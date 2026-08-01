Переговоры между Украиной и РФ могут вскоре возобновиться – Рубио

Вашингтон намерен активизировать усилия, чтобы оценить перспективы возобновления переговорного процесса между Киевом и Москвой.

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Переговоры между Украиной и РФ могут вскоре возобновиться / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

Главное препятствие на пути к диалогу - расхождения в позициях сторон

США хотят положить конец войне

В ближайшие недели могут появиться новые возможности для возобновления переговоров между Украиной и Россией. В США заявили о подготовке дипломатических инициатив, направленных на поиск путей к завершению войны. Об этом в эфире Fox News сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон намерен в ближайшие недели активизировать усилия, чтобы оценить перспективы возобновления переговорного процесса между Киевом и Москвой.

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"В течение ближайших нескольких недель вы станете свидетелями определенных усилий, направленных на то, чтобы выяснить, удастся ли нам возобновить переговоры между Россией и Украиной и положить конец этой войне", - заявил он.

При этом он отметил, что главным препятствием на пути к диалогу остаются существенные расхождения в позициях сторон.

"Мы также понимаем, что у обеих сторон достаточно четкие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить эти "красные линии", мы еще не достигнем желаемого результата", - подчеркнул госсекретарь США.

Таким образом, в Вашингтоне рассчитывают в ближайшее время определить, существуют ли реальные условия для возвращения Киева и Москвы к переговорному процессу, однако признают, что достижение компромисса по-прежнему остается сложной задачей.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Когда может открыться окно для переговоров - комментарий политолога

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что Украина продолжает искать возможности для переговоров со страной-агрессором Россией через международные дипломатические каналы и посредников, постепенно расширяя соответствующие контакты.

В то же время, по его словам, решающее влияние на переговорные позиции Украины оказывают именно успехи Сил обороны на поле боя, поскольку они меняют баланс в отношениях с Россией.

Эксперт также отметил, что если в ближайшее время Киев и Москва не перейдут к реальным мирным переговорам, Украине, вероятно, придется ждать следующего благоприятного момента, который может наступить только после завершения весенне-летней наступательной кампании российских войск.

По мнению Чаленко, ещё одно потенциальное окно возможностей может открыться осенью, когда Дональд Трамп, вероятно, более активно включится в украинский вопрос в преддверии выборов в Конгресс США.

"Если этого не произойдет, то нас ждет переход к очень сложной зиме, и тогда переговоры, вероятно, сдвинутся уже на весну следующего года", - отметил Чаленко в эфире "Эспрессо".

Мирное соглашение с РФ - что известно

Как сообщал Главред, 22 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны в Украине.

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль продолжает отвергать гарантии безопасности для Украины и пытается отрицать участие Европы в мирных переговорах по Украине. Это свидетельствует о том, что РФ не примет соглашение, в котором не будет полной капитуляции Украины.

В то же время представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявлял, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, однако терпение Украины "не безгранично".

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О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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