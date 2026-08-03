200 млрд убытков и риск краха банков РФ: чем обернулись атаки ВСУ на Wildberries

Российский бизнес бьет тревогу из-за "дальнобойных санкций" Украины.

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Почему Украина бьет по Wildberries и чем это уже обернулось для России / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, Exilenova+

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Дроны поразили не менее 10 складов Wildberries за две недели

Убытки российских продавцов уже превысили 200 млрд рублей

РФ может грозить крах банковской системы

В июле-августе 2026 года украинские дальнобойные дроны поразили не менее десяти складов крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries, спровоцировав масштабные пожары. Пока Кремль отрицает роль компании в поставках для армии, убытки продавцов уже превышают 200 миллиардов рублей, а правительство России рассматривает экстренные меры поддержки маркетплейса.

Главред выяснил, сколько складов Wildberries уже атаковали украинские дроны, какие убытки понесла компания и как "далекобойные санкции" Сил обороны Украины отражаются на ситуации в стране-агрессоре.

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Сколько складов Wildberries уже поразили украинские дроны

Кампания ударов по логистическим объектам маркетплейса началась 18 июля и за две недели охватила Московскую область, Санкт-Петербург, аннексированный Крым и другие регионы.

Крупнейший в стране онлайн-ритейлер, чья материнская группа RWB в прошлом году показала около 73 миллиардов долларов валового оборота товаров, потерял по оценкам более 9% складских площадей только за июль.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Хронология атак БПЛА по складам Wildberries

Утром 3 августа во Владимирской области дроны атаковали логистический центр Wildberries площадью почти 172 тысячи квадратных метров - это один из крупнейших хабов компании. Объект играл ключевую роль в распределении товаропотока между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

На объекте вспыхнул масштабный пожар. Компания Fire Point заявила, что логистический хаб Wildberries во Владимирской области был атакован украинскими БПЛА FP-1. Дым от пожара видно за десятки километров.

Горит склад WB во Владимирской области РФ / t.me/exilenova_plus

Утром 2 августа украинские беспилотники атаковали большой склад компании Wildberries в поселке Новосемейкино под Самарой. Его площадь - 130 000 кв. м.

Массированная атака вызвала крупный пожар, приведший к частичному обрушению конструкций. Логистические маршруты Поволжья были экстренно перестроены.

Склад Wildberries в Самарской области после пожара / Фото: t.me/astrapress

В ночь на 31 июля в стране-агрессоре РФ также прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске (Республика Татарстан).

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Логистический центр под Пензой обслуживает Приволжский федеральный округ и владеет площадью около 90 000 кв. м. После завершения второй очереди его планировали расширить до 180 000 кв. м.

Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике. По данным компании, персонал был эвакуирован до нанесения удара, поэтому жертв удалось избежать. Площадь этого склада превышает 50 000 кв. м.

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries в Рязани (с. Тюшево). На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар. Компания полностью ограничила доступ на территорию склада, отгрузка и прием товаров были приостановлены.

25 июля Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью. Была приостановлена обработка заказов для жителей северо-запада.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries - в Краснодаре и Невинномысске.

Мощный пожар в Краснодаре / Фото: Exilenova+

Отметим, что склады в Краснодаре и Невинномысске обслуживают Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область, республики Северного Кавказа и часть поставок в оккупипровнаный Крым.

Смотрите видео - Атака на склады WB Краснодаре и Невинномысске:

В ночь на 20 июля и утром в дроны атаковали Москву и Подмосковье. В регионе было зафиксировано несколько очагов возгорания. Под удар попал индустриальный парк "Южные Врата" в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза. Приемка и отгрузка товаров на складе Wildberries были временно заблокированы, товары перенаправлялись на другие склады Подмосковья.

Логистический центр "Южные Врата" - это огромный складской комплекс общей площадью более 650 000 квадратных метров, который располагается на площади в 144 гектара. Комплекс продолжает строиться и выходит в эксплуатацию поочередно: на данный момент СК "Южные Врата" располагает площадью складских помещений более 180 000 кв.м.

"Южные врата" в Домодедово / Фото: t.me/exilenova_plus

18 июля под удар дронов попал региональный логистический склад Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. После атаки возник масштабный пожар. По предварительным данным, возгорание могли вызвать обломки российских средств противовоздушной обороны. Еще один пожар вспыхнул в Электростали Московской области, примерно в 50 километрах от Москвы. После серии взрывов загорелась территория вблизи еще одного логистического хаба компании Wildberries.

Зеленский подтвердил удары по складам Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский не называл компанию Wildberries прямо, однако официально подтвердил причастность Киева к ударам по российским складам ещё 18 июля, когда дроны впервые поразили два логистических объекта. Глава государства связал эти объекты с военными поставками для российской армии.

"Агрессор использовал их для поставки подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования", - заявил Зеленский о первых двух поражённых складах.

Позже, комментируя удары по логистическим центрам в Краснодарском и Ставропольском краях, украинский президент повторил обвинения, указав, что эти объекты якобы обеспечивали армию РФ комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и другим снаряжением.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Кремль отрицает военное назначение складов Wildberries

В ответ на обвинения украинской стороны официальный Кремль выбрал тактику отрицания любой связи маркетплейса с оборонно-промышленным комплексом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает, что склады Wildberries не имеют ничего общего с поставками для армии, и обвиняет Киев в "нападениях на гражданскую инфраструктуру".

Вместе с тем Business Insider отмечает, что на сайте Wildberries до недавнего времени существовал отдельный поисковый раздел товаров под названием "Всё для СВО" (так в РФ называют войну России против Украины), где продавались тактические жилеты с бронепластинами, очки для управления дронами и полевые пайки. Сейчас эту метку убрали с маркетплейса.

Как пишет Настоящее время, хотя Wildberries удалил тег "Все для СВО", но товары для военных на маркетплейсе по-прежнему продаются, в том числе с пометками "проверен на СВО" и "применяется в зоне СВО". Бронежилеты и защитные шлемы остаются доступны в разделе "Спорт", а FPV-дроны и комплектующие к ним продаются в категории "ТВ, аудио, фото, видео техника".

t.me/currenttime

Отметим, что Wildberries, как и Amazon, предоставляет торговцам собственную платформу и склады для хранения товаров перед доставкой, поэтому уничтоженное имущество в основном принадлежит отдельным предпринимателям.

Главный конкурент Wildberries, Ozon, также продаёт военное снаряжение, однако его склады пока не стали целью ударов.

Какие убытки несет РФ из-за атака на Wildberries

Компания Wildberries официально не раскрывает информацию об убытках продавцов. Однако речь может идти об огромных суммах.

По данным Reuters, к концу июля дроны повредили не менее семи объектов Wildberries, уничтожив около 10% складских мощностей компании. Издание "Коммерсант" оценивало ущерб на тот момент в 180 миллиардов рублей - сумму, которая превышает годовую прибыль оператора.

Как пишет Forbes со ссылкой на ведущего аналитика исследовательского агентства Data Insight Сергея Семко, потери селлеров от атак ВСУ на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске могут составить около 100–120 млрд рублей, если они были полностью загружены и большая часть находившегося там товара уничтожена.

На фоне кризиса конкурента Ozon акции компании начали стремительно расти на Московской бирже. Аналитики объясняют это ожиданиями, что даже частичная потеря складских мощностей Wildberries может заметно увеличить долю Ozon на рынке в среднесрочной перспективе, тем временем продавцы ищут стабильный канал продаж без риска повторных атак.

"Налоги перестанут поступать"

Российский малый бизнес уже предупредил Кремль о последствиях ударов дронов по складам Wildberries.

В частности, популярная блогерша с аудиторией 1,3 миллиона подписчиков, основательница бренда косметики и продавщица Wildberries Марина Горшкова записала видеообращение к руководству страны, подчеркнув масштаб проблемы.

Девушка говорит, что только ее компания за последние полтора года заплатила 45 млн руб. налогов.

"Если мы закроемся, казначейство перестанет получать наши налоги, и новые предприниматели не будут появляться как грибы после дождя. Мы умоляем вас: обратите на нас внимание", - сказала Горшкова.

Она предложила вместо выплат компенсаций освободить продавцов на Wildberries от уплаты налогов "хотя бы на год" и попросить банки предоставить им кредитные каникулы, "чтобы можно было спокойно восстановиться и нормально выплачивать свои кредиты".

Кроме того, предпринимательница попросила обратить внимание на то, как Wildberries выполняет свои обязательства перед продавцами, отметив, что она не может вывезти свой товар, а "компания не выполняет условия собственных договоров".

"Если вы сейчас не вмешаетесь, то эта ситуация станет просто патовой. В казну перестанут поступать налоги… Здесь очень тяжелая ситуация, в которую нужно вмешаться", - подчеркнула Горшкова.

Смотрите видео - Видеообращение Горшковой к правительству РФ:

Поможет ли правительство России компании Wildberries

Масштаб разрушений заставил руководство маркетплейса обратиться за государственной поддержкой, и центральную роль в этом процессе, по данным Reuters, будет играть государственный банк ВТБ. Источник, близкий к компании и осведомлённый о ходе переговоров, рассказал агентству, что основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким поддерживает контакт с властями по поводу возможных мер помощи, включая налоговые льготы.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов подтвердил готовность банка рассмотреть вопрос кредитной поддержки, если поступит соответствующий запрос.

Банк приобрёл 5% акций "Wildberries Банк", финансового подразделения маркетплейса, ещё в июне - чуть более чем за месяц до начала атак. Акции самого ВТБ 28 июля упали на 2,5% на фоне неопределённости по поводу партнёрства с компанией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал решение Wildberries добровольно компенсировать часть потерь продавцам, назвав этот шаг беспрецедентным для российского бизнеса.

"Это, безусловно, заслуживает самой высокой похвалы", - сказал Песков.

В Wildberries заявили, что не обязаны компенсировать продавцам убытки

Основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким заявила, что удары БПЛА - это обстоятельства непреодолимой силы, поэтому потери товара не подлежат возмещению, пишет российское СМИ The Bell.

Кроме того, Ким заявила, что все выплаты продавцам компания осуществляет в качестве жеста доброй воли, а не в качестве обязательства.

Объем компенсаций она не назвала, но сообщила, что компания провела два транша выплат, во вторую волну вошли почти 100 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Для крупных партнеров ввели повышенную скидку постоянного покупателя за счет компании и кредитные каникулы в WB Банке. Компания также обещает проводить очные встречи с предпринимателями в пострадавших регионах.

Интересно, что на фоне атак на склады Wildberries в компании призывают россиян делать больше заказов на маркетплейсе, чтобы "поддержать предпринимателей":

Россиян призывают делать заказы на Wildberries / threads.com

Сколько компенсаций получили пострадавшие продавцы Wildberries

Как пишет Reuters, обещания помощи от руководства компании пока существенно расходятся с реальными выплатами, о которых рассказывают сами предприниматели. Wildberries официально сообщила, что уже выплатила 40 миллионов рублей семьям погибших и пострадавшим от украинских атак на её склады, и первые выплаты начались ещё 21 июля.

Владелица магазина кормов для животных на Wildberries Инна Марченко из Санкт-Петербурга рассказала Reuters, что потеряла товаров на сумму 1,5 миллиона рублей, но получила компенсацию лишь в размере 8 тысяч рублей, которые можно потратить исключительно на рекламу на платформе.

"Когда я узнала, что все мои вещи сгорели, я просто села на пол и начала плакать. Я не знаю, что делать дальше", - сказала Марченко.

Сбербанк готов увеличить резервы из-за долгов Wildberries

Финансовые последствия кризиса уже вышли за пределы самого маркетплейса и коснулись банковского сектора, который кредитовал компанию и её партнёров. Как пишет Reuters, крупнейший банк России, Сбербанк, сообщил, что рассматривает возможность увеличения резервов на возможные потери по кредитам из-за ухудшения платёжеспособности онлайн-продавцов и их поставщиков.

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил на конференс-колле с аналитиками, что около 300 компаний-заёмщиков уже обратились с просьбой реструктурировать кредиты после атак дронов.

"Их финансовое состояние и потенциальные будущие денежные потоки, конечно, снизились. Рассматриваем ли мы увеличение резервов? Да, рассматриваем", - сказал Скворцов, добавив, что окончательное решение пока не принято.

Банк разработал специальную программу реструктуризации кредитов для пострадавших продавцов Wildberries и одновременно выразил уверенность, что маркетплейс и его клиенты имеют достаточный финансовый запас прочности для преодоления кризиса. Сбербанк также снизил прогноз роста российской экономики на 2026 год до диапазона 0–0,5% с предыдущих 0,5–1%, объяснив это усиленным мониторингом ситуации в нескольких секторах, включая малый бизнес.

По российским стандартам бухгалтерского учёта, общий долг Wildberries составляет 830 миллиардов рублей, что заметно меньше показателей крупнейших российских энергетических и промышленных корпораций.

"Добить Wildberries": как падение маркетплейсов обвалит банки России

Украине нужно "добить" российские маркетплейсы Wildberries и Ozon - это способно вызвать обвал банковской системы РФ, поскольку обе компании относятся к крупнейшим заемщикам в стране. Об этом заявил главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штиллерман в интервью Дмитрию Гордону.

Оценивая уже достигнутый результат от дальнобойных ударов, он делает акцент на комплексности подхода и на бытовых последствиях для жителей столицы агрессора.

"Мне кажется, сейчас это комплекс мер, который должен быть. Мы сейчас очень сильно давили. Теперь, когда бак бензина в Москве стоит в 3,5 раза дороже, чем он стоил, когда люди вынуждены в Москве стоять в нескольких очередях для того, чтобы заправить свою машину, это уже что-то. Сейчас нам нужно добить Wildberries и Ozon, это обязательно", - отметил Штиллерман.

По словам совладельца Fire Point, Wildberries является крупнейшим заемщиком в России, поэтому его разрушение автоматически потянет за собой десятки российских банков. Отдельно он выделяет государственный ВТБ, сделавший ставку именно на этот маркетплейс в расчете получить его 50-миллионную клиентскую базу и еще около 60 миллионов клиентов.

Риски для второго по размеру кредитора РФ Штиллерман считает критическими.

"У ВТБ и так обстояли дела не очень, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может положить второй крупнейший банк в России. И это нужно продолжать", - подчеркнул он.

Обвал Wildberries и Ozon, по оценке конструктора, разрушит устоявшийся быт россиян и ударит по десяткам тысяч бизнесов, чьи налоги фактически финансируют армию и имперские амбиции Москвы. Помимо экономической роли, эти платформы задействованы в обеспечении военных.

Мадяр анонсировал новые удары по российскому маркетплейсу

Атаки по объектам российского маркетплейса Wildberries будут продолжаться. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди 2 августа, после атаки на Самарскую область. По его словам, очередной "результативный хук" по компании стал не последним, предупредил.

Обращаясь к жителям страны-агрессора, командующий СБС в ироничной форме предложил им сменить корпоративную айдентику компании и намекнул на предстоящую расплату за войну.

"Касса еще впереди", - отметил Бровди, посоветовав россиянам перекрасить логотип в желто-голубые цвета.

По его словам, к подобным ударам жителям РФ стоит "привыкать" - как минимум до тех пор, пока они не в состоянии снести кремлевский режим.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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