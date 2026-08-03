Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Руслана Заклинская
3 августа 2026, 17:19
google news Подпишитесь
на нас в Google
Советник главы Офиса президента заявил, что Кремль может изменить свою позицию под давлением внутреннего кризиса.
Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля
Подоляк назвал варианты перемирия, к которым готова Украина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Подоляка:

  • Украина готова к различным форматам перемирия
  • Зеленский готов встретиться с Путиным
  • Кремль не готов к реальным переговорам

Украина готова рассматривать различные форматы перемирия, в частности прекращение ударов в воздушном пространстве и энергетическое перемирие. Однако Кремль не демонстрирует готовности к таким шагам. Об этом в эфире Deutsche Welle заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы предлагаем любые форматы: и перемирие, и в воздушном пространстве, и энергетическое перемирие. Здесь можно найти целый ряд форматов. Кроме того, предлагается замораживание войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести сложные переговоры", - рассказал он.

видео дня

Советник главы ОП также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским лидером для обсуждения ключевых вопросов завершения войны.

По словам Подоляка, такие переговоры поддерживают и Соединенные Штаты. В то же время он отметил, что именно Москва пока не готова переходить к реальному диалогу.

"Президент Украины неоднократно заявлял, что готов и к личной встрече для обсуждения сложных вопросов и т. д. США полностью поддерживают все это", - подчеркнул он.

Подоляк считает, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему сосредоточен на собственном видении войны и не готов менять позицию. Он предположил, что ситуация может измениться лишь под влиянием внутреннего давления в России.

"Он зациклен на одной идее, и вокруг этой идеи в его воображении уже вырос целый мир. Вывести его оттуда практически невозможно без медикаментозной терапии. К сожалению. Мы будем вносить любые предложения. США будут вносить любые предложения. Но пока внутри России не будет нарастать кризис, связанный с ударами по Wildberries, НПЗ, с дефицитом топлива, продуктов, бизнес-потерями, существенными на уровне мелкого, среднего и крупного бизнеса – ничего не будет. Пока давление внутри России не станет таким, что вызывает страх, вы не получите ни одного ответа", - заявил Подоляк.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

В чём главный козырь Украины в переговорах - объяснение эксперта

Заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица заявил в интервью NPR, что продолжение дальних ударов по территории России может заставить Кремль вернуться к переговорам о завершении войны. По его словам, Украина готова к прекращению боевых действий по нынешней линии фронта. В то же время это не будет означать признания оккупированных территорий российскими - ни юридически, ни фактически.

Кислица подчеркнул, что Москва до сих пор выдвигает неприемлемые для Киева требования, в частности, касающиеся признания контроля над пятью украинскими регионами. Представитель ОП отметил, что современная война уже вышла за рамки традиционных боевых действий.

"Если мы будем продолжать делать то, что делаем, нанося удары на большое расстояние, рано или поздно у российского лидера останется только один выбор - сесть за стол переговоров и обсудить, как остановить эту войну", - заявил он.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Зеленский ранее заявил, что Путин отказывается вести переговоры даже о временном прекращении огня. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры стремятся остановить войну, и Украина рассчитывает на санкции и законопроект Линдси Грэма.

Также Зеленский заявил, что вопрос Крыма не обсуждается и для Украины он является принципиальным. По словам эксперта Романа Свитана, российские войска реально вытеснить из Крыма за полтора-два года.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон намерен активизировать усилия по оценке перспектив возобновления переговоров между Киевом и Москвой. Он отметил, что в ближайшие недели ожидаются инициативы по возобновлению переговорного процесса.

Читайте также:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

17:19Война
Зеленский раскрыл сценарий завершения войны: что готовит Россия и каков план Украины

Зеленский раскрыл сценарий завершения войны: что готовит Россия и каков план Украины

16:19Аналитика
Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

15:58Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее: что добавить во время варки

Гречка получится в разы вкуснее и ароматнее: что добавить во время варки

Проблемы растают, как дым: какие три знака зодиака вступают в счастливую эпоху

Проблемы растают, как дым: какие три знака зодиака вступают в счастливую эпоху

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

Переговоры о передаче Украине технологий Patriot: в Конгрессе сделали заявление

Переговоры о передаче Украине технологий Patriot: в Конгрессе сделали заявление

Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

Последние новости

18:24

Маринованные огурцы "Под снегом": старинный бабушкин рецепт с мукой

18:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с жарой за 10 секунд

17:58

Огородница сравнила четыре метода выращивания лука – какой самый лучший и почемуВидео

17:19

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

17:18

Забытое украинское слово "сливе", которое использовали классики: что оно означает

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:17

Кроты будут обходить участок стороной: секретный способ, о котором мало кто знает

17:16

Больше никаких комочков: как и сколько варить манную кашу на молоке

17:07

Не для себя: Тринчер удивила подарком за миллионы гривен в свой день рожденияВидео

16:57

Не все можно замораживать сырыми: какие грибы нужно отварить перед заморозкой

Реклама
16:47

Как быстро кот может забыть своего хозяина: ответ ученых удивит многих

16:19

Зеленский раскрыл сценарий завершения войны: что готовит Россия и каков план Украины

16:13

Гороскоп на завтра, 4 августа: Овнам — подарок, Козерогам — раздражительность

16:13

Сеть растрогал медвежонок, который очень любит надевать дорожный конус на голову

16:08

Гигантские сомы заполонили целое озеро: власти начали платить рыбакам

15:58

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

15:28

Розы желтеют в жару не только из-за недостатка воды: в чём главная ошибка садоводов

15:24

"Ворвалась": украинка прославилась на весь мир из-за поступка на вечеринке, кто онаВидео

15:20

Деньги и счастье в дом: когда и как правильно мыть окна по приметам

15:15

РФ ударила по АЗС на Днепропетровщине: вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые

14:39

"У нас украли будущее": россиянин в трёх словах описал жизнь при Путине

Реклама
14:29

Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься

14:17

"Вали отсюда, понаехали": таксистка в Милане набросилась на украинок - полное видео

14:03

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

13:43

"Поддержи предпринимателей": глупая реклама Wildberries вызвала волну хейта в РФ

13:24

Вкус, как в детстве: как легко заквасить зимние яблоки в обычной банке

12:56

Раскалит до рекордных +40: названа дата, когда жара достигнет пика и пойдет на спад

12:44

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

12:37

РФ переходит на новый формат ударов по Украине: названа главная угроза

12:28

200 млрд убытков и риск краха банков РФ: чем обернулись атаки ВСУ на WildberriesВидео

12:22

Моль исчезнет навсегда: существует лишь один действительно эффективный способ борьбы

12:19

Свекла будет готова за 10 минут: секретный способ, о котором знают единицы

11:35

В одном городе знаки "Стоп" исчезли навсегда: почему их больше не устанавливают

11:19

Magura из FPV ударили по 2 важным объектам оккупантов в Крыму: детали операции

11:14

Буданов о геополитике и выживании государств: "Побеждает тот, кто рассчитывает на несколько шагов вперед"

11:10

Не русизм и не ошибка: что на самом деле означает слово "побіда" в украинском языке

10:38

Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

10:29

Боль останется позади: три знака зодиака обретут счастье с 3 августа

10:25

СМИ сообщили о российском следе в бизнесе депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко и о том, почему могут арестовать её активы

10:21

Полотенца снова станут мягкими и пушистыми: что нужно добавить во время стирки

09:55

Урожай под угрозой: в Украине резко взлетят цены на один базовый овощ

Реклама
09:48

Чем подкормить перец в августе: плоды станут мясистыми, сладкими и сочнымиВидео

09:39

Кукурузу лучше не варить: шеф-повара рассказали, как сделать ее в разы вкуснее

09:21

Жара в +40 станет обычным явлением: тревожный прогноз для УкраиныВидео

09:11

Нехватка солдат заставила Кремль пойти на крайние меры: СМИ раскрыли тактику РФ

08:23

Взрывы и пожары в Крыму: под удар могла попасть нефтебаза, подробности

08:19

Дроны ударили по ключевому складу Wildberries под Москвой: что известно

07:40

Удар по Белгороду: горит университет, где разрабатывали системы БПЛА

07:06

"Черчилля в Европе нет": коалиция в поддержку Украины может остаться без лидера

06:57

Атаки на Wildberries - это болезненнее, чем НПЗ: неожиданный вывод Портниковамнение

05:04

Большинство совершает ошибку: 5 приборов на кухне, которые нельзя подключать в удлинитель

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять