Гигантский пожар вспыхнул на складе Wildberries: в РФ вводили план 'Ковер'

Кратко:
- Дроны атаковали комплекс Wildberries в Самарской области РФ
- На складе "Новосемейкино" вспыхнул пожар
- Площадь объекта - около 128 тысяч кв. м
В ночь на 2 августа в Самарской области России беспилотники атаковали логистический комплекс компании Wildberries. После удара на объекте возник пожар. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA.
По сообщениям местных источников, загорелся логистический комплекс Wildberries "Новосемейкино". Его площадь составляет около 128 тысяч квадратных метров. Объект начал работу в мае 2025 года.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что режим беспилотной опасности в регионе объявили около трех часов ночи. Примерно через час на территории всей области ввели план "Ковёр" и закрыли воздушное пространство.
Видео горящего склада Wildberries:
Что говорят в компании Wildberries
Пресс-служба компании Wildberries подтвердила, что в результате атаки дронов на логистическом объекте возник пожар. На месте работают пожарные службы.
"Предварительно пострадавших нет", - заявили в компании.
Площадь пожара в Wildberries не уточнили. В то же время отметили, что логистические процессы были перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов продолжаются через другие объекты.
Смотрите видео пожара на складе Wildberries:
Компания Wildberries заявляет, что её объекты подвергаются атакам с 18 июля. Глава компании Татьяна Ким ранее заявляла, что склады оборудованы "всеми доступными средствами защиты", а руководство после первых атак усиливает защиту объектов.
"Мы успешно отражаем большинство атак", - заявила она.
В чем цель атак на Wildberries - объяснение эксперта
Экономист Виталий Шапран в интервью Главреду рассказал, что Украина наносит удары по логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления. По его словам, крупные склады и логистические центры РФ могут использоваться для поставок товаров двойного назначения, в частности дронов и комплектующих.
"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - отметил Шапран.
Эксперт добавил, что удары по крупным сервисам, которыми пользуются миллионы россиян, имеют и общественный эффект. По его словам, такие атаки заставляют население РФ ощущать последствия войны в повседневной жизни.
Атаки на склады Wildberries - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины сообщили об уничтожении склада Wildberries в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар.
Губернатор Олег Мельниченко подтвердил атаку на логистический комплекс Wildberries в Пензенской области. Он отметил, что дроны атаковали Пензу и около 200 сотрудников были эвакуированы.
Губернатор Волгоградской области подтвердил ночные пожары на промышленных объектах и в складских помещениях в регионе. По сообщениям мониторинговых каналов, после серии ударов горят склады и НПЗ в нескольких регионах России.
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О персоне: Виталий Шапран
Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.
В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.
В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.
С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.
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