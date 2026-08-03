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Дроны ударили по ключевому складу Wildberries под Москвой: что известно

Анна Ярославская
3 августа 2026, 08:19
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Через этот хаб проходил товаропоток между Московским регионом и севером европейской части России.
Атака на Wildberries во Владимирской области
Атака на Wildberries во Владимирской области - объект распределял товаропоток для Москвы / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Под атакой логистический центр Wildberries во Владимирской области
  • Объект - один из крупнейших хабов компании
  • Через объект распределяли товары для Москвы

Утром 3 августа во Владимирской области дроны атаковали логистический центр Wildberries площадью почти 172 тысячи квадратных метров - это один из крупнейших хабов компании. Объект играл ключевую роль в распределении товаропотока между Московским регионом и центральной, северо-западной и северной частями европейской России.

Как сообщает Telegram-канал Exilenova+, под удар попал склад Wildberries в Хрястово (Владимирская область РФ).

видео дня

Координаты центра - 56.050675, 40.125891. Эта точка находится во Владимирской области, к востоку от столичного региона, то есть на одном из основных направлений подвоза товаров в Москву.

Логистический центр Wildberries
Логистический центр Wildberries / t.me/exilenova_plus

В Сети также опубликовали кадры пожара.

Пожар на складе Wildberries
Пожар на складе Wildberries / t.me/exilenova_plus

Смотрите видео - Дроны атаковали логистический склад Wildberries:

Скриншот

Компания Fire Point подтвердила, что Силы обороны Украины украинскими БПЛА FP-1 поразили логистический хаб Wildberries во Владимирской области.

"Логистический комплекс является одним из крупнейших объектов Wildberries в Центральной России. После полного ввода в эксплуатацию его площадь должна составлять около 175 000 м², а емкость - более 120 млн единиц товаров", - сообщили в компании.

"Системное поражение крупных логистических центров создает дополнительное экономическое давление на Россию, нарушает цепи поставок, увеличивает затраты на восстановление инфраструктуры и негативно влияет на работу одного из крупнейших игроков российского рынка электронной коммерции", - добавили в Fire Point.

Атаки по РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

В ночь на 24 июля российский Санкт-Петербург массированно атаковали дроны. Возникли масштабные пожары на двух складах Wildberries. Некоторые секторы складов двойного назначения уничтожены полностью.

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

В ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

В чем цель атак на Wildberries: мнение эксперта

Украина наносит удары по крупным логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления и влияния на российское общество. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По словам эксперта, крупные склады и логистические центры в России могут использоваться не только для гражданских нужд, но и для обеспечения военной промышленности. Шапран отметил, что через такие хабы Россия импортирует, в частности, из Китая дроны, комплектующие и другие товары двойного назначения.

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - подчеркнул экономист.

Шапран добавил, что одним из факторов таких атак может быть желание заставить россиян ощутить последствия войны в повседневной жизни.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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