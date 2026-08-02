Как без ссор научить ребенка убирать комнату: необычный лайфхак

Вы узнаете:
- Что включить детям по телевизору, чтобы они убрали свою комнату
- Как родители оценили лайфхак из сети
В соцсетях стало вирусным видео с необычным способом мотивировать детей убирать свою комнату. Мама четверых детей создала с помощью искусственного интеллекта фейковый телерепортаж о беспорядке в детской комнате.
Главред узнал, что об этом рассказали в эфире "Завтрака з 1+1". Необычный эксперимент оказался настолько эффективным, что видео посмотрели миллионы пользователей, а родители начали делиться собственными впечатлениями от увиденного.
Как научить ребенка убирать комнату
Автор вирусного ролика решила нестандартно подойти к вопросу детского беспорядка. Она смонтировала новостной сюжет, в котором "рассказывали" о двух детях, которые до сих пор не убрали свою комнату.
По сюжету телерепортажа показывали комнату, где пол был усыпан рисунками и игрушками, а кровать оставалась незастеленной.
Эта идея быстро дала результат: после просмотра видео дети сразу же принялись за уборку.
Как родители оценили лайфхак в соцсетях
Необычный способ воспитания быстро привлек внимание пользователей. Видео посмотрели миллионы людей, а в комментариях многие выразили восхищение изобретательностью мамы:
"Очень мудро. Мне это нравится. Не нужно много разговоров"
"Мне нужно перенять эту стратегию", - писали они.
Смотрите видео с лайфхаком:
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Об источнике: "Завтрак с 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1, производимое 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым продолжительным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Завтрак с 1+1" представляет новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа включает несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Завтрак с 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Завтрака с 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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