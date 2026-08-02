Гигантский пожар вспыхнул на складе Wildberries: в РФ вводили план 'Ковер'

Комплекс Wildberries площадью 128 тысяч квадратных метров подвергся удару беспилотников.

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Пожар на складе Wildberries / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео t.me/exilenova_plus

Кратко:

Дроны атаковали комплекс Wildberries в Самарской области РФ

На складе "Новосемейкино" вспыхнул пожар

Площадь объекта - около 128 тысяч кв. м

В ночь на 2 августа в Самарской области России беспилотники атаковали логистический комплекс компании Wildberries. После удара на объекте возник пожар. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA.

По сообщениям местных источников, загорелся логистический комплекс Wildberries "Новосемейкино". Его площадь составляет около 128 тысяч квадратных метров. Объект начал работу в мае 2025 года.

видео дня

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что режим беспилотной опасности в регионе объявили около трех часов ночи. Примерно через час на территории всей области ввели план "Ковёр" и закрыли воздушное пространство.

Видео горящего склада Wildberries:

На складе "Новосемейкино" вспыхнул пожар / Фото: скриншот

Что говорят в компании Wildberries

Пресс-служба компании Wildberries подтвердила, что в результате атаки дронов на логистическом объекте возник пожар. На месте работают пожарные службы.

"Предварительно пострадавших нет", - заявили в компании.

Площадь пожара в Wildberries не уточнили. В то же время отметили, что логистические процессы были перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов продолжаются через другие объекты.

Смотрите видео пожара на складе Wildberries:

Пожар на складе Wildberries / Фото: скриншот

Компания Wildberries заявляет, что её объекты подвергаются атакам с 18 июля. Глава компании Татьяна Ким ранее заявляла, что склады оборудованы "всеми доступными средствами защиты", а руководство после первых атак усиливает защиту объектов.

"Мы успешно отражаем большинство атак", - заявила она.

В чем цель атак на Wildberries - объяснение эксперта

Экономист Виталий Шапран в интервью Главреду рассказал, что Украина наносит удары по логистическим объектам в России не только для уничтожения военных ресурсов, но и для оказания экономического давления. По его словам, крупные склады и логистические центры РФ могут использоваться для поставок товаров двойного назначения, в частности дронов и комплектующих.

"Россияне используют эти логистические хабы для импорта, в том числе из Китая, дронов, компонентов к ним и т. д. Поэтому условно они являются законными военными целями", - отметил Шапран.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Эксперт добавил, что удары по крупным сервисам, которыми пользуются миллионы россиян, имеют и общественный эффект. По его словам, такие атаки заставляют население РФ ощущать последствия войны в повседневной жизни.

Атаки на склады Wildberries - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины сообщили об уничтожении склада Wildberries в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар.

Губернатор Олег Мельниченко подтвердил атаку на логистический комплекс Wildberries в Пензенской области. Он отметил, что дроны атаковали Пензу и около 200 сотрудников были эвакуированы.

Губернатор Волгоградской области подтвердил ночные пожары на промышленных объектах и в складских помещениях в регионе. По сообщениям мониторинговых каналов, после серии ударов горят склады и НПЗ в нескольких регионах России.

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О персоне: Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007–2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018–2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинского общества финансовых аналитиков (УТФА) и Украинской профессиональной ассоциации по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, признанную в ЕС.

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