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"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

Анна Косик
31 июля 2026, 20:07
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Убитая горем мать жила памятью о своем сыне.
Материнское сердце остановилось по дороге к могиле сына / Коллаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/profile.php?id=61580496577026

Главное:

  • В Тернопольской области скончалась мать погибшего воина
  • Сердце женщины остановилось по дороге к могиле сына

В Тернопольской области преждевременно скончалась мать погибшего украинского воина Ирина Венчур. Об этом сообщила в Facebook группа "Ветеранское пространство Зборов".

Там отметили, что Ирина жила памятью о своём сыне, искренне молилась за упокой его души, участвовала в паломничествах в Зарваницу и Лишню. Сердце матери остановилось по дороге к могиле сына - Захара Венчура.

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"Не выдержало материнское сердце… Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби. Вечная память Ирине Венчур. Светлая память Защитнику Захару Венчуру", - говорится в сообщении.

Сообщение о смерти Ирины Венчур / фото: скриншот

Сын Ирины Захар погиб 18 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи Угледара в Донецкой области. Девять месяцев он считался пропавшим без вести. Ему было всего 30 лет. Ирина похоронила сына в июне 2025 года.

Зеленский озвучил новые потери России и Украины в войне

Главред писал, что, по словам главы государства, Россия потеряла в войне против Украины в 2022 году уже 1,6 миллиона военных, из которых около 700 тысяч - погибшие.

Президент также озвучил оценку украинских потерь. По его словам, погибли не менее 50 тысяч украинских военных, ещё почти 400 тысяч получили ранения. Большое количество защитников числятся пропавшими без вести.

Последние новости Украины

Напомним, Главред писал, что в сети появились новые кадры с места российского ракетного удара по поселку Радушное Криворожского района, где 30 июля погибла многодетная семья. На месте трагедии находится старший сын семьи Даниил вместе с женой.

Ранее в социальных сетях распространился трогательный и в то же время болезненный пост о 17-летней волонтерке Романе, чью жизнь цинично унес российский снайпер в осажденном Мариуполе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь получить согласие Илона Маска на расширение возможностей использования системы спутниковой связи Starlink.

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Об источнике: "Ветеранское пространство Зборов"

"Ветеранское пространство Зборов" - организация в городе Зборов Тернопольской области, где работают специалисты по сопровождению ветеранов российско-украинской войны.

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