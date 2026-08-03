Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Советник главы Офиса президента заявил, что Кремль может изменить свою позицию под давлением внутреннего кризиса.

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Подоляк назвал варианты перемирия, к которым готова Украина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Подоляка:

Украина готова к различным форматам перемирия

Зеленский готов встретиться с Путиным

Кремль не готов к реальным переговорам

Украина готова рассматривать различные форматы перемирия, в частности прекращение ударов в воздушном пространстве и энергетическое перемирие. Однако Кремль не демонстрирует готовности к таким шагам. Об этом в эфире Deutsche Welle заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы предлагаем любые форматы: и перемирие, и в воздушном пространстве, и энергетическое перемирие. Здесь можно найти целый ряд форматов. Кроме того, предлагается замораживание войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести сложные переговоры", - рассказал он. видео дня

Советник главы ОП также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским лидером для обсуждения ключевых вопросов завершения войны.

По словам Подоляка, такие переговоры поддерживают и Соединенные Штаты. В то же время он отметил, что именно Москва пока не готова переходить к реальному диалогу.

"Президент Украины неоднократно заявлял, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и т. д. США полностью поддерживают все это", - подчеркнул он.

Подоляк считает, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему сосредоточен на собственном видении войны и не готов менять позицию. Он предположил, что ситуация может измениться лишь под влиянием внутреннего давления в России.

"Он зациклен на одной идее, и вокруг этой идеи в его воображении уже вырос целый мир. Вывести его оттуда практически невозможно без медикаментозной терапии. К сожалению. Мы будем вносить любые предложения. США будут вносить любые предложения. Но пока внутри России не будет нарастать кризис, связанный с ударами по Wildberries, НПЗ, с дефицитом топлива, продуктов, бизнес-потерями, существенными на уровне мелкого, среднего и крупного бизнеса – ничего не будет. Пока давление внутри России не станет таким, что вызывает страх, вы не получите ни одного ответа", - заявил Подоляк.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

В чём главный козырь Украины в переговорах - объяснение эксперта

Заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица заявил в интервью NPR, что продолжение дальних ударов по территории России может заставить Кремль вернуться к переговорам о завершении войны. По его словам, Украина готова к прекращению боевых действий по нынешней линии фронта. В то же время это не будет означать признания оккупированных территорий российскими - ни юридически, ни фактически.

Кислица подчеркнул, что Москва до сих пор выдвигает неприемлемые для Киева требования, в частности, касающиеся признания контроля над пятью украинскими регионами. Представитель ОП отметил, что современная война уже вышла за рамки традиционных боевых действий.

"Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большое расстояние, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор - сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - заявил он.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции и законопроект Линдси Грэма.

Также Зеленский заявил, что вопрос Крыма не обсуждается и для Украины он является принципиальным. По словам эксперта Романа Свитана, российские войска реально вытеснить из Крыма за полтора-два года.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон намерен активизировать усилия по оценке перспектив возобновления переговоров между Киевом и Москвой. Он отметил, что в ближайшие недели ожидаются инициативы по возобновлению переговорного процесса.

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О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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