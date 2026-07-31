В Киеве во время протестного шествия прогремели взрывы: РФ запустила реактивные БПЛА

Движение вражеских дронов было зафиксировано не только в направлении Киева.

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Местные жители сообщили о взрывах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Россия запустила по Украине реактивные дроны

После объявления тревоги киевляне услышали взрывы

В столице во время воздушной тревоги продолжалось протестное шествие

Около 20:00 в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Как сообщили в КГВА, в столице тревога объявлена из-за угрозы вражеских беспилотников.

"Призываем жителей города немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги", - говорится в сообщении. видео дня

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В Воздушных Силах сообщили о движении реактивных дронов в направлении Киева, а также Броваров и Борисполя в Киевской области. В то же время жители столицы в соцсетях сообщили о взрывах.

Отметим, что угроза в столице возникла во время протестного шествия против отставки Михаила Федорова, ранее возглавлявшего Министерство обороны Украины.

Участники шествия пройдут от памятника Шевченко до площади Ивана Франко, где в последние недели проходили митинг за возвращение Федорова и отставку бывшего главнокомандующего Александра Сырского.

Скриншот из telegram-канала Главред

Смотрите видео протестного шествия:

По состоянию на 20:32 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

В Киевской ОВА сообщили, что в результате атаки РФ в Броварском районе пострадал мужчина. Предварительно он получил ранение ноги. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

РФ сможет массированно бить дронами по западу Украины

Главред писал, что по словам эксперта по технологиям Сергея Бескрестнова, российские ударные беспилотники пока не способны эффективно достигать западных регионов Украины из-за отсутствия действующих ретрансляторов на территории Беларуси.

Но ситуация может измениться, если Беларусь разрешит использовать такие средства связи. В таком случае управляемые российские дроны, применяющие новые методы наведения, смогут угрожать не только приграничным районам, но и областям на западе Украины, в частности, Львовской и Волынской.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 30 июля российские войска массированно атаковали Украину. Враг применил баллистические ракеты, часть из которых двигалась в направлении Киева.

Ранее в Воздушных Силах сообщили, что Россия за прошедшую неделю выпустила по Украине более 50 ракет, летевших баллистической траекторией.

Накануне сообщалось, что в ночь на 28 июля после объявления воздушной тревоги из-за атаки России в Киеве прогремели взрывы. В направлении столицы также двигались реактивные дроны.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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