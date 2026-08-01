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Пыль исчезнет на несколько недель: необычный способ облегчить уборку

Константин Пономарев
1 августа 2026, 12:41
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Кондиционер для белья предлагают использовать не только при стирке. Разбавленное средство помогает очищать плинтусы и дольше защищать их от пыли.
Кондиционер для белья предлагают использовать не только при стирке
Кондиционер для белья предлагают использовать не только при стирке / Коллаж Главред, фото: instagram.com/athome_bb, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как обычное средство для стирки борется с пылью
  • Что добавить в воду, чтобы пыль медленнее оседала

Пыль на плинтусах является одной из тех бытовых проблем, которая быстро возвращается даже после тщательной уборки. Особенно много ее становится весной и летом, когда в помещение попадают пыльца и уличная грязь, а открытые окна и домашние животные дополнительно способствуют загрязнению поверхностей.

Обычный кондиционер для белья может пригодиться не только во время стирки. Пользовательница Instagram Бекки Мэй показала простой способ с его помощью надолго защитить плинтусы от пыли.

видео дня

По словам женщины, после такой обработки поверхности дольше остаются чистыми, а в доме появляется приятный аромат.

Зачем протирать плинтусы кондиционером для белья

Бекки Мэй, которая делится советами по уборке в Instagram под ником @athome_bb, предложила использовать для плинтусов обычный кондиционер для белья.

Смысл лайфхака заключается в антистатическом эффекте средства. Кондиционеры содержат катионные поверхностно-активные вещества, которые уменьшают статическое электричество. Благодаря этому пыль и мелкие частицы могут хуже прилипать к обработанной поверхности.

Смысл лайфхака заключается в антистатическом эффекте средства
Смысл лайфхака заключается в антистатическом эффекте средства / Фото: instagram.com/athome_bb

"Жаль, что я не знала этого раньше. Один простой трюк, и пыль больше не прилипает, как раньше", - написала Бекки.

По ее словам, способ особенно удобен для домов, где живут домашние животные или уборку приходится проводить очень часто.

Как приготовить средство для плинтусов

Для домашнего раствора Бекки рекомендует смешать часть кондиционера для белья с водой по отношению один к трем.

Получившуюся смесь нужно перелить в распылитель. Однако наносить ее непосредственно на поверхность необязательно: можно распылить раствор на салфетку из микрофибры, а затем протереть плинтусы.

Для приготовления раствора рекомендуют смешать часть кондиционера для белья с водой
Для приготовления раствора рекомендуют смешать часть кондиционера для белья с водой / Фото: instagram.com/athome_bb

Такой способ позволяет избежать чрезмерного увлажнения поверхности и равномерно распределить средство.

Другой вариант пропорций

Похожий способ уборки рекомендуют и специалисты британской компании Tapi, занимающейся напольными покрытиями. Они также считают кондиционер для белья подходящим средством для очистки плинтусов и отмечают, что после обработки остается приятный запах.

При этом специалисты предлагают использовать более разбавленный раствор - 1 к 4.

Смесь можно распылить непосредственно на плинтус, после чего поверхность следует протереть салфеткой из микрофибры.

Смотрите в видео о том, как защитить плинтуса от пыли:

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также стало известно о том, что нужно сделать, чтобы чайник заблестел как новый. Домашний способ очистки набирает популярность в соцсетях. Накипь исчезает без лишних усилий, а прибор снова становится чистым.

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О профиле в Instagram: athome_bb

Беки Мэй публикует советы по уходу за домом, уборке и поддержанию порядка, демонстрируя простые бытовые приемы и способы использования привычных средств. Публикации профиля используются зарубежными СМИ как источник популярных лайфхаков для дома.

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