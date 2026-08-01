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"Хочу сказать самое важное": Камалия публично обратилась к бывшему мужу

Алена Кюпели
1 августа 2026, 18:09
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Камалия трогательно обратилась к своему бывшему мужу.
Мохаммад Захур, Камалия
Мохаммад Захур и Камалия прожили вместе много лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Кратко:

  • Что сказала Камалия
  • По какому поводу

Популярная украинская певица Камалия сделала откровенное признание в отношении отца своих детей Мухаммада Захура.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

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По словам Камалии, Камалия сделала публикацию по поводу дня рождения Захура.

Камалия, Мохаммад Захур
Камалия написала много хороших слов / instagram.com/kamaliyaofficial

"Я хочу сказать самое важное. Ты прекрасный, любящий и очень заботливый отец, надежная опора для нашей семьи и внимательный и ответственный руководитель для людей, работающих рядом с тобой. Ты отдаешь себя ради детей, близких и своей команды, всегда поддерживаешь, помогаешь и находишь силы быть рядом в самые сложные моменты", - написала она.

Камалия обратилась к Захуру

Камалия написала теплые слова Захуру
Камалия написала теплые слова Захуру / Скриншот

Камалия добавила, что Захур своим сердцем и душой оберегает семью, заботится о своих сотрудниках и уже много лет искренне помогает Украине. "За твоими словами всегда стоят реальные дела, ответственность и неравнодушие к человеческой боли. Желаю тебе крепкого здоровья, сил, долгих и счастливых лет жизни, душевного покоя и мира. Пусть все добро, которое ты даришь людям, обязательно возвращается к тебе сторицей. С днем ​​рождения, Захур", - добавила артистка.

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О персоне: Камалия

Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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