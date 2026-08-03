Свекла будет готова за 10 минут: секретный способ, о котором знают единицы

Вы узнаете:
- Как сварить свеклу за 10 минут
- Сколько времени нужно для приготовления свеклы в микроволновке
- Что добавить при варке свеклы
Вареная свекла - это настоящий кладезь пользы для организма. Однако приготовление этого овоща часто занимает много времени: традиционное варка может длиться час, а запекание в духовке - еще дольше. К тому же во время приготовления запах быстро распространяется по всей квартире.
Главред расскажет об эффективном способе, который позволяет сократить время приготовления без потери вкуса и пользы.
Как приготовить свеклу всего за 10 минут
Возьмите несколько свекл среднего размера, тщательно вымойте их и положите в обычный полиэтиленовый пакет. Добавьте немного воды, завяжите пакет и сделайте несколько небольших проколов зубочисткой, чтобы пар мог выходить.
Поставьте пакет в микроволновую печь на 10 минут. За это время свекла станет мягкой и готовой к употреблению. Её можно нарезать для салата, добавить в винегрет или использовать для других блюд.
Тем же способом можно быстро приготовить и другие овощи, пишет Allrecipes. Картофелю и моркови достаточно 7 минут в микроволновке, чтобы они стали мягкими и пригодными для дальнейшего использования. Это особенно удобно, когда нужно быстро приготовить гарнир или овощи для салата.
Пакет с небольшим количеством воды создает эффект пароварки. Овощи готовятся равномерно, сохраняют свой вкус и полезные свойства, а главное - значительно быстрее доходят до готовности.
Смотрите видео о том, как сварить свеклу за 10 минут:
@irina.denisenkoo Варим свеклу за 10 минут #рецепт#лайфхаки♬ оригинальный звук - Ирина Денисенко
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Об источнике: Allrecipes
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