и грязи под ногтями: всего три средства спасут руки после огорода

Почва вытягивает влагу из кожи. Трейси Бесемер рассказала, как заниматься садоводством и при этом иметь мягкие руки и красивые ногти.

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Как защитить руки во время садовых работ / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Что делать до выхода в сад, а не после

Зачем брать с собой две пары перчаток

Как за минуту убрать пятна от листьев томатов

Как за 20 секунд укрепить надорванный ноготь

Многие уверены, что садоводство и красивые ухоженные руки - вещи несовместимые. Земля под ногтями, сухая кожа и мозоли кажутся неизбежной платой за богатый урожай. Но опытные садоводы давно знают простые приемы, которые помогают работать в саду без вреда для кожи рук и сохранить аккуратный маникюр.

О своих секретах ухода за руками рассказала Трейси Бесемер - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Она утверждает, что несколько лет у нее не было ни единой треснувшей костяшки. Такой результат дала вечерняя схема ухода из трех средств. По ее словам, ни салон, ни дорогая косметика для этого не нужны, а сама процедура занимает считаные минуты.

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Как ухаживать за руками после огорода - простая схема без дорогой косметики

Бесемер рассказала, что у нее сухая кожа, и после работы в грядках трещины на костяшках заживали неделями, а зимой ситуация становилась критической. Чтобы побороть проблему, прежде всего, она отрегулировала питьевой режим. Дело в том, что организму нужно достаточно жидкости, особенно в жаркие дни, когда садовник теряет ее с потом.

Основа схемы ухода за руками - лосьон, который наносится не только вечером, но и перед выходом в сад, и после каждого мытья рук.

Второй элемент - масло для кутикулы, которое, по словам автора, спасает ногти от расслаивания и трещин и наносится буквально в любую свободную минуту, в том числе в очереди или в ожидании в кафе. Бесемер рассказала, что пользуется карандашами-аппликаторами и держит сразу несколько штуки в разных местах дома и в сумке, поскольку под рукой лежащее средство действительно используется.

Финальный шаг вечерней процедуры - тонкий слой вазелинового бальзама. При этом важно учитывать один нюанс. Продукты на вазелиновой основе, несмотря на название, ничего не увлажняют - это окклюзивы, они лишь удерживают уже имеющуюся в коже влагу.

"По сути, это барьер. Считайте, что это мульча, только для кожи", - отмечает объяснила Бесемер.

Она привела в пример собственную мать, которая годами наносила бальзам на пятки перед сном и не понимала, почему кожа продолжает трескаться. Дело в том, что запирать влагу такие средства умеют, только если предварительно ее не нанести.

Отдельная рекомендация касается маникюрных инструментов: наждачные пилки автор советует выбросить и перейти на стеклянные. Мелкое зерно позволяет вести пилку в обе стороны и "запечатывает" край ногтя вместо того, чтобы оставлять рваную кромку.

Как защитить руки во время садовых работ

Главную угрозу для кожи создает сам грунт, и защищаться от него нужно заранее, а не после возвращения в дом.

"Почва - как огромная губка. Она вытянет влагу из ваших рук, если работать в ней без перчаток", - предупредила Трейси.

Отсюда двойная страховка: лосьон как барьер перед выходом и несколько пар перчаток с PU-покрытием. На гряду стоит брать сразу две пары перчаток, чтобы первую было легко поменять, когда она промокнет или испачкается.

Есть и прием против грязи под ногтями, который автор сама называет не слишком приятным: чистыми ногтями она проводит по поверхности бальзама в жестянке, забивая его под свободный край. Таким образм, после работы вычистить ногти удается без труда.

Как за минуту убрать пятна от листьев томатов

Пятна от листьев томатов и земли Бесемер снимает оливковым маслом.

Масло нужно растереть по рукам, а затем смыть. При необходимости процедуру нужно повторить и намазать руки лосьоном.

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Поломанный ноготь можно починить

Если ноготь надорвался, его можно не срезать, а залатать.

Бесемер поделилась методом, которому ее много лет назад научила мастер маникюра. Понадобятся зубочистка, кусочек кофейного фильтра или чайного пакетика, супер- или ногтевой клей, салфетка и стеклянная пилка либо баф.

Ногти должны быть чистыми и полностью сухими, лосьон используется только после ремонта.

Каплю клея наносят на разрыв зубочисткой, а не прямо из тюбика, чтобы не переборщить. Тем же инструментом кончик надрыва слегка приподнимают, чтобы клей попал внутрь трещины, и укладывают сверху заплатку из фильтра так, чтобы она заходила за край ногтя. Затем скомканной салфеткой прижимают конструкцию примерно на двадцать секунд - она снимает лишний клей и добавляет прочности.

После полного высыхания остатки салфетки убирают, а место склейки спиливают и заполировывают до гладкости.

Таким образом, заплатка будет держаться, пока ноготь отрастает, и полностью скрыта под лаком.

Ранее Главред писал, как отмыть руки от молодой картошки.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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