Свекла будет готова за 10 минут: секретный способ, о котором знают единицы

Чтобы приготовить свеклу для салата или винегрета, вовсе не обязательно проводить час у плиты.

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Как быстро приготовить свеклу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сварить свеклу за 10 минут

Сколько времени нужно для приготовления свеклы в микроволновке

Что добавить при варке свеклы

Вареная свекла - это настоящий кладезь пользы для организма. Однако приготовление этого овоща часто занимает много времени: традиционное варка может длиться час, а запекание в духовке - еще дольше. К тому же во время приготовления запах быстро распространяется по всей квартире.

Главред расскажет об эффективном способе, который позволяет сократить время приготовления без потери вкуса и пользы.

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Как приготовить свеклу всего за 10 минут

Возьмите несколько свекл среднего размера, тщательно вымойте их и положите в обычный полиэтиленовый пакет. Добавьте немного воды, завяжите пакет и сделайте несколько небольших проколов зубочисткой, чтобы пар мог выходить.

Поставьте пакет в микроволновую печь на 10 минут. За это время свекла станет мягкой и готовой к употреблению. Её можно нарезать для салата, добавить в винегрет или использовать для других блюд.

Тем же способом можно быстро приготовить и другие овощи, пишет Allrecipes. Картофелю и моркови достаточно 7 минут в микроволновке, чтобы они стали мягкими и пригодными для дальнейшего использования. Это особенно удобно, когда нужно быстро приготовить гарнир или овощи для салата.

Пакет с небольшим количеством воды создает эффект пароварки. Овощи готовятся равномерно, сохраняют свой вкус и полезные свойства, а главное - значительно быстрее доходят до готовности.

Смотрите видео о том, как сварить свеклу за 10 минут:

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