Почему 2 августа нельзя работать в саду и на огороде: какой церковный праздник

Народные поверья советуют 2 августа воздержаться от работ в саду или на огороде.

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Какой церковный праздник 2 августа / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

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Какой церковный праздник 2 августа

Что можно делать 2 августа

Что нельзя делать 2 августа

В воскресенье, 2 августа, по новому церковному календарю православные христиане чтят Перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 августа

Святой Стефан был одним из семи первых диаконов, которых апостолы избрали для служения христианской общине в Иерусалиме. Он прославился своей мудростью, милосердием и преданностью проповеди Евангелия. За непоколебимую веру во Христа Стефан стал первым христианским мучеником, поэтому церковь почитает его как первомученика.

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Согласно священному писанию, Стефана обвинили в богохульстве и приговорили к побиению камнями. Перед смертью он молился за своих гонителей, повторяя слова Спасителя: "Господи, не поставь им этого за грех".

После казни тело святого тайно предал земле благочестивый иудей Гамалиил. Место его погребения оставалось неизвестным на протяжении нескольких веков.

По церковному преданию, в начале V века Гамалиил явился во сне пресвитеру Лукиану и указал, где находятся мощи первомученика. После этого были проведены раскопки, в ходе которых обрели останки святого Стефана. Их торжественное перенесение в Иерусалим сопровождалось многочисленными свидетельствами о чудесах и исцелениях.

Позднее часть мощей святого перевезли в Константинополь, где они стали одной из самых почитаемых святынь Византийской империи.

Приметы 2 августа

Дождь 2 августа - осень будет дождливой, а урожай грибов щедрым.

Ясная и солнечная погода - до теплой и сухой осени.

Гром этого дня - к продолжительным ливням в ближайшие недели.

Что нельзя делать 2 августа

Народные поверья советуют в этот день воздержаться от работ в саду или на огороде. Также существует примета, что 2 августа не стоит занимать деньги или самому брать их в долг, ведь, по верованиям, это может обернуться материальными трудностями и финансовыми потерями.

Что можно делать 2 августа

Согласно народным традициям, 2 августа было принято заготавливать целебные травы - ромашку, мяту, клевер, пижму и другие полевые растения. Из них плели особый Степанов венок, который оставляли дома как символ защиты и благополучия.

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