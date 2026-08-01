Почему 2 августа нельзя работать в саду и на огороде: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 2 августа
- Что можно делать 2 августа
- Что нельзя делать 2 августа
В воскресенье, 2 августа, по новому церковному календарю православные христиане чтят Перенесение мощей святого первомученика и архидиакона Стефана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 2 августа
Святой Стефан был одним из семи первых диаконов, которых апостолы избрали для служения христианской общине в Иерусалиме. Он прославился своей мудростью, милосердием и преданностью проповеди Евангелия. За непоколебимую веру во Христа Стефан стал первым христианским мучеником, поэтому церковь почитает его как первомученика.
Согласно священному писанию, Стефана обвинили в богохульстве и приговорили к побиению камнями. Перед смертью он молился за своих гонителей, повторяя слова Спасителя: "Господи, не поставь им этого за грех".
После казни тело святого тайно предал земле благочестивый иудей Гамалиил. Место его погребения оставалось неизвестным на протяжении нескольких веков.
По церковному преданию, в начале V века Гамалиил явился во сне пресвитеру Лукиану и указал, где находятся мощи первомученика. После этого были проведены раскопки, в ходе которых обрели останки святого Стефана. Их торжественное перенесение в Иерусалим сопровождалось многочисленными свидетельствами о чудесах и исцелениях.
Позднее часть мощей святого перевезли в Константинополь, где они стали одной из самых почитаемых святынь Византийской империи.
Приметы 2 августа
- Дождь 2 августа - осень будет дождливой, а урожай грибов щедрым.
- Ясная и солнечная погода - до теплой и сухой осени.
- Гром этого дня - к продолжительным ливням в ближайшие недели.
Что нельзя делать 2 августа
Народные поверья советуют в этот день воздержаться от работ в саду или на огороде. Также существует примета, что 2 августа не стоит занимать деньги или самому брать их в долг, ведь, по верованиям, это может обернуться материальными трудностями и финансовыми потерями.
Что можно делать 2 августа
Согласно народным традициям, 2 августа было принято заготавливать целебные травы - ромашку, мяту, клевер, пижму и другие полевые растения. Из них плели особый Степанов венок, который оставляли дома как символ защиты и благополучия.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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