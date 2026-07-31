"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

Убитая горем мать жила памятью о своем сыне.

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Материнское сердце остановилось по дороге к могиле сына / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/profile.php?id=61580496577026

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В Тернопольской области скончалась мать погибшего воина

Сердце женщины остановилось по дороге к могиле сына

В Тернопольской области преждевременно скончалась мать погибшего украинского воина Ирина Венчур. Об этом сообщила в Facebook группа "Ветеранское пространство Зборов".

Там отметили, что Ирина жила памятью о своём сыне, искренне молилась за упокой его души, участвовала в паломничествах в Зарваницу и Лишню. Сердце матери остановилось по дороге к могиле сына - Захара Венчура.

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"Не выдержало материнское сердце… Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Вечная память Ирине Венчур. Светлая память Защитнику Захару Венчуру", - говорится в сообщении.

Сообщение о смерти Ирины Венчур / фото: скриншот

Сын Ирины Захар погиб 18 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи Угледара в Донецкой области. Девять месяцев он считался пропавшим без вести. Ему было всего 30 лет. Ирина похоронила сына в июне 2025 года.

Зеленский озвучил новые потери России и Украины в войне

Главред писал, что, по словам главы государства, Россия потеряла в войне против Украины в 2022 году уже 1,6 миллиона военных, из которых около 700 тысяч - погибшие.

Президент также озвучил оценку украинских потерь. По его словам, погибли не менее 50 тысяч украинских военных, ещё почти 400 тысяч получили ранения. Большое количество защитников числятся пропавшими без вести.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь получить согласие Илона Маска на расширение возможностей использования системы спутниковой связи Starlink.

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Об источнике: "Ветеранское пространство Зборов" "Ветеранское пространство Зборов" - организация в городе Зборов Тернопольской области, где работают специалисты по сопровождению ветеранов российско-украинской войны.

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