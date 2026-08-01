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Один простой трюк в разы увеличит урожай: раскрыт секрет опытных садоводов

Алексей Тесля
1 августа 2026, 17:38
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Особое внимание стоит уделить винограду - рекомендуется аккуратно убрать листья.
Виноград
Как ухаживать за виноградом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Если грозди скрыты под густой листвой, рекомендуется аккуратно убрать листья
  • Прореживание листвы улучшает вентиляцию внутри куста винограда

Август считается одним из самых важных месяцев для ухода за садом. Именно сейчас несколько несложных действий помогут улучшить качество урожая и подготовить растения к завершению сезона.

Особое внимание стоит уделить винограду. Если грозди скрыты под густой листвой, рекомендуется аккуратно убрать листья, закрывающие ягоды от солнца, пишет Express.

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Благодаря этому плоды будут получать больше света и тепла, что ускорит их созревание до наступления осеннего похолодания.

Кроме того, прореживание листвы улучшает вентиляцию внутри куста. Хорошая циркуляция воздуха уменьшает вероятность появления грибковых инфекций и создает более благоприятные условия для развития ягод.

При этом важно соблюдать меру: удаляют лишь те листья, которые непосредственно затеняют грозди, сохраняя основную часть зеленой массы. Оставшаяся листва необходима растению для фотосинтеза и накопления питательных веществ.

Помимо виноградника, в августе хватает и других сезонных забот. Пряные травы желательно регулярно подстригать - это стимулирует рост свежих побегов, которые можно будет собирать вплоть до первых холодов. Излишки зелени удобно заготовить впрок, высушив или заморозив.

Что любит и чего не любит виноград
/ Инфографика: Главред

Любителям ягодных культур также стоит проявить внимание. По мере созревания урожая кусты рекомендуется защищать сеткой, чтобы птицы не успели полакомиться ягодами раньше хозяев.

После окончания плодоношения малины необходимо провести санитарную обрезку. Старые побеги, с которых уже собрали урожай, удаляют полностью, а молодые стебли текущего года оставляют - именно они будут плодоносить в следующем сезоне.

Не стоит забывать и о декоративных растениях. Лаванду после завершения цветения подрезают, у однолетних цветов регулярно удаляют увядшие соцветия, чтобы продлить образование новых бутонов. Рододендроны в этот период нуждаются в достаточном поливе, поскольку именно сейчас закладываются цветочные почки будущего года. Если рост газонной травы замедлился, имеет смысл увеличить высоту скашивания, чтобы не ослаблять газон.

Комплексный уход за садом в последние недели лета позволяет растениям легче перенести смену сезона. Своевременная обрезка, полив, защита урожая и регулярный сбор плодов помогают сохранить здоровье посадок и создают хорошие условия для их активного развития в следующем году.

Конечно. Вот полностью переработанный вариант с другими формулировками и иной подачей.

Смотрите видео - как ухаживать за виноградом:

Летом виноград требует регулярного ухода, ведь именно в этот период закладывается качество и объем будущего урожая. Основные работы включают своевременный полив, внесение удобрений, формирующую обрезку, а также профилактику болезней и защиту от вредителей.

Каждый из этих этапов играет важную роль, помогая лозе оставаться здоровой, а ягодам - полноценно развиваться и накапливать сахар.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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